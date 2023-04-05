От теории к практике - страница 1824

Новый комментарий
[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Что ты ноль это понятно.

Ты не высказал ни одной серьёзной мысли ни по программированию ни по рынку.

Только размазываешь сопли. Скройся с глаз.)))

Да, пойду картошку сажать
 
Vladimir Baskakov:
Да, пойду картошку сажать


Сейчас зима, она не вырастит.

 
Renat Akhtyamov:

убытки не рассматриваю как верный ход

на борьбу с убытком ухлопал 4 года

эта тема здесь никем не рассматривалась

а она важнее всего

Че с убытком борется, наблюдал у него на сигнале

и как говорил - чтобы использовать такую систему борьбы, нужно нереально сбросить риск и все равно, рано или поздно сольет (тестировал)

поэтому выбросил я из головы такой алгоритм, не вариант

Не сольет если знать структуру движения рынка) она везде одинакова .
Но структура не значит неслучайность.это значит кластерная волатильность. Не более того.
Убытки это не реализованные ордера . Судя по всему раз ты не признаешь убыток то по срабатыванию профитов. 
А если профитов то значит по тренду а если у тебя эквити сверху то значит ты правильно делаешь как я и говорил.  Потому что изначально профиты это эквити снизу.
А ты перевернул систему - это дельно))
 
Вообще я пришел к выводу что не важно как там у нас цена ходит, важно лишь куда она пошла. То есть например за последние 5 минут вниз на столько то, час - на столько то, и т.д. а так же преодоление максимумов и минимумов, именно это и определяет вероятность появления цены выше или ниже, максимумов и минимумов. 
Все до смешного просто. 
Нет на рынке никаких фигур, волн и всякого другого рода движений. Ничего нет кроме выше ниже и постоянного шума.
Все.

Блин и мне на это пять лет потребовалось...ну вообще конечно абзац полный ... Зато хоть нашел способы  заработка и эффективного анализа случайного процесса.хоть чё то радует)

Я был бы очень рад если рынок был сложнее и там прятались всякого рода загадочные закономерности, но их блин там нет и не было. Закономерностей движения цены по времени кроме кластерной волатильности и вычитания их друг из друга просто не существует
 
Uladzimir Izerski:

Вот правильно.

Глупо держать убыточные в тренде.

Резать беспощадно.

Прибыльные держать.

Надо только побороть жадность и страх))

Не только жадность и страх, но и беспочвенную надежду...

 
Martin CHEguevara:
Не сольет если знать структуру движения рынка) она везде одинакова .
Но структура не значит неслучайность.это значит кластерная волатильность. Не более того.
Убытки это не реализованные ордера . Судя по всему раз ты не признаешь убыток то по срабатыванию профитов. 
А если профитов то значит по тренду а если у тебя эквити сверху то значит ты правильно делаешь как я и говорил.  Потому что изначально профиты это эквити снизу.
А ты перевернул систему - это дельно))

эта неделя

всю неделю ничего не трогал, ничего не писал

;)

 
Renat Akhtyamov:

эта неделя

всю неделю ничего не трогал, ничего не писал

;)

А эквити внизу или наверху?)
Но вообще вроде как круто выходит. Судя по твоим сделкам тут долларов 150 в плюс вышло если висяков нет....
 
Martin CHEguevara:
А эквити внизу или наверху?)
Но вообще вроде как круто выходит. Судя по твоим сделкам тут долларов 150 в плюс вышло если висяков нет....

Эквити подтягивается, никуда не денется

просто два дня во флете валялись

счастье в том, что высыпался и не парился как работает и ничего не писал

все норм

они уже арбитраж перстают гнать, пары все больше и больше по чесноку прут ;))))

я сколько раз уже когда то давно говорил - что все пары - это одна и та же на самом то деле
 
Renat Akhtyamov:

счастье в том, что высыпался и не парился как работает и ничего не писал

все норм

так на хрена мы такую кучу роботов пишем - все только ради этого и делаем) я вообще две недели не глядел на робота) 

и уверен в нем на 90%.Ну у Тебя конечно сделок гораздо больше и прибыльность наверное выше...

[Удален]  
Martin CHEguevara:

так на хрена мы такую кучу роботов пишем - все только ради этого и делаем) я вообще две недели не глядел на робота) 

и уверен в нем на 90%.

Надежда юношей питает
1...181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831...1981
Новый комментарий