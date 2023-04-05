От теории к практике - страница 906
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Очень даже запросто сама средняя пойдет к цене. Вот в чем там затык с средними этими.
Это уже давно понятно. По крайней мере мне. Вот почему цена на нижнем графике идёт к средней , а на верхнем против.
Средняя - она же скользящая, а там где скользко можно и упасть.
Alexander_K:
применение более точной средней лишь немного улучшило бы ситуацию до 125.518 (это я уже проверил)
То есть тот способ средней что я описал так же не помогает? Судя по тестам так оно и есть.
Это уже давно понятно. По крайней мере мне. Вот почему цена на нижнем графике идёт к средней , а на верхнем против.
Средняя - она же скользящая, а там где скользко можно и упасть.
Может я слова Александра не правильно интерпритировал... Ну а так конечно. Щас например цену наверху лимитниками покупатели подержат, средняя уже тут как тут)))) Да и это ессно азы.... Маркет этот ненасытный)))
То есть тот способ средней что я описал так же не помогает? Судя по тестам так оно и есть.
Ну, улучшения есть, но, по части входа с индикатором Колдуна трудно соперничать.
Однако вопрос: почему теперь цена пойдет вниз к средней? является краеугольным и ответившие на него трейдеры однозначно владеют или будут владеть Граалем.
Ну, улучшения есть, но, по части входа с индикатором Колдуна трудно соперничать.
Да, на приращениях классные точки входа.
Тогда давай думать логически:
1. Точку входа искать по графику приращений.
2. И чтобы цена двигалась с большей вероятностью в нужную нам сторону, грубо говоря , нам нужно спрогнозировать поведение средней , как ? а я знаю.
Саша, а вот посмотри на этот график
Тут сразу понятно что вход не там.
Давайте посмотрим на мои графики:
.......
Саша, а вот посмотри на этот график....
Если со входом все понятно, то вот с выходом - нет.
У этой стратегии несколько нерешаемых вопросов:
1. Выход из сделки
2. Что делать если сигнал повторился еще раз, но по более выгодной цене, при этом ордер уже открыт? Собственно безоткат со всеми вытекающими
Если со входом все понятно, то вот с выходом - нет.
У этой стратегии несколько нерешаемых вопросов:
1. Выход из сделки
2. Что делать если сигнал повторился еще раз, но по более выгодной цене, при этом ордер уже открыт.
А я то думал наоборот с выходом всё понятно, а со входом нет.
Мы тут вообще об одной и той же стратегии говорим?