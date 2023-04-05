От теории к практике - страница 1731
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Асауленко - известный плут и мошенник, покруче Рены
в любой игре должен быть специалист
иначе не у кого будет учиться
Юра Асауленка тоже был убежден, что рынок - это СБ и боролся с ним как с СБ. Строил канал, пошла цена от границы канала к средней (а в 66% случаев так оно и происходит при СБ) крыл профит, пошла в другую - срабатывал стоп. Стратегия была тупая как молоток. Ну, и дурака валял тут от нечего делать....
Радиолюбительский СБ - это совсем не СБ.
в любой игре должен быть специалист
иначе не у кого будет учиться
постоянно бегущий в кусты специалист, у которого много чему научишься
наверное, он и спутниковые тарелки точно так же на дома ставил, украдкой и тикал, если что я не я и ... не моя
Я с Че согласен на счет выборок. Вот с какого некая выбранная нами выборка должна быть верная? (именно в контексте ценовых временны рядов) .
Цена может пойти по пути любой из условно бесконечной длинны выборки.
постоянно бегущий в кусты специалист, у которого много чему научишься
наверное, он и спутниковые тарелки точно так же на дома ставил, украдкой и тикал, если что я не я и ... не моя
может быть
лично я не понял про физику, которую он там усмотрел
о своей же поясню
тут Чё вчера хвастался, что типа не знает - какой ТФ выбрать
отвечаю: любой, ибо итог расчета по ФормулЕ - это текущая цена, которая одинакова на любом ТФ.
а вот данные, которые в неё нужно подставить - это объемы покупок и продаж, а также по какой цене
это объемы покупок и продаж, а также по какой цене
Объёмы какие? Типа лоты? Или абсолютные суммы приращений?
может быть
лично я не понял про физику, которую он там усмотрел
о своей же поясню
тут Чё вчера хвастался, что типа не знает - какой ТФ выбрать
отвечаю: любой, ибо итог расчета по ФормулЕ - это цена, которая одинакова на любом ТФ.
а вот данные, которые в неё нужно подставить - это объемы покупок и продаж, а также по какой цене
я уже понял твою теорию, что объемы на фьючах правят ценами на споте
естественно это булшит, по определению, хотя иногда бывает красиво - цена прет против объемов
Эти "красиво" ты иногда выцарапываешь и показываешь сделки, а в остальное время сливаешь и ходишь в последних трусах
Объёмы какие? Типа лоты? Или абсолютные суммы приращений?
Женя, не ломай голову, ибо в этом мире все относительно
изменение объема покупок/продаж дает кратное изменение движения цены
так что какая разница - в чем мерять не только объемы, но и цену?
вот прям в этом посту сосбтвенно и вся теория.
думай, ну или лошадью ходи
;)
Саша скинул в личку файл.
Может подскажешь что интересного , а может там ерунда.
самым сложным делом оказалось одновременное выращивание и депозита и эквити
отдельно - это как два пальца об асфальт, а вот вместе.... - полный финиш, т.к. .рокер не хочет, чтобы у трейдера был постоянный профит в плюсе,
тем самым он начал мое обучение
обучение не по книжкам, нет
он начал обучение на практике, то есть постепенно показывая все то, что он может сделать, чтобы профит ушел в минус.
однажды он даже позвонил - приезжай мол, покажу еще кучу всяких разных штучех, мол у нас их много
но факт остается фактом
он все равно проиграл.
сами делайте выводы из этого поста - что такое рынок: СБ? статистика? тренды? флеты?
после этих вопросов можно сказать только одно - да забудьте вы про этот детский лепет навсегда
;)
реальный счет за сегодня