От теории к практике - страница 1811
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а фунта?
И золото;)
И золото;)
что енька что фунт - не разлей вода ;)
Подскажите, а какую пользу даёт корреляция?
Пошла одна валюта с другой в одну сторону, а потом разошлись. Или всегда танцуют вместе.
Как получить выгоду?
Может кто объяснить?
Подскажите, а какую пользу даёт корреляция?
Пошла одна валюта с другой в одну сторону, а потом разошлись. Или всегда танцуют вместе.
Как получить выгоду?
Может кто объяснить?
тут у одного товарища на эту тему сигнал даже открыт, пару лет как
две ветки открыты на эту тему, разжевано до мелочей
правда грааль до сих пор не выложен
Подскажите, а какую пользу даёт корреляция?
Пошла одна валюта с другой в одну сторону, а потом разошлись. Или всегда танцуют вместе.
Как получить выгоду?
Может кто объяснить?
Это как 2 алкаголика, если разошлись, то потом обязательно сойдутся вместе... но не всегда)
Подскажите, а какую пользу даёт корреляция?
Пошла одна валюта с другой в одну сторону, а потом разошлись. Или всегда танцуют вместе.
Как получить выгоду?
Может кто объяснить?
Если вам ваши графики (которые вы кидали сюда) что-то шепчут - где/когда и сколько открыть - всё - это грааль. Не забивайте голову лишним. Тем более, если давно только графики используете свои. Ну а ежели есть желание "вырасти", то обучение нужно и тренинги регулярные, но, обычно, себя крайне сложно переделать.. Графики помогают и отлично!
Всё что нужно делать - это следить, где ваша "система" сбоит. То есть, когда и почему возникает угроза потерять деньги или депозит. И контролировать эти моменты и работать над ними. Кроме вас, никто не знает и не узнает эти моменты и как с ними работать. Можно, наверно дать рекомендации, но торговать то вам, а не "эксперту" потом ;)
Это, пожалуй, всё, что нужно знать о трейдинге.
Подскажите, а какую пользу даёт корреляция?
Действительно! Есть ли толк если посчитать корреляции валют (не пар)?
Типа такого
Действительно! Есть ли толк если посчитать корреляции валют (не пар)?
Типа такого
Делал в свое время искуственный флет из набора валют с разной лотностью.
Чтобы купить его надо было этот пакет лотов реализовать, а продать наоборот.
На графике был ровный флет с 7 примерно +- волнами. Но и это разбредалось))))
нудак торговал бы пробой чтоли или откат после флета... делов то :)
Если мне, томне не понравилось. Делов то)))