От теории к практике - страница 1810

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jori77:

Да, но не всегда же совсем) И кстати, никто так толком сказать не может и не скажет - Откуда спотовая берется вообще? Может вы поможете?)

Я имел ввиду с йеной) телефон глючит
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Да и вообще, мне как-то сказали, что если нашел хоть что-то, что помогает тебе заработать в этом рынке, делай. Я про трейдинг именно, на любом рынке. И про трейдинг руками.

Только самим надо делать и искать. Нет там ничего "общего". Характер трейдера играет даже более важную роль и показывает его "стиль" торговли, чем все остальное)) Но, однозначно, надо пройти через ад сначала. И если остался - может шанс и будет. Есть статьи классные на англ. об этом. 

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Vladimir Baskakov:
Я имел ввиду с йеной) телефон глючит

Иенку не люблю уже)

 

Довольно наверное лирических отступлений, достойных "прогнозы и следствия"..

как там дела у автора ветки ? A_K ??

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Maxim Kuznetsov:

Довольно наверное лирических отступлений, достойных "прогнозы и следствия"..

как там дела у автора ветки ? A_K ??

Как там сказали вчера? Спать!))) До завтра.

 
Maxim Kuznetsov:

Довольно наверное лирических отступлений, достойных "прогнозы и следствия"..

как там дела у автора ветки ? A_K ??

Да тут чухабола какая-то творится )))

 
Maxim Kuznetsov:

Довольно наверное лирических отступлений, достойных "прогнозы и следствия"..

как там дела у автора ветки ? A_K ??

В последний раз против него пошел канадец.....

 
jori77:

Иенку не люблю уже)

а фунта?
 

...

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Aleksey Nikolayev:

...

Воу! как самокритично)))

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