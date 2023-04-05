От теории к практике - страница 1768

Новый комментарий
 
Кто здесь?....... 
 
Ооо учитель)))))))))))
 
Anatolii Zainchkovskii:
Кто здесь?....... 

Мы.

 
О Йода подтянулся))
 
Evgeniy Kvasov:

Баланс стоит  на месте, эквити пляшет от рынка. Че почем? Какая линия??) 

баланс стоит на месте


ладно! мне не платят за обучение новичков.)))

 
Evgeniy Kvasov:
Ооо учитель)))))))))))
Неее,  я не учитель.  Стану им как только 3000 подписчиков будет. )
 
danminin:

баланс стоит на месте


ладно! мне не платят за обучение новичков.)))

А хде эквити???))))))))))))))))))))))))))

Бл...ха забанят меня сегодня чую))))

 
Evgeniy Kvasov:
Ооо учитель)))))))))))

Учитель у нас один - Грааль. Ему кланяемся.

А предтеча Грааля - стационарный mean reversion процесс. Вот и все. Расходимся, ребята!

 
Alexander_K:

Учитель у нас один - Грааль. Ему кланяемся.

А предтеча Грааля - стационарный mean reversion процесс. Вот и все. Расходимся, ребята!

Опять расходимся?)) Мож и не реверсион он вовсе, не?)

Он и да и не, ответ предвижу))

Че ему кланяться, пусть сам кланится) Нету тут грааля.

Есть куча параметров статистически обоснованных , и дисциплина

 
Evgeniy Kvasov:

Опять расходимся?)) Мож и не реверсион он вовсе, не?)

Он и да и не, ответ предвижу))

Сам по себе рыночный ВР - барахло. Стационарный mean reversion процесс из него выуживается.

1...176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775...1981
Новый комментарий