От теории к практике - страница 1725

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Evgeniy Chumakov:


Главное осторожно, что бы тесто не осело, а то дрожжевое оно такое....

;)

Жень, найди аналогию СМЕ и слова Грааль, убедись.

Повторяю, СМЕ - это Грааль.

 
Alexander_K:

У меня сигнал, скорее всего, будет. Ибо <50% в месяц, конечно, маловато и без сигнала или ПАММа неинтересно.

Если у тебя 100% и выше, то да - светить сделки совсем необязательно, согласен.

Однако, вопрос - а чё с такой доходностью ты делаешь на форуме? Демко и Асауленка, к примеру, заполучив Грааль, немедленно бежали отсюда. Юра даже попросил забанить его навечно, чтобы не сболтнуть лишнего. Со мной в личке попрощался и... поминай как звали. 

дык ему от роду несколько часов.

до этого были, но все псевдо и разные

а тут знаешь, о чудо!

все в одну фишку разом взяло и совместилось как то

в этой стратегии все что я пытался сделать отдельно

каждая из них в одиночку имела право на жизнь

но, как говорится, не долго ;)

Грааль, это не то чтобы чаша (хотя и это весьма образно и похоже), это черная дыра, в которую тупо сливаются бабки трейдеров.

И самое интересное то, что это произойдет по любому, без вариантов.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Жень, найди аналогию СМЕ и слова Грааль, убедись.

Повторяю, СМЕ - это Грааль.

А что ты называешь Грааль?  Есть у тебя конкретная формулировка Грааль?

Пока же твой Грааль выглядит, как "принеси то, не знаю что".

До тех пор пока вы, граалеискатели, не определитесь, что вы ищете, вы ничего не найдёте. Даже если оно будет лежать перед носом, вы его не увидите и пройдёте мимо. 

 
Олег avtomat:

А что ты называешь Грааль?  Есть у тебя конкретная формулировка Грааль?

До тех пор пока вы, граалеискатели, не определитесь, что вы ищете, вы ничего не найдёте. Даже если оно будет лежать перед носом, вы его не увидите и пройдёте мимо. 

Как ни странно, с течением времени, моя формулировка Грааля все более начинает напоминать словосочетание "безубыточная торговля". Да.

 
Alexander_K:

Как ни странно, с течением времени, моя формулировка Грааля все более начинает напоминать словосочетание "безубыточная торговля". Да.

именно

ни одной минусовой!

и ни одной дыры, через которую можно слить

самый простейший сливатор - противоордер, т.е. движение цены против ордера и.... аут

игра в поддавки - стопы, 100%

4 года работы только на противослив

смотрите на СМЕ, там наглядно можно разобраться, как работает система, чтобы слить.

1-е что приходит на ум - заработать невозможно!

сделайте черную дыру, сделайте Грааль!!!!

на этом форуме стоит писать с большой буквы имена и слово "Грааль".

удачи!

 
Грааль - это система в конце концов дающая плюс в любом случае и обязательно имеющая убыточные сделки. 
Я ребят все понимаю конечно...но мне кажется тут у вас уже тянет палатой номер 6...а это уже не смешно и даже не забавно.
 
Если посмотреть на рынки за последние 10 лет то итог будет таковым что рынки меняются от слова  СОВСЕМ. все новички которые хотят нарубить сливаются полностью, сливают и волки которые несколько лет зарабатывали. Итог прост РЫНКИ ИЗМЕНЧИВЫ. не обещайте новичкам гор золотых их нет, есть тупо труд в поиске стратегии котрая рубит и только на данный момент.
 
Martin CHEguevara:
Грааль - это система в конце концов дающая плюс в любом случае и обязательно имеющая убыточные сделки. 
Я ребят все понимаю конечно...но мне кажется тут у вас уже тянет палатой номер 6...а это уже не смешно и даже не забавно.

ты пойми

цена с места не сдвинется, пока не появится спонсор, особенно такой, который кроет убытки, либо который кроет движение цены в ноль ( + на - ), либо которого есть возможность слить. в общем любого рода минус.

так что только спасибо и никак иначе
 
Renat Akhtyamov:

ты пойми

цена с места не сдвинется, пока не появится спонсор, особенно такой, который кроет убытки

Ну почему же, человек прав. Ведь в реале нет такой стратегии, либо сова написанного по стратегии который только плюсует. Разница может быть в одном , то есть в том, насколько долго стратегия проживет имея больше плюсов чем минусов. Грааль есть система которая на протяжении многих лет дает 51 процент прибыльных сделок ... я не говорю о щипачах арбитражниках (однодневки) либо о случайных попаданиях.

 
Renat Akhtyamov:

ты пойми

цена с места не сдвинется, пока не появится спонсор, особенно такой, который кроет убытки, либо который кроет движение цены в ноль ( + на - ), либо которого есть возможность слить.

так что только спасибо и никак иначе

Не неси чепуху. Цена изменяться только в одном случае. Маркет больше лимитного на одном ценовом уровне.

Объемы покупок и продаж всегда равны.

Опять слил все сигналы? 

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