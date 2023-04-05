От теории к практике - страница 1544
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Тогда, получается, ветку про МО можно закрывать навсегда? Ведь нейросеть работает исключительно и только со стационарными рядами. Ведь так?
Это - бесчеловечно :)))
вовсе нет
А ваше участие в дискуссиях вызывает только смех на всё село)
Вот ещё что-то про Ламберта.
Интересно за вами наблюдать.
Вот простой пример отслеживания хвостов на реальном графике в исследуемом окне.
Ошибка Саши в том, что он анализирует окно, а не весь график.
В итоге у него постоянно возникают такие коллизии.
Хвост пойман, но это хвост от другого животного. Белый овал хвост хомячка.
GBPJPY H4.
Ошибка Саши в том, что он анализирует окно, а не весь график.
С начала дня основания валют?
Скорее всего у тебя берётся точка отсчёта на графике и к ней идёт привязка расчётов, а после как отработалась эта точка , то другая и т.д.
С начала дня основания валют?
Скорее всего у тебя берётся точка отсчёта на графике и к ней идёт привязка расчётов, а после как отработалась эта точка , то другая и т.д.
Ну конечно мой друг. Надо исследовать тот период в котором работаем.
Каждый ТФ имеет свои границы.
Не подумайте, что я рисую рисунки для вас, мой вклад только белый овал для вас))
Экхардт об осцилляторах: "Мне кажется, эти индикаторы почти ничего не стоят... Ожидания прибыли от их использования близки к нулю. То, что они создают во время консолидации рынка, теряется во время трендов".
так если вдруг пригодится, исследование 16000 значимых трендов и показаний RSI и Stochastic в момент зарождения тренда за последние 10 лет.
думаю комментарии излишни.
поствалю вечером R многострадальный, посмотрим, че делать.. :( сюда отпишу :)
О ГоОоспади! Теперь ещё Э-г-ррр! И Си уже начинал, прочитал введение в учебнике и забил и пайтон начинал, прочитал введение в учебнике и забил и МО 100500 заглавий перелопатил, толку ноль, теперь ещё Эр ему нужен в коллекцию неудач, когда же это кончится???
Боже обанкроть пожалуйста опекунов Максима Дмитриевски, чтобы он столкнулся с РЕАЛЬНЫМ МИРОМ, с ЖИЗНЬЮ и понял кто он такой в действительности, а не в своих влажных мечтах, через стыд и муку понял, только так можно понять реальность и своё место в ней.