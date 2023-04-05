От теории к практике - страница 1815
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Да, в бумаги лучше не лезть, если негде брать информацию. Там очень сложно, это не форекс.
Там движения цен бывают хорошие. Да.
А сложности, кто освоился на форекс, большой нет.
С информацией хуже всего.
Надо знать рынки сбыта, цикличность и прочие премудрости и быть в курсе ежедневно.
Там тяжелый труд.
Не зря там составляют портфели, что бы не вылететь в трубу, а хоть как то держаться на плаву.
Плавают одним словом.)
Там движения цен бывают хорошие. Да.
А сложности, кто освоился на форекс, большой нет.
С информацией хуже всего.
Надо знать рынки сбыта, цикличность и прочие премудрости и быть в курсе ежедневно.
Там тяжелый труд.
Не зря там составляют портфели, что бы не вылететь в трубу, а хоть как то держаться на плаву.
Плавают одним словом.)
Я вчера к концу сессии закрыл один портфель, остался ещё один. Это скорее всего крайний, начну на бумагах не ранее марта. Ситуация на рынке бумаг крайне не устойчива с этим Трампом.
А сейчас хворекс :)
Я вчера к концу сессии закрыл один портфель, остался ещё один. Это скорее всего крайний, начну на бумагах не ранее марта. Ситуация на рынке бумаг крайне не устойчива с этим Трампом.
А сейчас хворекс :)
А чем на форексе хуже?
Много инструментов, хорошая ликвидность, приличное плечо, круглосуточная торговля.
Это плюсы, а не минусы.)
А чем на форексе хуже?
Много инструментов, хорошая ликвидность, приличное плечо, круглосуточная торговля.
Это плюсы, а не минусы.)
Сложность с портфелем, приходиться иногда ждать выхода в плюс до 2-х недель, если не правильно составить, пары частенько на ровном месте раскореллируются.
ааааа
ну просто я научное название "пирамидинг" не знал
а так - ну конечно, реинвест не от баланса, а от эквити
вся разница
давно уже говорил, что в стратегии важен не только вход, но и финансовый показатель эффективности
однако, сколько не тестил такое - сливатор, 100%-ый
а отчего в "парном" не применил? - почти гарантированный схлоп - разделил Заранее уже известную величину "раздвижки" в пунктах, разделил на 4-5-6-уровней... и доливайся на каждом... можешь и не мартини*2 а так...
Довольно наверное лирических отступлений, достойных "прогнозы и следствия"..
как там дела у автора ветки ? A_K ??
У меня все по-прежнему...
Скучно... Пока +35.25% за этот месяц. А нужно немыслимое бабло...
У меня все по-прежнему...
Скучно... Пока +35.25% за этот месяц. А нужно немыслимое бабло...
Прекрасный результат. Не было бы хуже. Держись.)
Прекрасный результат. Не было бы хуже. Держись.)
Держусь. Каждый день истово молюсь на монитор с терминалом МТ4 внутре...
Держусь. Каждый день истово молюсь на монитор с терминалом МТ4 внутре...
Скинь в личку прореженный ряд пары eurusd , если можно. Интересно глянуть.
Скинь в личку прореженный ряд пары eurusd , если можно. Интересно глянуть.
Я на этой паре не торгую.
Могу выложить GBPUSD за эту неделю.
1 столбец - BID
2 столбец - ASK
3 столбец - интервал времени между котировками.
Вот моя ТС что-то в этих данных находит... Понятия не имею - что именно...
По-моему, бОльшую роль на форексе играет сила молитвы. Ибо страждущий без веры падет в пучину нищеты и голода.