От теории к практике - страница 1904

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EgorKim:

Я тестил это. На зигзагах лучше всего.

Но всё равно , не то. Ты прав

опять же дописал там

понравилось то, что флет фильтрует за ненадобностью

не понравилось то, что отвлек он меня
 
Renat Akhtyamov:

берешь и делишь единицу на котир и торгуешь как нормальный


это по границам сессий и дней катит. и не всегда

вот ты японский банк и клиенты твои японцы и деньги вы тратите(считаете) в йенах, но торгуете ещё и со Штатами. Вопросы сколько йен в 1 лоте баксов и сколько баксов в 100К йен это разные жизненные вопросы.
Арифметика легко считается, но приоритеты и реакции разные

 

Он скорей всего хотел сказать что торговать надо так )


 

да есть профитные стратегии на самом то деле

не без этого

просто геморные они какие то

;)

 
Maxim Kuznetsov:

это по границам сессий и дней катит. и не всегда

вот ты японский банк и клиенты твои японцы и деньги вы тратите(считаете) в йенах, но торгуете ещё и со Штатами. Вопросы сколько йен в 1 лоте баксов и сколько баксов в 100К йен это разные жизненные вопросы.
Арифметика легко считается, но приоритеты и реакции разные

я просто люблю стратегии против всех, они получше чуток, так мне кажется

народ ведь в основном торгует противотренд

пока развернется, сидеть ждать надо, выгорит не выгорит ...

а тут раз и с ходу, как бы ...

как говорил небезизвестный Математ - знать бы точку разворота и ...

ну он прав, вот её то я и искал

 
Renat Akhtyamov:

я просто люблю стратегии против всех, они получше чуток, так мне кажется

народ ведь в основном торгует противотренд

пока развернется, сидеть ждать надо

а тут раз и с ходу, как бы ...

не в тему, просто музыкой навеяло:

весьма редкое событие, но д линныесвечи с короткимфитилём надо тушить :-) традиционно, измерения длинный/короткий относительны

это как раз "против всех"

 
Maxim Kuznetsov:

не в тему, просто музыкой навеяло:

весьма редкое событие, но д линныесвечи с короткимфитилём надо тушить :-) традиционно, измерения длинный/короткий относительны

это как раз "против всех"

поглощение это называется

кинул же ссылку выше

 
Renat Akhtyamov:

постфактуммммм

это уже поздно

все условия движения цены на картинке, черным по белому написал

и отрисовывает эти движения график

ну ничего же больше не нужно, все уже есть

осталось проанализировать

;)

а в тестере за год как себя показывает?

 
Renat Akhtyamov:

я просто люблю стратегии против всех, они получше чуток, так мне кажется

народ ведь в основном торгует противотренд

а кто тебе сказал, что народ теряет?  (без учета спреда)

 
Renat Akhtyamov:


как говорил небезизвестный Математ - знать бы точку разворота и ...

ну он прав, вот её то я и искал

точку разворота как определить?

как понять, это просто отклонение от машки чуть больше среднего ИЛИ это уже разворот?

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