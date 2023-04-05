От теории к практике - страница 1724
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так не надо путать тренд с противотрендом, а также надеяться, что тренд пойдёт не туда, куда идёт, а туда, куда тебе хочется
да не надо вообще себе голоову забивать этим
нет ни тренда ни противотренда
есть только противоордер, объемы покупок, объемы продаж и цена этих объемов
;)
да не надо вообще себе голоову забивать этим
нет ни тренда ни противотренда
есть только противоордер
;)
Тоже вариант, на все случаи движения. Но движение в уже начавшемся направлении является, как правило, предпочтительным
Тоже вариант, на все случаи движения. Но движение в уже начавшемся направлении является, как правило, предпочтительным
конечно
Вот и надо собирать до кучи весь образующийся профит поочерёдно и с локальных, с восходящих и нисходящих, и с составных трендов (тоже восходящих и нисходящих)
Эквити и баланс растут как на дрожжах
;)
А где сигналЕ ?
А где сигналЕ ?
В дрожжах
.
А где сигналЕ ?
там же где и у тебя
зачем баблокосу сигнал, ведь он же уже баблокос
мульон раз говорил - анализируйте СМЕ, чтобы понять как устроен рынок
а вам тут все на блюдечке, вынь да и положь
;)
Эквити и баланс растут как на дрожжах
;)
Главное осторожно, что бы тесто не осело, а то дрожжевое оно такое....
;)
А где сигналЕ ?
Зачем?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Vitaly Muzichenko, 2019.11.17 23:09
Это стандартная фраза от тех, кому нечего показать, но рассказывают что нашли.
Как в детском садике:
- У меня есть конфетка!
- Покажи!
- Не покажу
...
Потому, что её нет, а говорить можно что угодно.
там же где и у тебя
зачем баблокосу сигнал, он же итак баблокос
;)
У меня сигнал, скорее всего, будет. Ибо <50% в месяц, конечно, маловато и без сигнала или ПАММа неинтересно.
Если у тебя 100% и выше, то да - светить сделки совсем необязательно, согласен.
Однако, вопрос - а чё с такой доходностью ты делаешь на форуме? Демко и Асауленка, к примеру, заполучив Грааль, немедленно бежали отсюда. Юра даже попросил забанить его навечно, чтобы не сболтнуть лишнего. Со мной в личке попрощался и... поминай как звали.