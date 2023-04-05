От теории к практике - страница 1722
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Наверное мой вопрос прозвучит глупо и наивно: А где практика?
Я бы даже спросил: "А где теория??!!" :)))
Всем уже понятно, что ветка себя исчерпала. Кому надо - нашли, что искали. Дураков рассказывать и показывать уже нетути.
Я бы даже спросил: "А где теория??!!" :)))
Всем уже понятно, что ветка себя исчерпала. Кому надо - нашли, что искали. Дураков рассказывать и показывать уже нетути.
Это стандартная фраза от тех, кому нечего показать, но рассказывают что нашли.
Как в детском садике:
- У меня есть конфетка!
- Покажи!
- Не покажу
...
Потому, что её нет, а говорить можно что угодно.
Я бы даже спросил: "А где теория??!!" :)))
Всем уже понятно, что ветка себя исчерпала. Кому надо - нашли, что искали. Дураков рассказывать и показывать уже нетути.
В начале ветки кто-то клялся и божился , искать рассказывать и показывать..
где-то в середине грааль был обещан исключительно избранным лицам
теперь вот никому ничего никогда :-(
---
Наглядный прогресс умнения. Хоть в учебник психиатрии помещай :-)
В начале ветки кто-то клялся и божился , искать рассказывать и показывать..
где-то в середине грааль был обещан исключительно избранным лицам
теперь вот никому ничего никогда :-(
---
Наглядный прогресс умнения. Хоть в учебник психиатрии помещай :-)
решил показать, т.к. еще подшаманил
какая до боли знакомая картинка :-)
я из такого почти ничего не вытянул..."ни шмогла"
какая до боли знакомая картинка :-)
я из такого почти ничего не вытянул..."ни шмогла"
в новостном убрал через длл и сделал через WebRequest, сшил с совой
ну а индюк по ФормулЕ
в новостном убрал через длл и сделал через WebRequest, сшил с совой
ну а индюк по ФормулЕ
это когда кое-что не сильно ходит за 1, при этом кое-кто не выше 0.4... кто виноват того бьют и воротят
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