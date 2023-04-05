От теории к практике - страница 1549

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Alexander_K:

Задело, меня, конечно, выступление здесь какого-то очевидного старикана BlackTomcat. Вот, де, на рынке никакая математика не работает, все ветки типа этой или про МО надо закрывать и всем идти на завод горбатиться. Ну, или в мусорной яме подыхать. Мол, се ля ви.

:))) Всё-таки весёлая тема. Не до слёз, конечно, но повеселил, спасибо. :)) Подумай над стендапами. :)

 
secret:

Мне когда были нужны исследования рынка, я уволился с работы, сел за стол и потратил на них 5 лет. Хоть и было "некогда".

а если не выгорит? ))
 
Maxim Dmitrievsky:

тебе денег что-ли дать что бы ты отъе... )))

ботинки почистишь за косарь?

У тебя же написано что ты аналитик в банке.. что-то не верится что в Германии таких убогих трудоустраивают, а, стало быть, живешь на пособие и всем завидуешь

Был когда то аналитиком в банке, это правда, а сейчас на пособии, давно уже, пятый год, хотя иногда бывают подработки.

Кому кому а Вам уж точно не завидую, могу позавидовать Соросу или Баффету, а Вам с какого перепугу ?


Этому что ли завидовать:

позор

[Удален]  
Кеша Рутов:

Был когда то аналитиком в банке, это правда, а сейчас на пособии, давно уже, пятый год, хотя иногда бывают подработки.

Кому кому а Вам уж точно не завидую, могу позавидовать Соросу или Баффету, а Вам с какого перепугу ?

понятно, делать нехер челу короче :D

тогда продолжай, но будь более оригинальным 

З.Ы. здесь у всех такие, этот еще очень хорош, по сравнению. Цель была - графиком баланса нарисовать колокол н.р., ИИ с этим отлично справился.
 
Maxim Dmitrievsky:

Цель была - графиком баланса нарисовать колокол н.р., ИИ с этим отлично справился.

такой оригинальной отмазки я еще никогда не видел )))

[Удален]  
danminin:

такой оригинальной отмазки я еще никогда не видел )))

может купит что у меня, надо держать марку

 
Maxim Dmitrievsky:


З.Ы. здесь у всех такие, этот еще очень хорош, по сравнению. Цель была - графиком баланса нарисовать колокол н.р., ИИ с этим отлично справился.

Гениально.

 

Наступает новая торговая неделя.

Вот интересно, что будут говорить страдальцы типа Макса (который philips), при малейших неудачах заламывающих ручёнки и плачущих навзрыд, если будут показаны отличные результаты? Чё? А? Чуть по-разборчивее, пожалуйста.

Всем - удачи!

 
Alexander_K:

Наступает новая торговая неделя.

Вот интересно, что будут говорить страдальцы типа Макса (который philips), при малейших неудачах заламывающих ручёнки и плачущих навзрыд, если будут показаны отличные результаты? Чё? А? Чуть по-разборчивее, пожалуйста.

Всем - удачи!

Спс!
 

Самое прикольное, что на тестах у меня сумасшедшие плюсы, шикарные сделки. Ну, подумаешь, раз -другой в месяц встречаются мощнейшие сокрушающие мою ТС тренды, у кого их нет. Но, в общем и целом - гут.

СтОит же перейти на реал - как тут же этот тренд нате, получите и распишитесь... Чертовщина какая-то...

Господи, ужель я тупой как двери и совсем не шарю?!! Помоги! Аминь.

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