От теории к практике - страница 1731

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Maxim Dmitrievsky:

Асауленко - известный плут и мошенник, покруче Рены

в любой игре должен быть специалист

иначе не у кого будет учиться

 
Alexander_K:

Юра Асауленка тоже был убежден, что рынок - это СБ и боролся с ним как с СБ. Строил канал, пошла цена от границы канала к средней (а в 66% случаев так оно и происходит при СБ) крыл профит, пошла в другую - срабатывал стоп. Стратегия была тупая как молоток. Ну, и дурака валял тут от нечего делать....

Радиолюбительский СБ - это совсем не СБ.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

в любой игре должен быть специалист

иначе не у кого будет учиться

постоянно бегущий в кусты специалист, у которого много чему научишься

наверное, он и спутниковые тарелки точно так же на дома ставил, украдкой и тикал, если что я не я и ... не моя

 

Я с Че согласен на счет выборок. Вот с какого некая выбранная нами выборка должна быть верная? (именно в контексте ценовых временны рядов) . 

Цена может пойти по пути любой из условно бесконечной длинны выборки. 

 
Maxim Dmitrievsky:

постоянно бегущий в кусты специалист, у которого много чему научишься

наверное, он и спутниковые тарелки точно так же на дома ставил, украдкой и тикал, если что я не я и ... не моя

может быть

лично я не понял про физику, которую он там усмотрел

о своей же поясню

тут Чё вчера хвастался, что типа не знает - какой ТФ выбрать

отвечаю: любой, ибо итог расчета по ФормулЕ - это текущая цена, которая одинакова на любом ТФ.

а вот данные, которые в неё нужно подставить - это объемы покупок и продаж, а также по какой цене

 
Renat Akhtyamov:

это объемы покупок и продаж, а также по какой цене


Объёмы какие? Типа лоты? Или абсолютные суммы приращений?

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

может быть

лично я не понял про физику, которую он там усмотрел

о своей же поясню

тут Чё вчера хвастался, что типа не знает - какой ТФ выбрать

отвечаю: любой, ибо итог расчета по ФормулЕ - это цена, которая одинакова на любом ТФ.

а вот данные, которые в неё нужно подставить - это объемы покупок и продаж, а также по какой цене

я уже понял твою теорию, что объемы на фьючах правят ценами на споте

естественно это булшит, по определению, хотя иногда бывает красиво - цена прет против объемов

Эти "красиво" ты иногда выцарапываешь и показываешь сделки, а в остальное время сливаешь и ходишь в последних трусах

 
Evgeniy Chumakov:


Объёмы какие? Типа лоты? Или абсолютные суммы приращений?

Женя, не ломай голову, ибо в этом мире все относительно

изменение объема покупок/продаж дает кратное изменение движения цены

так что какая разница - в чем мерять не только объемы, но и цену?

вот прям в этом посту сосбтвенно и вся теория.

думай, ну или лошадью ходи

;)

 

Саша скинул в личку файл.

Может подскажешь что интересного , а может там ерунда.

 

самым сложным делом оказалось одновременное выращивание и депозита и эквити

отдельно - это как два пальца об асфальт, а вот вместе.... - полный финиш, т.к. .рокер не хочет, чтобы у трейдера был постоянный профит в плюсе,

тем самым он начал мое обучение

обучение не по книжкам, нет

он начал обучение на практике, то есть постепенно показывая все то, что он может сделать, чтобы профит ушел в минус.

однажды он даже позвонил - приезжай мол, покажу еще кучу всяких разных штучех, мол у нас их много

но факт остается фактом

он все равно проиграл.

сами делайте выводы из этого поста - что такое рынок: СБ? статистика? тренды? флеты?

после этих вопросов можно сказать только одно - да забудьте вы про этот детский лепет навсегда

;)

реальный счет за сегодня


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