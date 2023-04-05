От теории к практике - страница 1544

Новый комментарий
[Удален]  
Alexander_K:

Тогда, получается, ветку про МО можно закрывать навсегда? Ведь нейросеть работает исключительно и только со стационарными рядами. Ведь так?

Это - бесчеловечно :)))

вовсе нет

 
secret:
А ваше участие в дискуссиях вызывает только смех на всё село)
Ты просто забыл упомянуть свое поклонение волшебнику и попросить формуле у Рената, все должно было быть в отдельных абзацах.
Иначе с тобой тут никто не будет дружить, а все советы обзывать глупостью.
 

Вот ещё что-то про Ламберта. 

Lambert W-Function -- from Wolfram MathWorld
  • mathworld.wolfram.com
now known as Lambert's transcendental equation. Euler heard about Lambert's paper in 1764 when Lambert moved from Zurich to Berlin. After some private disputes about the priorities of some related series expansions in 1770/1771, Euler (1783) wrote a paper about Lambert's transcendental equation in which he introduced a special case which...
 

Интересно за вами наблюдать.

Вот простой пример отслеживания хвостов на реальном графике в исследуемом окне.

Ошибка Саши в том, что он анализирует окно, а не весь график.

В итоге у него постоянно возникают такие коллизии.

Хвост пойман, но это хвост от другого животного. Белый овал хвост хомячка.

GBPJPY  H4.

GBP-JPY_H4  

 
Uladzimir Izerski:

Ошибка Саши в том, что он анализирует окно, а не весь график.


  


С начала дня основания валют?


Скорее всего у тебя берётся точка отсчёта на графике и к ней идёт привязка расчётов, а после как отработалась эта точка , то другая и т.д.

 
Evgeniy Chumakov:


С начала дня основания валют?


Скорее всего у тебя берётся точка отсчёта на графике и к ней идёт привязка расчётов, а после как отработалась эта точка , то другая и т.д.

Ну конечно мой друг. Надо исследовать тот период в котором работаем.

Каждый ТФ имеет свои границы.

Не подумайте, что я рисую рисунки для вас, мой вклад только белый овал для вас)) 

 
Ну что? Вопросов нет.Тогда я спокойно иду отдыхать.
 
Экхардт об осцилляторах: "Мне кажется, эти индикаторы почти ничего не стоят... Ожидания прибыли от их использования близки к нулю. То, что они создают во время консолидации рынка, теряется во время трендов".
 
multiplicator:
Экхардт об осцилляторах: "Мне кажется, эти индикаторы почти ничего не стоят... Ожидания прибыли от их использования близки к нулю. То, что они создают во время консолидации рынка, теряется во время трендов".

так если вдруг пригодится, исследование 16000 значимых трендов и показаний RSI и Stochastic  в момент зарождения тренда за последние 10 лет.

думаю комментарии излишни.

 
Maxim Dmitrievsky:

поствалю вечером R многострадальный, посмотрим, че делать.. :( сюда отпишу :)

О ГоОоспади! Теперь ещё Э-г-ррр!  И Си уже начинал, прочитал введение в учебнике и забил и пайтон начинал, прочитал введение в учебнике и забил и МО 100500 заглавий перелопатил, толку ноль, теперь ещё Эр ему нужен в коллекцию неудач, когда же это кончится???

Боже обанкроть пожалуйста опекунов Максима Дмитриевски, чтобы он столкнулся с РЕАЛЬНЫМ МИРОМ, с ЖИЗНЬЮ и понял кто он такой в действительности, а не в своих влажных мечтах, через стыд и муку понял, только так можно понять реальность и своё место в ней.

1...153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551...1981
Новый комментарий