От теории к практике - страница 1729

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Renat Akhtyamov:

реал

хахахахаха

Где сигнал?  Ахххаа. 

[Удален]  

Рена, не забывай делиться прибыльными ТС со всеми страждущими, что бы не получалось так

наверху все видят и запоминают, за благие деяния воздастся, Аминь!


 
Renat Akhtyamov:

ой не могу

хахаха

хорош смешить

еще раз для особо внимательных

растут и баланс и эквити

причем, эквити выше баланса, ВСЕГДА

;)

Конечно выше, иначе (при таких рисках) баланс станет ниже нуля сразу по мк, ВСЕГДА)))))

 
Evgeniy Kvasov:

Конечно выше, иначе (при таких рисках) баланс станет ниже нуля сразу по мк, ВСЕГДА)))))

да пока без особого риска начал

на меньшей сумме риск зафигарю

 
Evgeny Belyaev:

Давай Ты делаешь 4 ставки цб украины за год. не менее 300 сделок по одному символу в одной конторе. Если сделаешь больше я плачу, иначе ты. Депозит любой, не демо. Любое плечо, открытых поз не более 100.Ставка 25$. Оформление через фриланс.

Я не торгую тем чего не знаю досконально. Напомню я торгую индексами мажорами и только сша и ес. Вы увидите сигналы(вернее торги в реальном времени), сегодня либо завтра

 
Renat Akhtyamov:

да пока без особого риска начал

на меньшей сумме риск зафигарю

Ну мож че не понял я. Высокий процент при пипсе, имхо из-за рисков только возомжен.

Ну лан, лишь бы получалось))

 
Внести чтоли свою лепту....  Не раз уже подымался вопрос случайны котировки форекса или нет.  Один,  мною уважаемый трейдер-кодер провел коллосальное исследование,  в котором нашел отличия форекса от СБ.  Более 100 000 форвардов с разных тф было взято для проверки и всё подтвердилось.  Вот на базе этого исследования лично я и строю свою торговлю. Чегевара прав в том что нужно найти незыблемый постулат и только на нем строить торговлю.  Какое было сделано исследование я не стану раскрывать ибо не я автор.  Но подскажу,  когда вы сможете показать отличие форекса от СБ  , тогда вы сможете абсолютно спокойно зарабатывать.  А так,  как говорит один известный консалтер "Всё тлен". )
 
Anatolii Zainchkovskii:
Внести чтоли свою лепту....  Не раз уже подымался вопрос случайны котировки форекса или нет.  Один,  мною уважаемый трейдер-кодер провел коллосальное исследование,  в котором нашел отличия форекса от СБ.  Более 100 000 форвардов с разных тф было взято для проверки и всё подтвердилось.  Вот на базе этого исследования лично я и строю свою торговлю. Чегевара прав в том что нужно найти незыблемый постулат и только на нем строить торговлю.  Какое было сделано исследование я не стану раскрывать ибо не я автор.  Но подскажу,  когда вы сможете показать отличие форекса от СБ  , тогда вы сможете абсолютно спокойно зарабатывать.  А так,  как говорит один известный консалтер "Всё тлен". )

В том, что рыночный ВР - не СБ нет ни малейших сомнений.

Но, он, естественно, от осознания трейдером этого факта, не становится простым и понятным.

Задача трейдера как раз и состоит в том, чтобы свести рыночный ВР к некому понятному для него ряду, с которым он знает, что делать. Неважно, что это будет в итоге этого преобразования или фильтрации - Variance Gamma Process, процесс Орнштейна-Уленбека, или вообще синусоида... Важно лишь, чтобы сам трейдер понимал, что - да, с этой штукой он сталкивался в жизни, в школе, в универе,... и точно знает как с ней работать.

 
Martin CHEguevara:
Контракты, государства, маркетмейкеры, большие игроки, настроения рынка, толпа трейдеров, с чего вы вообще взяли, что вы можете об этом что-то знать опираясь на график фин.инструмента?
Ответ: ни с чего, от балды.
Возьмём 20,30,100,200 последних баров? Кто хоть пытался понять действительно ли имеет значение количество отсчётов для торговли? Нет. Тоже от балды.
Так что же вы хотите? Теория от балды, факты в сторону, депозит в ноль. Вот и весь конечный результат.

собственной уникальной правильной теории рынка не имею.

беру ровно столько баров сколько нужно и только на том ТФ который необходим :-)

пытаясь поймать известные мне/всем календарные (месяц/недели/дни/8 часов) и фин.(2/3/10 дней) циклы и так. далее. И регулярные события (конец квартала/года/экспирация)

про распределения тиков и их мелких пачек говорил A_K в самом начале - это можно считать но только если собираешься "кинуть" конкретный сервер конкретного DC на несовершенстве его алгоритма и ошибки конфигурации.

 
Alexander_K:

В том, что рыночный ВР - не СБ нет ни малейших сомнений.

Но, он, естественно, от осознания трейдером этого факта, не становится простым и понятным.

Задача трейдера как раз и состоит в том, чтобы свести рыночный ВР к некому понятному для него ряду, с которым он знает, что делать. Неважно, что это будет в итоге этого преобразования или фильтрации - Variance Gamma Process, процесс Орнштейна-Уленбека, или вообще синусоида... Важно лишь, чтобы сам трейдер понимал, что - да, с этой штукой он сталкивался в жизни, в школе, в универе,... и точно знает как с ней работать.

Вот только применять разные формулы нет смысла.  Найти разницу в каких-то определенных местах - это да.  К примеру и на форексе и на сб бывают флэты. Вот и проверить,  а после флэта тоже одинаково себя ведут форекс и СБ на некоторой дистанкии? 
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