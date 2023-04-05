От теории к практике - страница 906

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Очень даже запросто сама средняя пойдет к цене. Вот в чем там затык с средними этими.
 
vladevgeniy:
Очень даже запросто сама средняя пойдет к цене. Вот в чем там затык с средними этими.


Это уже давно понятно. По крайней мере мне.  Вот почему цена на нижнем графике идёт к средней , а на верхнем против.   

Средняя -  она же скользящая, а там где скользко можно и упасть.

 

Alexander_K:

применение более точной средней лишь немного улучшило бы ситуацию до 125.518 (это я уже проверил)


То есть тот способ средней что я описал так же не помогает? Судя по тестам так оно и есть.

 
Evgeniy Chumakov:


Это уже давно понятно. По крайней мере мне.  Вот почему цена на нижнем графике идёт к средней , а на верхнем против.   

Средняя -  она же скользящая, а там где скользко можно и упасть.

Может я слова Александра не правильно интерпритировал... Ну а так конечно. Щас например цену наверху лимитниками покупатели подержат, средняя уже тут как тут)))) Да и это ессно азы.... Маркет этот ненасытный)))

 
Evgeniy Chumakov:


То есть тот способ средней что я описал так же не помогает? Судя по тестам так оно и есть.

Ну, улучшения есть, но, по части входа с индикатором Колдуна трудно соперничать.

Однако вопрос: почему теперь цена пойдет вниз к средней? является краеугольным и ответившие на него трейдеры однозначно владеют или будут владеть Граалем.

 
Alexander_K:

Ну, улучшения есть, но, по части входа с индикатором Колдуна трудно соперничать.


Да, на приращениях классные точки входа. 

Тогда давай думать логически:

1. Точку входа искать по графику приращений.

2. И чтобы цена двигалась с большей вероятностью в нужную нам сторону, грубо говоря ,  нам нужно спрогнозировать поведение средней , как ? а я знаю.   

 

Саша, а вот посмотри на этот график


Тут сразу понятно что вход не там.

 
А как на счёт отказа от тиков и переход на минутки?
 
Alexander_K:

Давайте посмотрим на мои графики:

.......

Evgeniy Chumakov:

Саша, а вот посмотри на этот график

....

Если со входом все понятно, то вот с выходом - нет.

У этой стратегии несколько нерешаемых вопросов:

1. Выход из сделки

2. Что делать если сигнал повторился еще раз, но по более выгодной цене, при этом ордер уже открыт? Собственно безоткат со всеми вытекающими

 
Renat Akhtyamov:

Если со входом все понятно, то вот с выходом - нет.

У этой стратегии несколько нерешаемых вопросов:

1. Выход из сделки

2. Что делать если сигнал повторился еще раз, но по более выгодной цене, при этом ордер уже открыт.


А я то думал наоборот с выходом всё понятно, а со входом нет.

Мы тут вообще об одной и той же стратегии говорим? 

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