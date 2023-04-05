От теории к практике - страница 1554

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aleger:

Этот параметр называется "Баланс покупок и продаж текущего тренда", вычисляется совершенно просто и высшей математики и Херста совершенно не требует!

А точнее дисбаланс ?!
[Удален]  
Alexander_K:

Перебрал все что можно - асимметрию, эксцесс, коэффициенты Херста и автокорреляции (правда, энтропию не пробовал). Причем не просто перебрал, а использовал в бою - на реале. Ничего не работает.

Все эти косвенные параметры не могут, в принципе, заменить прямой параметр силы рынка - ОИ.

Здесь я готов признать бессилие физики и математики и обратиться к экономическому параметру. Но, где ж его взять?!

В этой ситуации можно говорить лишь о бессилии твоего метода, основанного на ТВиМС. Об этом я говорил тебе ещё в начале твоего пути, и только сейчас ты в этом убедился. Но лучше позже, чем никогда.

Но никак нельзя делать такие глобальные обобщения на всю физику и всю математику. А все экономические построения движутся в хвосте, за физикой и математикой, применяя их наработки, по сути не имея ничего своего оригинального.

 
Roman Kutemov:
А точнее дисбаланс ?!

Совершенно верно!

 
aleger:

Совершенно верно!

Ну да пока число продавцов и покупателей примерно равно, все сыты и довольны !
Паника начинается когда есть существенный перевес.

Значит надо как то прикинуть их количество.
Считать тики или минутки - вверх/вниз ?
Покупатель/продавец . 
 
Roman Kutemov:
Ну да пока число продавцов и покупателей примерно равно, все сыты и довольны !
Паника начинается когда есть существенный перевес.

Значит надо как то прикинуть их количество.
Считать тики или минутки - вверх/вниз ?
Покупатель/продавец . 

При этом наступающий дисбаланс как бы подтверждает действительный разворот тренда. 

 
aleger:

При этом наступающий дисбаланс как бы подтверждает действительный разворот тренда. 

Что то типа порога должно быть.
 
Alexander_K:

Подозреваю, что баланс покупок и продаж можно вычислить по "ушастым" двумодальным распределениям, на которые вышел Демко...

Ах, вот оно что... Во, как. Надо подумать.


Кинул файл для exel в ЛС.

 


Продолжить красную линию и будет граале.

 
Roman Kutemov:
Что то типа порога должно быть.

О каком пороге идёт речь? О моменте разворота или о чём-то другом?

 
Куда делся файл от колдуна?
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