От теории к практике - страница 1721
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Ну, очевидно - весь депозит в случае, если рынок является СБ.
Но, ведь, в классическом случае, используется мартингейл при входе в сделку в любой момент времени. А товарищ Че входит в сделку только когда цена находится в тяжелом хвосте (возможно, я не совсем точно понимаю его стратегию, но по сути - верно). Вероятно, из-за этого и из-за того что цена - это не совсем СБ, у него прекрасный результат.
эххх..теоретики
в мартин убираются только невозвратные потери - спред и своп. И только с убытка
тогда всё становится ровно и почти все стратегии начинают работать
Саш, Я в последний раз Тебе подскажу решение. Поймешь - хорошо, не поймешь - не плохо. Вечером удалю.
Если хочешь объяснений - смотри мои комменты с 676 страницы. Тут я все давно подробно объяснил. Истина - не меняется.
на счет нижней части картинки чтобы было понятнее
по сути я решил задачу Игоря Макану, но более эффективным способом чем тестирование и подгонка вариантов.
Я уже не в состоянии что-либо изменить в своей ТС и в своем взгляде на рынок. Слишком далеко зашел, много времени потратил... Я уже говорил не раз и не два - трейдер, единожды начав с какого-либо подхода уже не в состоянии свернуть с него...
Яркие примеры - все баблакосовцы из одноименной ветки, даже умирая будут искать Грааль в схлопах и раздвижках, Новая - так и сидит, изучая диссиртацию Пастухова, Автомат - поклонник модели рынка как динамической системы, описываемой линейной СЛДУ, Женя Чумаков - поклонник ЗигЗагов, Рена - арбитражник.
Все мы - разные навсегда.
Ну, а чья ТС более граалистая, мы еще посмотрим. Ждем начала торгов...
Я уже не в состоянии что-либо изменить в своей ТС и в своем взгляде на рынок. Слишком далеко зашел, много времени потратил... Я уже говорил не раз и не два - трейдер, единожды начав с какого-либо подхода уже не в состоянии свернуть с него...
Яркие примеры - все баблакосовцы из одноименной ветки, даже умирая будут искать Грааль в схлопах и раздвижках, Новая - так и сидит, изучая диссиртацию Пастухова, Автомат - поклонник модели рынка как динамической системы, описываемой линейной СЛДУ, Женя Чумаков - поклонник ЗигЗагов, Рена - арбитражник.
Все мы - разные навсегда.
Ну, а чья ТС более граалистая, мы еще посмотрим. Ждем начала торгов...
Это да
Что верно, то верно
;)
Я уже не в состоянии что-либо изменить в своей ТС и в своем взгляде на рынок. Слишком далеко зашел, много времени потратил... Я уже говорил не раз и не два - трейдер, единожды начав с какого-либо подхода уже не в состоянии свернуть с него...
Яркие примеры - все баблакосовцы из одноименной ветки, даже умирая будут искать Грааль в схлопах и раздвижках, Новая - так и сидит, изучая диссиртацию Пастухова, Автомат - поклонник модели рынка как динамической системы, описываемой линейной СЛДУ, Женя Чумаков - поклонник ЗигЗагов, Рена - арбитражник.
Все мы - разные навсегда.
Ну, а чья ТС более граалистая, мы еще посмотрим. Ждем начала торгов...
Я более 10000 раз (и это не метафора) менял свою ТС и не торговал несколько лет пока не стал уверен в том, что нашел все таки истину в последней инстанции, отметая все лишнее и оставляя только то, в чем есть рациональное зерно.
Но дело Твое. Только на этом форуме я встречал людей пренебрегающих информацией стоящей десятки тысяч долларов. Странный Ты человек Саша. Главное держись от острых предметов и от окон подальше пожалуйста (я не шучу... с твоей то реакцией на неудачу...).
Нечего тут смотреть, сольешься Ты в любом случае рано или поздно, но точно - на сильной свечке размером в 1500+ пунктов которая так и не вернется обратно как бы Ты не хотел и не страдал, может даже в декабре этого года или в начале января следующего. 53% сольешься на SELL свечке, 47% на BUY свечке ожидая отката. Даю Тебе гарантию 100%. Может даже вместе с Ренатом сольетесь. И будете искать причины в новостях, неудачном входе, кризисе, в чем угодно, но только не в себе.
вот на такой примерно +-
Ты можешь обижаться на меня, но так уж устроен рынок.
Это да
Что верно, то верно
;)
хорошая подборка !
музыка в тему - все беды от того что ищется универсум, "Грааль" - один раз нашёл и всё...пустота
нажал на кнопку и всё зашибись
рынок как совокупность громадного числа участников, он видимо подобен самообучающейся системе тщательно избегающей повторов. Но соблюдающей границы_клетки/правила_игры :-)
кстати не удивительно - любая система по мере усложнения начинает вести себя как минимум как амёба - проявлять волю к выживанию
хорошая подборка !
музыка в тему - все беды от того что ищется универсум, "Грааль" - один раз нашёл и всё...пустота
нажал на кнопку и всё зашибись
рынок как совокупность громадного числа участников, он видимо подобен самообучающейся системе тщательно избегающей повторов. Но соблюдающей границы_клетки/правила_игры :-)
кстати не удивительно - любая система по мере усложнения начинает вести себя как минимум как амёба - проявлять волю к выживанию
Полсотни лет песне, а как будто написана сегодня.))
Есть и будут дальновидные люди.
Я более 10000 раз (и это не метафора) менял свою ТС и не торговал несколько лет пока не стал уверен в том, что нашел все таки истину в последней инстанции, отметая все лишнее и оставляя только то, в чем есть рациональное зерно.
Но дело Твое. Только на этом форуме я встречал людей пренебрегающих информацией стоящей десятки тысяч долларов. Странный Ты человек Саша. Главное держись от острых предметов и от окон подальше пожалуйста (я не шучу... с твоей то реакцией на неудачу...).
Нечего тут смотреть, сольешься Ты в любом случае рано или поздно, но точно - на сильной свечке размером в 1500+ пунктов которая так и не вернется обратно как бы Ты не хотел и не страдал, может даже в декабре этого года или в начале января следующего. 53% сольешься на SELL свечке, 47% на BUY свечке ожидая отката. Даю Тебе гарантию 100%. Может даже вместе с Ренатом сольетесь. И будете искать причины в новостях, неудачном входе, кризисе, в чем угодно, но только не в себе.
вот на такой примерно +-
Ты можешь обижаться на меня, но так уж устроен рынок.
Я более 10000 раз (и это не метафора) менял свою ТС и не торговал несколько лет пока не стал уверен в том, что нашел все таки истину в последней инстанции, отметая все лишнее и оставляя только то, в чем есть рациональное зерно.
Но дело Твое. Только на этом форуме я встречал людей пренебрегающих информацией стоящей десятки тысяч долларов. Странный Ты человек Саша. Главное держись от острых предметов и от окон подальше пожалуйста (я не шучу... с твоей то реакцией на неудачу...).
Нечего тут смотреть, сольешься Ты в любом случае рано или поздно, но точно - на сильной свечке размером в 1500+ пунктов которая так и не вернется обратно как бы Ты не хотел и не страдал, может даже в декабре этого года или в начале января следующего. 53% сольешься на SELL свечке, 47% на BUY свечке ожидая отката. Даю Тебе гарантию 100%. Может даже вместе с Ренатом сольетесь. И будете искать причины в новостях, неудачном входе, кризисе, в чем угодно, но только не в себе.
вот на такой примерно +-
Ты можешь обижаться на меня, но так уж устроен рынок.
удалил значит....
Здравствуйте, Че! Что за индикатор стоял у вас в подвале в удаленном сообщении - название MA multitimeframe ,кажется.Я понимаю ,что это ваша разработка, но на чем он основан, и если вы говорите, что нельзя ничего усреднять, то как считаете ско- ведь там идет довольно сильное преобразование выборки .
Я замкнул расчеты движений рынка на самих себя. все абсолютно относительно)
нет выборки - нет ошибок. Рынок сам решает как мне и что рассчитывать.
В том числе и какая выборка будет верной в каждом отдельном случае.
Звучит конечно как абсурд - но как говорил Эйнштейн "Если идея не кажется абсурдной, она безнадежна".
хорошая подборка !
музыка в тему - все беды от того что ищется универсум, "Грааль" - один раз нашёл и всё...пустота
нажал на кнопку и всё зашибись
рынок как совокупность громадного числа участников, он видимо подобен самообучающейся системе тщательно избегающей повторов. Но соблюдающей границы_клетки/правила_игры :-)
кстати не удивительно - любая система по мере усложнения начинает вести себя как минимум как амёба - проявлять волю к выживанию
Нажми на кнопку! Но только вовремя нажми!)