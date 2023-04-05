От теории к практике - страница 1904
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Я тестил это. На зигзагах лучше всего.
Но всё равно , не то. Ты прав
опять же дописал там
понравилось то, что флет фильтрует за ненадобностьюне понравилось то, что отвлек он меня
берешь и делишь единицу на котир и торгуешь как нормальный
это по границам сессий и дней катит. и не всегда
вот ты японский банк и клиенты твои японцы и деньги вы тратите(считаете) в йенах, но торгуете ещё и со Штатами. Вопросы сколько йен в 1 лоте баксов и сколько баксов в 100К йен это разные жизненные вопросы.
Арифметика легко считается, но приоритеты и реакции разные
Он скорей всего хотел сказать что торговать надо так )
да есть профитные стратегии на самом то деле
не без этого
просто геморные они какие то
;)
это по границам сессий и дней катит. и не всегда
вот ты японский банк и клиенты твои японцы и деньги вы тратите(считаете) в йенах, но торгуете ещё и со Штатами. Вопросы сколько йен в 1 лоте баксов и сколько баксов в 100К йен это разные жизненные вопросы.
Арифметика легко считается, но приоритеты и реакции разные
я просто люблю стратегии против всех, они получше чуток, так мне кажется
народ ведь в основном торгует противотренд
пока развернется, сидеть ждать надо, выгорит не выгорит ...
а тут раз и с ходу, как бы ...
как говорил небезизвестный Математ - знать бы точку разворота и ...
ну он прав, вот её то я и искал
я просто люблю стратегии против всех, они получше чуток, так мне кажется
народ ведь в основном торгует противотренд
пока развернется, сидеть ждать надо
а тут раз и с ходу, как бы ...
не в тему, просто музыкой навеяло:
весьма редкое событие, но д линныесвечи с короткимфитилём надо тушить :-) традиционно, измерения длинный/короткий относительны
это как раз "против всех"
не в тему, просто музыкой навеяло:
весьма редкое событие, но д линныесвечи с короткимфитилём надо тушить :-) традиционно, измерения длинный/короткий относительны
это как раз "против всех"
поглощение это называется
кинул же ссылку выше
постфактуммммм
это уже поздно
все условия движения цены на картинке, черным по белому написал
и отрисовывает эти движения график
ну ничего же больше не нужно, все уже есть
осталось проанализировать
;)
а в тестере за год как себя показывает?
я просто люблю стратегии против всех, они получше чуток, так мне кажется
народ ведь в основном торгует противотренд
а кто тебе сказал, что народ теряет? (без учета спреда)
как говорил небезизвестный Математ - знать бы точку разворота и ...
ну он прав, вот её то я и искал
точку разворота как определить?
как понять, это просто отклонение от машки чуть больше среднего ИЛИ это уже разворот?