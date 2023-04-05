От теории к практике - страница 1727
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Зачем мне их глядеть. Они бывает неплохо арбитражаться из разных контор.
Так сигнал будет?
Сейчас ребята подвязывают под мт4мт5 потоки (реал импульсы будут трансить в мт4 мт5, к стати крутые програмки(MQL), легкие и управляемые) . Ночью прогонят на плагиноуправляемость, думаю завтра пустят. это такая себе продленка... с такими плечами нужно рубить денежку. это же немыслемо плечо 500. Безстрашные)
Зачем мне их глядеть. Они бывает неплохо арбитражаться из разных контор.
Так сигнал будет?
Я не торгую. Я не играю игры с отрицательным мат ожиданием. Но если хотите я за вами послежу.
Так а как можно торговать из MT на CВопро
Я не торгую. Я не играю игры с отрицательным мат ожиданием. Но если хотите я за вами послежу.
Так а как можно торговать из MT на CME?
Извините , вопрос. Как можно писать программы не веря в их прибыльность. Вы же неплохой прогер... ПОчему так? Вот я верю в то что делаю, а Вы не верите в свои продукты... Без обид((( Давайте все же соцсоревнование, Вы торуете тем что продаете, я тем чего не продам никому(хотя сигналы будут). Вы товар я реализацию. Ошибок нет , просто соревнование
Как ни странно, с течением времени, моя формулировка Грааля все более начинает напоминать словосочетание "безубыточная торговля". Да.
эволюционируешь ;)
зачем тебе сигнал, все равно не поймешь
В прошлые 10 раз я понял. Ты тупо лил. Что вдруг изменилось?
Извините , вопрос. Как можно писать программы не веря в их прибыльность. Вы же неплохой прогер... ПОчему так? Вот я верю в то что делаю, а Вы не верите в свои продукты... Без обид((( Давайте все же соцсоревнование, Вы торуете тем что продаете, я тем чего не продам никому(хотя сигналы будут). Вы товар я реализацию. Ошибок нет , просто соревнование
Давай Ты делаешь 4 ставки цб украины за год. не менее 300 сделок по одному символу в одной конторе. Если сделаешь больше я плачу, иначе ты. Депозит любой, не демо. Любое плечо, открытых поз не более 100.Ставка 25$. Оформление через фриланс.
ты пойми
цена с места не сдвинется, пока не появится спонсор, особенно такой, который кроет убытки, либо который кроет движение цены в ноль ( + на - ), либо которого есть возможность слить. в общем любого рода минус.так что только спасибо и никак иначе
Я уже давно все рассчитал, и точно знаю о чем говорю.
хахаха
хахаха
Короче старый дурень опять слился. Пора уже обратиться в спец лечебницу.
Короче старый дурень опять слился. Пора уже обратиться в спец лечебницу.
реал
хахахахаха