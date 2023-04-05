От теории к практике - страница 1790

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Г - глубоооокая просадка XD

 
jori77:
Откат жду, чтобы в ноль прикрыть. Этого хватит, думаю, чтобы не вынесло. Не хватит, докину - накапало уже))

На "докинуть" рассчтывайте на ход фунта на 1000 пунктов вниз ;)

Торговля без СЛ или без понимания где ставить СЛ это трата времени и денег

 
Martin CHEguevara:

Г - глубоооокая просадка XD

это не просадка, это два призовых места одной медалью - золото и уголь

а свопик то не слабый ;)

 
Nikolay Sarjenuk:

На "докинуть" рассчтывайте на ход фунта на 1000 пунктов вниз;)

Торговля без СЛ или без понимания где ставить СЛ это трата времени и денег

не факт

здесь нельзя ни на что рассчитывать

 
Martin CHEguevara:

Г - глубоооокая просадка XD

Отчего так проседает баланс?

[Удален]  
Nikolay Sarjenuk:

На "докинуть" рассчтывайте на ход фунта на 1000 пунктов вниз ;)

Торговля без СЛ или без понимания где ставить СЛ это трата времени и денег

Много ливанули уже на "расчетах" и на Сл?))

То, что вы как-то там понимаете для себя, что именно вот там надо ставить СЛ, это так мило)

Вам следует смотреть, где ваш вход будет больше неэффективен и все. СЛ вам зачем? Если вы СЛом защиту ведете, то наверно залили много уже...

И наверняка всю сумму сразу держите на счете, которой и работаете до последнего СЛа)

 
jori77:

По сути своих не теряю. Я агрессивно исключительно торгую сам. И только на те, что заранее убрал из кармана, так скажем. 

долго думал, как ответить по пятнице

лично я закрылся

внииииимательно посмотрел как Эквити лежит на балансе

и возник у меня вопрос - а почему покупка?

еще немножко подумав, сам себе ответил - а почему бы и нет ????, ну да же, да!, конечно же покупка!

 
Renat Akhtyamov:

по сути - масштаб рынка  = прибыль и риски

как Ты торгуя на шуме, т.е. по сути на откат, планируешь крыть большие убытки, а они будут будут даже гепы на 5 минутных свечках...


 
jori77:

Много ливанули уже на "расчетах" и на Сл?))

То, что вы как-то там понимаете для себя, что именно вот там надо ставить СЛ, это так мило)

Вам следует смотреть, где ваш вход будет больше неэффективен и все. СЛ вам зачем? Если вы СЛом защиту ведете, то наверно залили много уже...

И наверняка всю сумму сразу держите на счете, которой и работаете до последнего СЛа)

Утром удалю, что бы картинки не мозолили всем глаза.

Анализ по фунту делайте сами. Не знаю в каком диапазоне времени рассчитаны ваши сделки.

Только набросаю экскизы.

.

.

...

Последовательный просмотр даст представление о ситуации на рынке по паре..

Утром все удалю.

 
Uladzimir Izerski:

Только набросаю экскизы.

Эскизы, картинки.

Вы художник?

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