От теории к практике - страница 1824
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Что ты ноль это понятно.
Ты не высказал ни одной серьёзной мысли ни по программированию ни по рынку.
Только размазываешь сопли. Скройся с глаз.)))
Да, пойду картошку сажать
Сейчас зима, она не вырастит.
убытки не рассматриваю как верный ход
на борьбу с убытком ухлопал 4 года
эта тема здесь никем не рассматривалась
а она важнее всего
Че с убытком борется, наблюдал у него на сигнале
и как говорил - чтобы использовать такую систему борьбы, нужно нереально сбросить риск и все равно, рано или поздно сольет (тестировал)
поэтому выбросил я из головы такой алгоритм, не вариант
Вот правильно.
Глупо держать убыточные в тренде.
Резать беспощадно.
Прибыльные держать.
Надо только побороть жадность и страх))
Не только жадность и страх, но и беспочвенную надежду...
Не сольет если знать структуру движения рынка) она везде одинакова .
эта неделя
всю неделю ничего не трогал, ничего не писал
;)
эта неделя
всю неделю ничего не трогал, ничего не писал
;)
А эквити внизу или наверху?)
Эквити подтягивается, никуда не денется
просто два дня во флете валялись
счастье в том, что высыпался и не парился как работает и ничего не писал
все норм
они уже арбитраж перстают гнать, пары все больше и больше по чесноку прут ;))))я сколько раз уже когда то давно говорил - что все пары - это одна и та же на самом то деле
счастье в том, что высыпался и не парился как работает и ничего не писал
все норм
так на хрена мы такую кучу роботов пишем - все только ради этого и делаем) я вообще две недели не глядел на робота)
и уверен в нем на 90%.Ну у Тебя конечно сделок гораздо больше и прибыльность наверное выше...
так на хрена мы такую кучу роботов пишем - все только ради этого и делаем) я вообще две недели не глядел на робота)
и уверен в нем на 90%.