От теории к практике - страница 1722

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Наверное мой вопрос прозвучит глупо и наивно: А где практика?
 
Vladimir Baskakov:
Наверное мой вопрос прозвучит глупо и наивно: А где практика?

Я бы даже спросил: "А где теория??!!" :)))

Всем уже понятно, что ветка себя исчерпала. Кому надо - нашли, что искали. Дураков рассказывать и показывать уже нетути.

 
Alexander_K:

Я бы даже спросил: "А где теория??!!" :)))

Всем уже понятно, что ветка себя исчерпала. Кому надо - нашли, что искали. Дураков рассказывать и показывать уже нетути.

Это стандартная фраза от тех, кому нечего показать, но рассказывают что нашли.

Как в детском садике:

- У меня есть конфетка!

- Покажи!

- Не покажу

...

Потому, что её нет, а говорить можно что угодно.

 
Alexander_K:

Я бы даже спросил: "А где теория??!!" :)))

Всем уже понятно, что ветка себя исчерпала. Кому надо - нашли, что искали. Дураков рассказывать и показывать уже нетути.

В начале ветки кто-то клялся и божился , искать рассказывать и показывать..

где-то в середине грааль был обещан исключительно избранным лицам

теперь вот никому ничего никогда :-(

---

Наглядный прогресс умнения. Хоть в учебник психиатрии помещай :-)

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Maxim Kuznetsov:

В начале ветки кто-то клялся и божился , искать рассказывать и показывать..

где-то в середине грааль был обещан исключительно избранным лицам

теперь вот никому ничего никогда :-(

---

Наглядный прогресс умнения. Хоть в учебник психиатрии помещай :-)

Сейчас этот стиль подхватил Уладзимир
 
Renat Akhtyamov:

решил показать, т.к. еще подшаманил


какая до боли знакомая картинка :-)

я из такого почти ничего не вытянул..."ни шмогла"

 
Maxim Kuznetsov:

какая до боли знакомая картинка :-)

я из такого почти ничего не вытянул..."ни шмогла"

в новостном убрал через длл и сделал через WebRequest, сшил с совой

ну а индюк по ФормулЕ

Документация по MQL5: Сетевые функции / WebRequest
Документация по MQL5: Сетевые функции / WebRequest
  • www.mql5.com
Для использования функции WebRequest() следует добавить адреса серверов в список разрешенных URL во вкладке "Советники" окна "Настройки". Порт сервера выбирается автоматически на основе указанного протокола - 80 для "http://" и 443 для "https://". Функция WebRequest() является синхронной, это означает, что она приостанавливает выполнение...
 
Renat Akhtyamov:

в новостном убрал через длл и сделал через WebRequest, сшил с совой

ну а индюк по ФормулЕ

это когда кое-что не сильно ходит за 1, при этом кое-кто не выше 0.4... кто виноват того бьют и воротят

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Олег avtomat:

 

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лучше-бы ты бабу запостил :-)
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