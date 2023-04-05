От теории к практике - страница 1804
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полный финиш
кто во что горазд
;)
надо уходить в лог.шкалу, но очень малые показатели, ненаглядно выходит...
я постепенно вообще перехожу на проценты - это хоть и требует выбора точки отсчёта, но ближе к истине чем пункты/пипсы/х-спреды
для наглядности, как тут уже писали, только отношение к спреду
пока нет торговли, пользоваться придётся только спредом имени Рана, но уточнять его с появлением торговой истории
вряд ли можно придумать что-либо ещё
для наглядности, как тут уже писали, только отношение к спреду
пока нет торговли, пользоваться придётся только спредом имени Рана, но уточнять его с появлением торговой истории
вряд ли можно придумать что-либо ещё
не в ту степь погнали....
спред, это вот:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Renat Akhtyamov, 2019.11.24 22:08
проверил по базе процентных ставок, не сходится
однако, предлагаю посмотреть 10-ый месяц 2016 GBPUSD и USDJPY + 11-ый месяц 2016 USDJPY и GBPUSD
то есть раздвижка, а затем схлоп
так наверное в парный никто не хочет :) забили и хотят простого автоматического грааля.. чтобы сунуть 10 баксов а вынуть 100
там уже парный не особо. я 6 пар кручу
сегодня переделаю на 8, по которым индекс бакса принято считатьпо ним по всем одновременно и анализируй совокупною волу на Н1, получится конкретно/стабильно 2 интересных временных точки
А в эти 6 пар входит usdcad?
Поговаривают, Грааль пофиксят..
А в эти 6 пар входит usdcad?
Что Гугл не работает?
Что Гугл не работает?
Это не Грааль, это круговая диаграммка)
А в эти 6 пар входит usdcad?
Поговаривают, Грааль пофиксят..
канадца уберут?
Неее) Лучше Usd убрать.
Ну есть у тебя там usdcad в новом варианте?