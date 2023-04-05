От теории к практике - страница 1790
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Г - глубоооокая просадка XD
Откат жду, чтобы в ноль прикрыть. Этого хватит, думаю, чтобы не вынесло. Не хватит, докину - накапало уже))
На "докинуть" рассчтывайте на ход фунта на 1000 пунктов вниз ;)
Торговля без СЛ или без понимания где ставить СЛ это трата времени и денег
Г - глубоооокая просадка XD
это не просадка, это два призовых места одной медалью - золото и уголь
а свопик то не слабый ;)
На "докинуть" рассчтывайте на ход фунта на 1000 пунктов вниз;)
Торговля без СЛ или без понимания где ставить СЛ это трата времени и денег
не факт
здесь нельзя ни на что рассчитывать
Г - глубоооокая просадка XD
Отчего так проседает баланс?
На "докинуть" рассчтывайте на ход фунта на 1000 пунктов вниз ;)
Торговля без СЛ или без понимания где ставить СЛ это трата времени и денег
Много ливанули уже на "расчетах" и на Сл?))
То, что вы как-то там понимаете для себя, что именно вот там надо ставить СЛ, это так мило)
Вам следует смотреть, где ваш вход будет больше неэффективен и все. СЛ вам зачем? Если вы СЛом защиту ведете, то наверно залили много уже...
И наверняка всю сумму сразу держите на счете, которой и работаете до последнего СЛа)
По сути своих не теряю. Я агрессивно исключительно торгую сам. И только на те, что заранее убрал из кармана, так скажем.
долго думал, как ответить по пятнице
лично я закрылся
внииииимательно посмотрел как Эквити лежит на балансе
и возник у меня вопрос - а почему покупка?
еще немножко подумав, сам себе ответил - а почему бы и нет ????, ну да же, да!, конечно же покупка!
по сути - масштаб рынка = прибыль и риски
как Ты торгуя на шуме, т.е. по сути на откат, планируешь крыть большие убытки, а они будут будут даже гепы на 5 минутных свечках...
Много ливанули уже на "расчетах" и на Сл?))
То, что вы как-то там понимаете для себя, что именно вот там надо ставить СЛ, это так мило)
Вам следует смотреть, где ваш вход будет больше неэффективен и все. СЛ вам зачем? Если вы СЛом защиту ведете, то наверно залили много уже...
И наверняка всю сумму сразу держите на счете, которой и работаете до последнего СЛа)
Утром удалю, что бы картинки не мозолили всем глаза.
Анализ по фунту делайте сами. Не знаю в каком диапазоне времени рассчитаны ваши сделки.
Только набросаю экскизы.
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...
Последовательный просмотр даст представление о ситуации на рынке по паре..
Утром все удалю.
Только набросаю экскизы.
Эскизы, картинки.
Вы художник?