От теории к практике - страница 1724

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aleger:

Так не надо путать тренд с противотрендом, а также надеяться, что тренд пойдёт не туда, куда идёт, а туда, куда тебе хочется    

да не надо вообще себе голоову забивать этим

нет ни тренда ни противотренда

есть только противоордер, объемы покупок, объемы продаж и цена этих объемов

;)

 
Renat Akhtyamov:

да не надо вообще себе голоову забивать этим

нет ни тренда ни противотренда

есть только противоордер

;)

Тоже вариант, на все случаи движения. Но движение в уже начавшемся направлении является, как правило, предпочтительным

 
aleger:

Тоже вариант, на все случаи движения. Но движение в уже начавшемся направлении является, как правило, предпочтительным

конечно
 
Renat Akhtyamov:
конечно

Вот и надо собирать до кучи весь образующийся профит поочерёдно и с локальных, с восходящих и нисходящих, и с составных трендов (тоже восходящих и нисходящих)

 
Renat Akhtyamov:

Эквити и баланс растут как на дрожжах

;)

А где сигналЕ ?

[Удален]  
Alexander_K:

А где сигналЕ ?

В дрожжах

 

.

 
Alexander_K:

А где сигналЕ ?

там же где и у тебя

зачем баблокосу сигнал, ведь он же уже баблокос

мульон раз говорил - анализируйте СМЕ, чтобы понять как устроен рынок

а вам тут все на блюдечке, вынь да и положь

;)

 
Renat Akhtyamov:

Эквити и баланс растут как на дрожжах

;)


Главное осторожно, что бы тесто не осело, а то дрожжевое оно такое....

;)

 
Alexander_K:

А где сигналЕ ?

Зачем?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Vitaly Muzichenko, 2019.11.17 23:09

Это стандартная фраза от тех, кому нечего показать, но рассказывают что нашли.

Как в детском садике:

- У меня есть конфетка!

- Покажи!

- Не покажу

...

Потому, что её нет, а говорить можно что угодно.

 
Renat Akhtyamov:

там же где и у тебя

зачем баблокосу сигнал, он же итак баблокос

;)

У меня сигнал, скорее всего, будет. Ибо <50% в месяц, конечно, маловато и без сигнала или ПАММа неинтересно.

Если у тебя 100% и выше, то да - светить сделки совсем необязательно, согласен.

Однако, вопрос - а чё с такой доходностью ты делаешь на форуме? Демко и Асауленка, к примеру, заполучив Грааль, немедленно бежали отсюда. Юра даже попросил забанить его навечно, чтобы не сболтнуть лишнего. Со мной в личке попрощался и... поминай как звали. 

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