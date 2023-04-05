От теории к практике - страница 1548
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есть люди, реально зарабатывающие на торговле в канале (как следствие численного решения ур-ния стохастической динамики)
Чтобы зарабатывать в канале, достаточно накинуть боллинджера на канал, без всяких уравнений.
Другое дело - знать, когда этот канал есть, а когда его нету. Но и здесь уравнения ни к чему.
Цену двигают люди (участники рынка), а не уравнения. И двигают её по совершенно другим критериям, ибо никто из торговцев с вашими уравнениями не знаком, и не знает, что надо им соответствовать.
Интересно за вами наблюдать.
Вот простой пример отслеживания хвостов на реальном графике в исследуемом окне.
Ошибка Саши в том, что он анализирует окно, а не весь график.
В итоге у него постоянно возникают такие коллизии.
Хвост пойман, но это хвост от другого животного. Белый овал хвост хомячка.
GBPJPY H4.
Более менее внятное объяснение из всех.
Образно я так понимаю, покупать надо толстые хвосты, а тонкие продавать Александру ))
Но Александру этого всё равно не понять.
Мне когда были нужны исследования рынка, я уволился с работы, сел за стол и потратил на них 5 лет. Хоть и было "некогда".
Так вот в чём secret вашей эрудированности.)))
О ГоОоспади! Теперь ещё Э-г-ррр! И Си уже начинал, прочитал введение в учебнике и забил и пайтон начинал, прочитал введение в учебнике и забил и МО 100500 заглавий перелопатил, толку ноль, теперь ещё Эр ему нужен в коллекцию неудач, когда же это кончится???
Боже обанкроть пожалуйста опекунов Максима Дмитриевски, чтобы он столкнулся с РЕАЛЬНЫМ МИРОМ, с ЖИЗНЬЮ и понял кто он такой в действительности, а не в своих влажных мечтах, через стыд и муку понял, только так можно понять реальность и своё место в ней.
тебе денег что-ли дать что бы ты отъе... )))
ботинки почистишь за косарь?
У тебя же написано что ты аналитик в банке.. что-то не верится что в Германии таких убогих трудоустраивают, а, стало быть, живешь на пособие и всем завидуешь
Дорогой Че, ты с рынка что нить покажи, а не с тестера.
Рынок и тестер не совместимые понятия. В тестере значительно легче показать красивый график.
раньше уже показывал. полгода сигнал работал, потом у меня сервер сдох. виртуалку ставить лень.
но очень скоро запущу новый;)
мне тоже тесты честно говоря не особо нравятся, но пока что я только так могу что-то рабочее показать...к сожалению.
ну ну.... а турбулентные потоки тож вычисляет? или приходится поправочными коэффициентами пользоваться? да и потом экспериментально проверять
а процесс формирования сложных кристаллов?
а банальную карточную игру?
есть статистические и вероятностные методы, но они работают только при правильной оценке модели, но если модель была притянута за уши... ну примерно как Ваши картинки из учебников по электротехнике, главное авторитетными авторами обвешаться для убедительности
так для размышлений а занимался ли Колмогоров анализом рынков? а конкретно Форексом? ... ну да притянули Колмогорова за уши (Колмогоров первая фамилия что пришла на ум)
прошел поиском по Вашему профилю, где Ваш стейт выложен? если нет, то Ваш вопрос ( просьба ) выглядит как минимум по хамски ;) - обратил внимание на Ваш пост ибо в последнее время те кто не пишут самостоятельно стали дружно твердить, что написать под тестер красивый график это легко, легко только через губу небрежно голословные утверждения бросать ))))
не мешай им Игорь пускай кончат свои измерения аппаратами)))
эт уже у них личное)))
с бутылкой пивка и под песню "вставай страна огромная")))
Задело, меня, конечно, выступление здесь какого-то очевидного старикана BlackTomcat. Вот, де, на рынке никакая математика не работает, все ветки типа этой или про МО надо закрывать и всем идти на завод горбатиться. Ну, или в мусорной яме подыхать. Мол, се ля ви.
Демонстрирую еще раз на паре EURUSD:
Если посмотреть внимательно (пересечение нижней границы BUY, верхней - SELL, выход из сделки по возврату к средней), то 75-80% сделок - в прибыли.
Но! Буквально 1 (одна!), выделенная красным цветом, может сокрушить депозит.
И это на евро. На фунте же иногда попадаются еще хлеще, и мне с этим приходится иметь дело...
Так вот трейдеры, вместо того, чтобы бубнить как BlackTomcat или причитать как Макс (не тот, который Дмитриевский) или в носу ковырять как Алёша Николаев, лучше бы направили свои усилия на распознание таких обвальных ситуаций на начальном этапе. Я уверен, что решение этой проблемы есть.
Мне что, денежную премию объявить за решение этого вопроса?
Задело, меня, конечно, выступление здесь какого-то очевидного старикана BlackTomcat. Вот, де, на рынке никакая математика не работает, все ветки типа этой или про МО надо закрывать и всем идти на завод горбатиться. Ну, или в мусорной яме подыхать. Мол, се ля ви.
Демонстрирую еще раз на паре EURUSD:
Если посмотреть внимательно (пересечение нижней границы BUY, верхней - SELL, выход из сделки по возврату к средней), то 75-80% сделок - в прибыли.
Но! Буквально 1 (одна!), выделенная красным цветом, может сокрушить депозит.
И это на евро. На фунте же иногда попадаются еще хлеще, и мне с этим приходится иметь дело...
Так вот трейдеры, вместо того, чтобы бубнить как BlackTomcat или причитать как Макс (не тот, который Дмитриевский) или в носу ковырять как Алёша Николаев, лучше бы направили свои усилия на распознание таких обвальных ситуаций на начальном этапе. Я уверен, что решение этой проблемы есть.
Мне что, денежную премию объявить за решение этого вопроса?
судя по тому как я настраиваю свой алгоритм, Тебе нужно просто напросто расширить коридор просто прибавив к границам 100-200 пунктов. это будет служить естественным барьером.
но тогда у Тебя куча сделок пропадет. тут как бы Тебе уже придется выбирать. опять таки все потому что Ты преобразуешь цену.
Так вот трейдеры, вместо того, чтобы бубнить как BlackTomcat или причитать как Макс (не тот, который Дмитриевский) или в носу ковырять как Алёша Николаев, лучше бы направили свои усилия на распознание таких обвальных ситуаций на начальном этапе. Я уверен, что решение этой проблемы есть.
Мне что, денежную премию объявить за решение этого вопроса?
Вот, например, анализируем приращение цены и строим прогнозы. Для системы анализа приращение в N пунктов всегда одинаковы, а по сути это не верно , потому что одно и то же приращение может возникнуть из-за разной причинно-следственной связи (я так думаю) .
Нам всегда нужно знать произошло "это", потому что было "то" и может тоже как-то анализировать.
И вообще анализируя валютную пару необходимо знать о каждой валюте отдельно, потому что для примера на прошлой неделе eurusd сходило вверх не потому что eur стал сильнее доллара, а наоборот.
Задело, меня, конечно, выступление здесь какого-то очевидного старикана BlackTomcat. Вот, де, на рынке никакая математика не работает, все ветки типа этой или про МО надо закрывать и всем идти на завод горбатиться. Ну, или в мусорной яме подыхать. Мол, се ля ви.
Демонстрирую еще раз на паре EURUSD:
Если посмотреть внимательно (пересечение нижней границы BUY, верхней - SELL, выход из сделки по возврату к средней), то 75-80% сделок - в прибыли.
Но! Буквально 1 (одна!), выделенная красным цветом, может сокрушить депозит.
И это на евро. На фунте же иногда попадаются еще хлеще, и мне с этим приходится иметь дело...
Так вот трейдеры, вместо того, чтобы бубнить как BlackTomcat или причитать как Макс (не тот, который Дмитриевский) или в носу ковырять как Алёша Николаев, лучше бы направили свои усилия на распознание таких обвальных ситуаций на начальном этапе. Я уверен, что решение этой проблемы есть.
Мне что, денежную премию объявить за решение этого вопроса?
Выше средней продаем, ниже средней фиксируем прибыль (на окодемиках без премии) - 100% прибыльных сделок.