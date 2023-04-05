От теории к практике - страница 1804

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точно!

полный финиш

кто во что горазд

;)

 
Maxim Kuznetsov:

надо уходить в лог.шкалу, но очень малые показатели, ненаглядно выходит...

я постепенно вообще перехожу на проценты - это хоть и требует выбора точки отсчёта, но ближе к истине чем пункты/пипсы/х-спреды

для наглядности, как тут уже писали, только отношение к спреду

пока нет торговли, пользоваться придётся только спредом имени Рана, но уточнять его с появлением торговой истории

вряд ли можно придумать что-либо ещё

 
Aleksey Nikolayev:

для наглядности, как тут уже писали, только отношение к спреду

пока нет торговли, пользоваться придётся только спредом имени Рана, но уточнять его с появлением торговой истории

вряд ли можно придумать что-либо ещё

не в ту степь погнали....

спред, это вот:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Renat Akhtyamov, 2019.11.24 22:08

проверил по базе процентных ставок, не сходится

однако, предлагаю посмотреть 10-ый месяц 2016 GBPUSD и USDJPY + 11-ый месяц 2016 USDJPY и GBPUSD

то есть раздвижка, а затем схлоп


 
так наверное в парный никто не хочет :) забили и хотят простого автоматического грааля.. чтобы сунуть 10 баксов а вынуть 100
 
Aleksander:
так наверное в парный никто не хочет :) забили и хотят простого автоматического грааля.. чтобы сунуть 10 баксов а вынуть 100

там уже парный не особо. я 6 пар кручу

сегодня переделаю на 8, по которым индекс бакса принято считать

по ним по всем одновременно и анализируй совокупною волу на Н1, получится конкретно/стабильно 2 интересных временных точки
[Удален]  

А в эти 6 пар входит usdcad?

Поговаривают, Грааль пофиксят..

 
jori77:
А в эти 6 пар входит usdcad?

Что Гугл не работает?

[Удален]  
khorosh:

Что Гугл не работает?

Это не Грааль, это круговая диаграммка)

 
jori77:

А в эти 6 пар входит usdcad?

Поговаривают, Грааль пофиксят..

канадца уберут?
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
канадца уберут?

Неее) Лучше Usd убрать. 

Ну есть у тебя там usdcad в новом варианте?

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