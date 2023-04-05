От теории к практике - страница 1768
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Баланс стоит на месте, эквити пляшет от рынка. Че почем? Какая линия??)
баланс стоит на месте
ладно! мне не платят за обучение новичков.)))
Ооо учитель)))))))))))
баланс стоит на месте
ладно! мне не платят за обучение новичков.)))
А хде эквити???))))))))))))))))))))))))))
Бл...ха забанят меня сегодня чую))))
Ооо учитель)))))))))))
Учитель у нас один - Грааль. Ему кланяемся.
А предтеча Грааля - стационарный mean reversion процесс. Вот и все. Расходимся, ребята!
Учитель у нас один - Грааль. Ему кланяемся.
А предтеча Грааля - стационарный mean reversion процесс. Вот и все. Расходимся, ребята!
Опять расходимся?)) Мож и не реверсион он вовсе, не?)
Он и да и не, ответ предвижу))
Че ему кланяться, пусть сам кланится) Нету тут грааля.
Есть куча параметров статистически обоснованных , и дисциплина
Опять расходимся?)) Мож и не реверсион он вовсе, не?)
Он и да и не, ответ предвижу))
Сам по себе рыночный ВР - барахло. Стационарный mean reversion процесс из него выуживается.