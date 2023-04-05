От теории к практике - страница 1727

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Evgeny Belyaev:

Зачем мне их глядеть. Они бывает неплохо  арбитражаться из разных контор. 

Так сигнал будет?

Сейчас ребята подвязывают под мт4мт5 потоки (реал импульсы будут трансить в мт4 мт5, к стати крутые програмки(MQL), легкие и управляемые) . Ночью прогонят на плагиноуправляемость, думаю завтра пустят. это такая себе продленка... с такими плечами нужно рубить денежку. это же немыслемо плечо 500. Безстрашные)

 
Evgeny Belyaev:

Зачем мне их глядеть. Они бывает неплохо  арбитражаться из разных контор. 

Так сигнал будет?

зачем тебе сигнал, все равно не поймешь
 
Evgeny Belyaev:

Я не торгую. Я не играю игры с отрицательным мат ожиданием. Но если хотите я за вами послежу. 

Так а как можно торговать из MT на CВопро

Evgeny Belyaev:

Я не торгую. Я не играю игры с отрицательным мат ожиданием. Но если хотите я за вами послежу. 

Так а как можно торговать из MT на CME?

Извините , вопрос. Как можно писать программы не веря в их прибыльность. Вы же неплохой прогер... ПОчему так? Вот я верю в то что делаю, а Вы не верите в свои продукты... Без обид((( Давайте все же соцсоревнование, Вы торуете тем что продаете, я тем чего не продам никому(хотя сигналы будут). Вы товар я реализацию. Ошибок нет , просто соревнование

[Удален]  
Alexander_K:

Как ни странно, с течением времени, моя формулировка Грааля все более начинает напоминать словосочетание "безубыточная торговля". Да.

эволюционируешь  ;)

 
Renat Akhtyamov:
зачем тебе сигнал, все равно не поймешь

В прошлые 10 раз я понял. Ты тупо лил. Что вдруг изменилось?

 
Irina Kolosova:

Извините , вопрос. Как можно писать программы не веря в их прибыльность. Вы же неплохой прогер... ПОчему так? Вот я верю в то что делаю, а Вы не верите в свои продукты... Без обид((( Давайте все же соцсоревнование, Вы торуете тем что продаете, я тем чего не продам никому(хотя сигналы будут). Вы товар я реализацию. Ошибок нет , просто соревнование

Давай Ты делаешь 4 ставки цб украины за год. не менее 300 сделок по одному символу в одной конторе. Если сделаешь больше я плачу, иначе ты. Депозит любой, не демо. Любое плечо, открытых поз не более 100.Ставка 25$. Оформление через фриланс.

 
Renat Akhtyamov:

ты пойми

цена с места не сдвинется, пока не появится спонсор, особенно такой, который кроет убытки, либо который кроет движение цены в ноль ( + на - ), либо которого есть возможность слить. в общем любого рода минус.

так что только спасибо и никак иначе
Я уже давно все рассчитал, и точно знаю о чем говорю.
Так наверное стоит понять наконец, что есть субъективное мнение, а есть объективные расчеты. И эти вещи несовместимы как Ты ни старайся.
Но Ты всегда будешь искать свою безубыточную формулу, так что все разговоры с Тобой не имеют никакого практического значения.
К сожалению.
 
Martin CHEguevara:
Я уже давно все рассчитал, и точно знаю о чем говорю.
Так наверное стоит понять наконец, что есть субъективное мнение, а есть объективные расчеты. И эти вещи несовместимы как Ты ни старайся.
Но Ты всегда будешь искать свою безубыточную формулу, так что все разговоры с Тобой не имеют никакого практического значения.
К сожалению.

хахаха

 
Renat Akhtyamov:

хахаха

Короче  старый дурень опять слился. Пора уже обратиться в спец лечебницу.

 
Evgeny Belyaev:

Короче  старый дурень опять слился. Пора уже обратиться в спец лечебницу.

реал

хахахахаха

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