От теории к практике - страница 1805

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jori77:

Неее) Лучше Usd убрать. 

Ну есть у тебя там usdcad в новом варианте?

он и в старом был

не раз слышал про киви и фунта

и ничо, до сих пор существуют

[Удален]  
Renat Akhtyamov:
он и в старом был

Ну хитрый же он, этот кад/гад.  Как с ним бороться вообще..?

 
jori77:

Ну хитрый же он, этот кад/гад.  Как с ним бороться вообще..?

точно также как и с остальными

торгуешь и торгуешь

кстати, он один из самых тупых
 
jori77:

Ну хитрый же он, этот кад/гад.  Как с ним бороться вообще..?

Када не торгую.

Комп так показывает. 

USDCAD4

USDCAD1

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Када не торгую.

Комп так показывает. 


Да, я тоже не торгую его)

Был опыт не самый лучший. Но наверняка есть те, кто умеет его торговать и только его.

 
jori77:

Да, я тоже не торгую его)

Был опыт не самый лучший. Но наверняка есть те, кто умеет его торговать и только его.

Можно с другой стороны посмотреть. 

Все графики  всех инструментов одинаковые. Подчиняются одному закону. Память у рынка сильна.

USDCAD3

 
jori77:

Да, я тоже не торгую его)

Был опыт не самый лучший. Но наверняка есть те, кто умеет его торговать и только его.

они если и что то хотели, то уже ступили неимоверно

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

они если и что то хотели, то уже ступили неимоверно

Возможно, кстати)

 
jori77:

Возможно, кстати)

на прошлой неделе тоже им же рулили самостоятельно

независимо не от каких финансовых обстоятельств и процентных ставок

поэтому и говорю - лохотрон, он и в Африке лохотрон

хаха

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

на прошлой неделе тоже им же рулили самостоятельно

независимо не от каких финансовых обстоятельств и процентных ставок

поэтому и говорю - лохотрон, он и в Африке лохотрон

хаха

Много сделок получилось сегодня закрыть?

Рандомайзер, не лохотрон)
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