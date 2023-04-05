От теории к практике - страница 1808
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Так 99%% с лишним))
На этом ресурсе я тут ради навыков, тонкостей программирования.
А под пивко бывает поболтаю.
счас изучаю два новых языка программирования
каких, если не секрет?
Интересно, каким боком вас в форекс занесло с такими знаниями
Ты у меня в игноре. Можешь не стараться.)))))
они все (любая, но только одна валюта) время от времени "выпадают из обоймы"..что-то типа отпуска на длинный тупой канал..
все оставшиеся ходят весьма согласованно и по идее можно почти без-риска торговать портфелем. Надо только знать отпускника :-) но об этом вроде как не объявляют
Понимаю) "Портфели" тоже да..Вот с портфелями и косяки.. и с обоймами)
Так 99%% с лишним))
На этом ресурсе я тут ради навыков, тонкостей программирования.
А под пивко бывает поболтаю.
А эквити как? Закрываете сделки чтобы без поз было вообще - часто такое?
только сейчас обратил внимание..
я правильно понял что AUD и RUR (!!) имеют стойкую положительную корреляцию ?
А эквити как? Закрываете сделки чтобы без поз было вообще - часто такое?
Торгую когда есть настроение.
Работаю над АТС. Наподобие швейцарских часов.)
только сейчас обратил внимание..
я правильно понял что AUD и RUR (!!) имеют стойкую положительную корреляцию ?
Что-то там есть)Масштаб хоть и велик (монитор) но и так видно.
А эквити как? Закрываете сделки чтобы без поз было вообще - часто такое?
по хорошему надо чтоб на графике
все полосочки были синии, длинные, примерно равны и соответствовали растущим активам - тогда эквити будет переть как на дрожжах и часть всегда можно перекинуть в баланс и снять пенку
пока не выходит :-( торгую как лох, по всем инструментам почти независимо
по хорошему надо чтоб на графике
все полосочки были синии, длинные, примерно равны и соответствовали растущим активам - тогда эквити будет переть как на дрожжах и часть всегда можно перекинуть в баланс и снять пенку
пока не выходит :-( торгую как лох, по всем инструментам почти независимо
Было время евро с киви ходили хорошо, евро чуть быстрее, потом киви. Пофиксили..
Но сейчас не смотрю это все..Один, может два за раз "инструмента" использую. На одном счете)