От теории к практике - страница 1807
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Что бы куда то идти, надо хоть немного знать вероятность. Без этого никак не побороть рынок.
как бы не старались выдумывать, все равно точка сигнала совпадет с машкой тик в тик
хочешь проверить?
открой обычную машку и воткни в неё окно расчета со своего индюка
только при одном условии
если не сможешь при этом испортить себе настроение
как бы не старались, все равно точка сигнала совпадет с машкой
хочешь проверить?
открой обычную машку и воткни в неё окно расчета со своего индюка
только при одном условии
если не хочешь испортить себе настроение
Вероятность столбиковый график GBPJPY_Weekl
голубой на рост, томатный на падение, зеленый на флет.
Цена всегда ходит как часы))) Ей деваться некуда. Она со всех сторон обжата каналами.
Чтобы понимать рынок, надо много съесть лосятины))
Вероятность столбиковый график GBPJPY_Weekl
голубой на рост, томатный на падение, зеленый на флет.
Цена всегда ходит как часы))) Ей деваться некуда. Она со всех сторон обжата каналами.
Чтобы понимать рынок, надо много съесть лосятины))
,
Вероятность столбиковый график GBPJPY_Weekl
голубой на рост, томатный на падение, зеленый на флет.
Цена всегда ходит как часы))) Ей деваться некуда. Она со всех сторон обжата каналами.
Чтобы понимать рынок, надо много съесть лосятины))
рынок нужно не понимать, а кушать, вместо лосятины
;)
Я вот как парень на видео, тоже не вижу ни-че-го там..
там просто мало индюков
понимаешь?
мало
очень мало
там просто мало индюков
понимаешь?
мало
очень мало
Понимаю)
Но ведь он понимает что-то там ведь..
А в эти 6 пар входит usdcad?
Поговаривают, Грааль пофиксят..
они все (любая, но только одна валюта) время от времени "выпадают из обоймы"..что-то типа отпуска на длинный тупой канал..
все оставшиеся ходят весьма согласованно и по идее можно почти без-риска торговать портфелем. Надо только знать отпускника :-) но об этом вроде как не объявляют
Я вот как парень на видео, тоже не вижу ни че го там..
Так 99%% с лишним))
На этом ресурсе я тут ради навыков, тонкостей программирования.
А под пивко бывает поболтаю.
Понимаю)
Но ведь он понимает что-то там ведь..
там картина настоящего, но есчо не продвинутого пока трейдуна
;)