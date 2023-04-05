От теории к практике - страница 1552

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sibirqk:
Поразительная таки у Николаева выдержка, непонятно как ему удается до сих пор остаться незабаненным. Наверное на студентах-двоечниках натренировался.

Ты за Алёшу не переживай - он и сам за себя постоять может.

Я просто поинтересовался - где таким вещам учат. На физматах - точно нет.

 
Alexander_K:

Алёша, ты хоть кто по образованию? Иногда такие вещи выдаешь... В МГУ на мехмате, что ли, такое преподают?

Ага, Шура, только смех-мат. Больше же нигде не научат книги читать.

 
sibirqk:
Поразительная таки у Николаева выдержка, непонятно как ему удается до сих пор остаться незабаненным. Наверное на студентах-двоечниках натренировался.

Шурик - забавный фрик и почему то не вызывает злости. Вряд ли он так хамит в реальности.

 
Aleksey Nikolayev:

Шурик - забавный фрик и почему то не вызывает злости. Вряд ли он так хамит в реальности.

:))) Ты - прав. Тут нет места обидам. Грааль найти надо. Обижаться потом будем при дележе наличных.

 
Roman:

Даже не знаю, надо будет вникнуть в теорему, но с первого взгляда по моему не то.
Про второй вариант, ближе к телу )), по сути у нас не всегда наблюдается идеальная стационарность, по этому возможный рост дисперсии наверно должен учитываться. 

Достаточно стандартный подход - разбиение цен на куски. Горизонтальный флэт - стационарный процесс, а тренд - СБ со смещением (процесс со стационарными приращениями). Выше я выкладывал видео Горчакова примерно на эту тему. По сути, многие пользуются этим подходом - только без математических формулировок.

 
Aleksey Nikolayev:

Шурик - забавный фрик и почему то не вызывает злости. Вряд ли он так хамит в реальности.

Маску шута надевают на себя обычно от страха, или неуверенности. Потому и не злость, скорее жалость.
 
Aleksey Nikolayev:

Достаточно стандартный подход - разбиение цен на куски. Горизонтальный флэт - стационарный процесс, а тренд - СБ со смещением (процесс со стационарными приращениями). Выше я выкладывал видео Горчакова примерно на эту тему. По сути, многие пользуются этим подходом - только без математических формулировок.

Да действительно все просто. Остается только понять когда кончается один и начинается другой процесс.
 
Alexander_K:

Не. Я прекрасно помню, работал себе он по-тихому, работал, в обсуждениях в этой ветке иногда принимал участие и, вдруг, в один из дней буквально закричал тут очень сильно. Что-то вроде: " Вы все тут - пигмеи!!! Я 10 лет искал Грааль и наконец-то причастился к нему!!! Теперь вы страдайте!!!" После этого его отсюда как ветром сдуло... Так было и это - чистейшая правда. Могу на Библии поклясться.

Да это я так сболтнул, ради игры слов.)  "Демко, наверно, на демке всё тестит свои творения."

 
sibirqk:
Да действительно все просто. Остается только понять когда кончается один и начинается другой процесс.

К сожалению, простота формулировки задачи не означает простоту её решения)

 
Файлы:
EURUSD_TF20Min_Sample_30000.zip  1426 kb
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