От теории к практике - страница 1815

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Да, в бумаги лучше не лезть, если негде брать информацию. Там очень сложно, это не форекс.

Там движения цен бывают хорошие. Да.

А сложности, кто освоился на форекс, большой нет. 

С информацией хуже всего.

Надо знать рынки сбыта, цикличность и прочие премудрости и быть в курсе ежедневно. 

Там тяжелый труд.

Не зря там составляют портфели, что бы не вылететь в трубу, а хоть как то держаться на плаву.

Плавают одним словом.)

 
Uladzimir Izerski:

Там движения цен бывают хорошие. Да.

А сложности, кто освоился на форекс, большой нет. 

С информацией хуже всего.

Надо знать рынки сбыта, цикличность и прочие премудрости и быть в курсе ежедневно. 

Там тяжелый труд.

Не зря там составляют портфели, что бы не вылететь в трубу, а хоть как то держаться на плаву.

Плавают одним словом.)

Я вчера к концу сессии закрыл один портфель, остался ещё один. Это скорее всего крайний, начну на бумагах не ранее марта. Ситуация на рынке бумаг крайне не устойчива с этим Трампом.

А сейчас хворекс :)

 
Vitaly Muzichenko:

Я вчера к концу сессии закрыл один портфель, остался ещё один. Это скорее всего крайний, начну на бумагах не ранее марта. Ситуация на рынке бумаг крайне не устойчива с этим Трампом.

А сейчас хворекс :)

А чем на форексе хуже?

Много инструментов, хорошая ликвидность, приличное плечо, круглосуточная торговля.

Это плюсы, а не минусы.)

 
Uladzimir Izerski:

А чем на форексе хуже?

Много инструментов, хорошая ликвидность, приличное плечо, круглосуточная торговля.

Это плюсы, а не минусы.)

Сложность с портфелем, приходиться иногда ждать выхода в плюс до 2-х недель, если не правильно составить, пары частенько на ровном месте раскореллируются.

 
Renat Akhtyamov:

ааааа

ну просто я научное название "пирамидинг" не знал

а так - ну конечно, реинвест не от баланса, а от эквити

вся разница

давно уже говорил, что в стратегии важен не только вход, но и финансовый показатель эффективности

однако, сколько не тестил такое - сливатор, 100%-ый

а отчего в "парном" не применил? - почти гарантированный схлоп - разделил Заранее уже известную величину "раздвижки" в пунктах, разделил на 4-5-6-уровней... и доливайся на каждом... можешь и не мартини*2 а так...

 
Maxim Kuznetsov:

Довольно наверное лирических отступлений, достойных "прогнозы и следствия"..

как там дела у автора ветки ? A_K ??

У меня все по-прежнему...



Скучно... Пока +35.25% за этот месяц. А нужно немыслимое бабло...

 
Alexander_K:

У меня все по-прежнему...



Скучно... Пока +35.25% за этот месяц. А нужно немыслимое бабло...

Прекрасный результат. Не было бы хуже. Держись.)

 
Uladzimir Izerski:

Прекрасный результат. Не было бы хуже. Держись.)

Держусь. Каждый день истово молюсь на монитор с терминалом МТ4 внутре...

 
Alexander_K:

Держусь. Каждый день истово молюсь на монитор с терминалом МТ4 внутре...


Скинь в личку прореженный ряд пары eurusd , если можно. Интересно глянуть.

 
Evgeniy Chumakov:


Скинь в личку прореженный ряд пары eurusd , если можно. Интересно глянуть.

Я на этой паре не торгую.

Могу выложить GBPUSD за эту неделю.

1 столбец - BID

2 столбец - ASK

3 столбец - интервал времени между котировками.

Вот моя ТС что-то в этих данных находит... Понятия не имею - что именно...

По-моему, бОльшую роль на форексе играет сила молитвы. Ибо страждущий без веры падет в пучину нищеты и голода.

Файлы:
GBPUSD.zip  90 kb
1...180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822...1981
Новый комментарий