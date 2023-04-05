От теории к практике - страница 1808

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Uladzimir Izerski:

Так 99%% с лишним))

На этом ресурсе я тут ради навыков, тонкостей программирования. 

А под пивко бывает поболтаю.

Интересно, каким боком вас в форекс занесло с такими знаниями
 
Renat Akhtyamov:

счас изучаю два новых языка программирования

каких, если не секрет?

 
Vladimir Baskakov:
Интересно, каким боком вас в форекс занесло с такими знаниями

Ты у меня в игноре. Можешь не стараться.)))))

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Maxim Kuznetsov:

они все (любая, но только одна валюта) время от времени "выпадают из обоймы"..что-то типа отпуска на длинный тупой канал..

все оставшиеся ходят весьма согласованно и по идее можно почти без-риска торговать портфелем. Надо только знать отпускника :-) но об этом вроде как не объявляют

Понимаю) "Портфели" тоже да..

Вот с портфелями и косяки.. и с обоймами)
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Uladzimir Izerski:

Так 99%% с лишним))

На этом ресурсе я тут ради навыков, тонкостей программирования. 

А под пивко бывает поболтаю.

А эквити как? Закрываете сделки чтобы без поз было вообще - часто такое?

 

только сейчас обратил внимание..

я правильно понял что AUD и RUR (!!) имеют стойкую положительную корреляцию ?

 
jori77:

А эквити как? Закрываете сделки чтобы без поз было вообще - часто такое?

Торгую когда есть настроение.

Работаю над АТС. Наподобие швейцарских часов.)

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Maxim Kuznetsov:

только сейчас обратил внимание..

я правильно понял что AUD и RUR (!!) имеют стойкую положительную корреляцию ?

Что-то там есть)

Масштаб хоть и велик (монитор) но и так видно.
Файлы:
67565868.png  96 kb
 
jori77:

А эквити как? Закрываете сделки чтобы без поз было вообще - часто такое?

по хорошему надо чтоб на графике

все полосочки были синии, длинные, примерно равны и соответствовали растущим активам - тогда эквити будет переть как на дрожжах и часть всегда можно перекинуть в баланс и снять пенку

пока не выходит :-( торгую как лох, по всем инструментам почти независимо

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Maxim Kuznetsov:

по хорошему надо чтоб на графике

все полосочки были синии, длинные, примерно равны и соответствовали растущим активам - тогда эквити будет переть как на дрожжах и часть всегда можно перекинуть в баланс и снять пенку

пока не выходит :-( торгую как лох, по всем инструментам почти независимо

Было время евро с киви ходили хорошо, евро чуть быстрее, потом киви. Пофиксили..

Но сейчас не смотрю это все..

Один, может два за раз "инструмента" использую. На одном счете)
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