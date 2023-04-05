От теории к практике - страница 1810
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Да, но не всегда же совсем) И кстати, никто так толком сказать не может и не скажет - Откуда спотовая берется вообще? Может вы поможете?)
Да и вообще, мне как-то сказали, что если нашел хоть что-то, что помогает тебе заработать в этом рынке, делай. Я про трейдинг именно, на любом рынке. И про трейдинг руками.
Только самим надо делать и искать. Нет там ничего "общего". Характер трейдера играет даже более важную роль и показывает его "стиль" торговли, чем все остальное)) Но, однозначно, надо пройти через ад сначала. И если остался - может шанс и будет. Есть статьи классные на англ. об этом.
Я имел ввиду с йеной) телефон глючит
Иенку не люблю уже)
Довольно наверное лирических отступлений, достойных "прогнозы и следствия"..
как там дела у автора ветки ? A_K ??
Довольно наверное лирических отступлений, достойных "прогнозы и следствия"..
как там дела у автора ветки ? A_K ??
Как там сказали вчера? Спать!))) До завтра.
Довольно наверное лирических отступлений, достойных "прогнозы и следствия"..
как там дела у автора ветки ? A_K ??
Да тут чухабола какая-то творится )))
Довольно наверное лирических отступлений, достойных "прогнозы и следствия"..
как там дела у автора ветки ? A_K ??
В последний раз против него пошел канадец.....
Иенку не люблю уже)
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Воу! как самокритично)))