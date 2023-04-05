От теории к практике - страница 902

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Uladzimir Izerski:

Уже намекнул. Не обращайтесь ко мне никогДА.

Конечно.

Но я обязан уберечь неокрепшие умы от бестолковости.

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добавил позицию.

 
Спросите кто нибудь у этого умника обоснование. Есть ли смелые?
 
Evgeniy Chumakov:


Друзья! Может уже хватит поливать друг-друга го..ом.   А то за мониторами все умные. 

Извини.

О ьуалетах  и ховне  только от тебя на ближайших 10 страниц.

Иногда ситуация требует жестких реакций на происходящее. А вы всё о ховне. Не надо мешать с повидлом.))

 
Evgeniy Chumakov:

Одно дело о нём упоминать, а другое быть им.  Я не хочу, ну а другие как хотят, дело лично каждого.

Если вы этим веществом и есть ваше личное право. Мы то при чём?

 
Evgeniy Chumakov:


А я смотрю читать плохо умеете... ну да и ладно.

Да ладно. Скорпионы могут ответить на самые пошлые нападки. Надо быть с ними осторожнее в выражениях)).  Другие может тоже задумаются подбирать взвешенные выражения.

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 .

38:20

Академик Фесенко: "Вот что значит эксперимент. Никакая теория этого предсказать не могла. Ну теперь теоретики что-нибудь придумают."


Это для лучшего понимания роли эксперимента в теоретических обоснованиях. ;)

 
Alexander_K2:

В рамках моделей стохастических процессов, т.н. "средняя" - это мера центральной тенденции процесса. Формулы расчета дисперсии, что для Gaussian process, что для Laplace process предполагают, что относительно этой меры должно формироваться определенное  распределение линейных отклонений.

И если ты пользуешься формулой расчета дисперсии для гауссовского процесса, то будь добр выбрать такую меру, вокруг которой формируется нормальное распределение.

Нельзя по-отдельности, как вздумается, использовать дисперсию и среднюю - это все взаимосвязано.

P.S. Вот уже не хочу ничего писать, чтобы такие балбесы как Тарабанов не читали, но приходится...

Извини, балбесы, вроде Тарабанова, по сей день уверены, что лучше сначала выбрать меру, а после определяться, какой формулой пользоваться. 

 
Алексей Тарабанов:

Извини, балбесы, вроде Тарабанова, по сей день уверены, что лучше сначала выбрать меру, а после определяться, какой формулой пользоваться. 

Задаюсь вопросом. Как можно увидеть процесс события, ограничив себя узким периодом ?

И это физик со своей колокольни вещает.  Не про вас.

 
Uladzimir Izerski:

Задаюсь вопросом. Как можно увидеть процесс события, ограничив себя узким периодом ?

И это физик со своей колокольни вещает.  Не про вас.

Физик - это кто? 

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