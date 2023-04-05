От теории к практике - страница 1811

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Renat Akhtyamov:
а фунта?

И золото;) 

 
jori77:

И золото;) 

что енька что фунт - не разлей вода ;)

 

Подскажите, а какую пользу даёт корреляция?

Пошла одна валюта с другой в одну сторону, а потом разошлись. Или всегда танцуют вместе.

Как получить выгоду?

Может кто объяснить?

 
Uladzimir Izerski:

Подскажите, а какую пользу даёт корреляция?

Пошла одна валюта с другой в одну сторону, а потом разошлись. Или всегда танцуют вместе.

Как получить выгоду?

Может кто объяснить?

тут у одного товарища на эту тему сигнал даже открыт, пару лет как

две ветки открыты на эту тему, разжевано до мелочей

правда грааль до сих пор не выложен

 
Uladzimir Izerski:

Подскажите, а какую пользу даёт корреляция?

Пошла одна валюта с другой в одну сторону, а потом разошлись. Или всегда танцуют вместе.

Как получить выгоду?

Может кто объяснить?

Это как 2 алкаголика, если разошлись, то потом обязательно сойдутся вместе... но не всегда)

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Подскажите, а какую пользу даёт корреляция?

Пошла одна валюта с другой в одну сторону, а потом разошлись. Или всегда танцуют вместе.

Как получить выгоду?

Может кто объяснить?

Если вам ваши графики (которые вы кидали сюда) что-то шепчут - где/когда и сколько открыть - всё - это грааль. Не забивайте голову лишним. Тем более, если давно только графики используете свои. Ну а ежели есть желание "вырасти", то обучение нужно и тренинги регулярные, но, обычно, себя крайне сложно переделать.. Графики помогают и отлично!

Всё что нужно делать - это следить, где ваша "система" сбоит. То есть, когда и почему возникает угроза потерять деньги или депозит. И контролировать эти моменты и работать над ними. Кроме вас, никто не знает и не узнает эти моменты и как с ними работать. Можно, наверно дать рекомендации, но торговать то вам, а не "эксперту" потом ;) 

Это, пожалуй, всё, что нужно знать о трейдинге.

 
Uladzimir Izerski:

Подскажите, а какую пользу даёт корреляция?


Действительно! Есть ли толк если посчитать корреляции валют (не пар)?

Типа такого


 
Evgeniy Chumakov:


Действительно! Есть ли толк если посчитать корреляции валют (не пар)?

Типа такого


Делал в свое время искуственный флет из набора валют с разной лотностью.

Чтобы купить его надо было этот пакет лотов реализовать, а продать наоборот.

На графике был ровный флет с 7 примерно +- волнами. Но и это разбредалось))))

 
нудак торговал бы пробой чтоли или откат после флета... делов то :)
 
Aleksander:
нудак торговал бы пробой чтоли или откат после флета... делов то :)

Если мне, томне не понравилось. Делов то)))

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