От теории к практике - страница 1805
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Неее) Лучше Usd убрать.
Ну есть у тебя там usdcad в новом варианте?
он и в старом был
не раз слышал про киви и фунта
и ничо, до сих пор существуют
он и в старом был
Ну хитрый же он, этот кад/гад. Как с ним бороться вообще..?
Ну хитрый же он, этот кад/гад. Как с ним бороться вообще..?
точно также как и с остальными
торгуешь и торгуешькстати, он один из самых тупых
Ну хитрый же он, этот кад/гад. Как с ним бороться вообще..?
Када не торгую.
Комп так показывает.
Када не торгую.
Комп так показывает.
Да, я тоже не торгую его)
Был опыт не самый лучший. Но наверняка есть те, кто умеет его торговать и только его.
Да, я тоже не торгую его)
Был опыт не самый лучший. Но наверняка есть те, кто умеет его торговать и только его.
Можно с другой стороны посмотреть.
Все графики всех инструментов одинаковые. Подчиняются одному закону. Память у рынка сильна.
Да, я тоже не торгую его)
Был опыт не самый лучший. Но наверняка есть те, кто умеет его торговать и только его.
они если и что то хотели, то уже ступили неимоверно
они если и что то хотели, то уже ступили неимоверно
Возможно, кстати)
Возможно, кстати)
на прошлой неделе тоже им же рулили самостоятельно
независимо не от каких финансовых обстоятельств и процентных ставок
поэтому и говорю - лохотрон, он и в Африке лохотрон
хаха
на прошлой неделе тоже им же рулили самостоятельно
независимо не от каких финансовых обстоятельств и процентных ставок
поэтому и говорю - лохотрон, он и в Африке лохотрон
хаха
Много сделок получилось сегодня закрыть?Рандомайзер, не лохотрон)