От теории к практике - страница 1541

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Алексей Тарабанов:

Вас это беспокоит? 

да, почему все нубасы такие, с эконометрикой не ознакомлены даже

пытаются искать закономерности в остатках.. от былой славы
 

Трех-модальное получилось какое то.

 
Evgeniy Chumakov:

Трех-модальное получилось какое то.

Паттерн "голова-плечи".)

 
khorosh:

Паттерн "голова-плечи".)

Не факт, возможно бриллиант. У нас же дно фиксированно.)
На золоте в начале недели был шикарнейший бриллиант. Отработал на ура.)
 
Alexander_K:


1. Я уже тебе рассказывал. Но, ты неправильно что-то делал. На графике не должно быть никакого сноса, никакой МА. Он должен выглядеть как нижний график:


Построй корреляцию приращений верхнего графика и приращений нижнего.  Она плавает , будет равна 1 только если брать окно с фиксированной точкой отсчёта.




для примера сумма приращений с окном 20 минут.


Я к тому что, если изменение графика цены и нижнего графика по которому прогноз не равны , то и прогноз будет такого качества.

 
Alexander_K:

1. Я уже тебе рассказывал. Но, ты неправильно что-то делал. На графике не должно быть никакого сноса, никакой МА. Он должен выглядеть как нижний график:

Попробуй построить такой же на минутках для GBPAUD за август 2019 г. Получится - продолжим разговор.


Я же сделал по твоему, сделки за август совпадают, а так же показал результаты тестов по многим парам с 2018 года

 
Alexander_K:

Но, в его разработке принял участие Колдун, его рунические манускрипты, и от него получено разрешение на его распространение и использование. Очевидно, потому, что он знает, что преобразование исходного ВР к стационарному виду - невероятно трудная задача. Но, кто ее решит, тот пусть пользуется и зарабатывает.


Могу только такой график нарисовать, что с ним делать?


 

Вверху сумма , внизу приращения.

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Evgeniy Chumakov:


Могу только такой график нарисовать, что с ним делать?


 

Вверху сумма , внизу приращения.

сумма чего? приращений с каким-то лагом?

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Alexander_K:

Так вот, если в real-time уметь преобразовывать текущую плотность вероятностей к нормальному виду, то процесс станет таким:

На верхнем графике с МАшкой ничего не заработаешь. В лучшем случае - 0.

На нижнем, с постоянной дисперсией и матожиданием =0, алгоритм заработка таков: пересечение верхней линии - SELL, пересечение нижней - ВUY. Выход из сделки - при возврате к 0.

Это абсолютно точно и я бы никогда в жизни не рассказал про этот алгоритм, если бы он был мой на 100%.

Но, в его разработке принял участие Колдун, его рунические манускрипты, и от него получено разрешение на его распространение и использование. Очевидно, потому, что он знает, что преобразование исходного ВР к стационарному виду - невероятно трудная задача. Но, кто ее решит, тот пусть пользуется и зарабатывает.

А в нижнем просто сумма приращений? или приращения с каким-то лагом заоптимизированным (другими словами)? какой лаг тогда, примерно?

я просто пытаюсь понять что нужно сделать с загаушенными приращениями (что бы было хорошо)
 
Alexander_K:

Не то.

Всё то, это твой виссим глючит ))


Alexander_K:

Не то. Было аж 8 сделок. 7 в плюс, 1 - в минус.

Кажись, Женя ближе всех к истине... Если еще постоянную дисперсию покажет.

Смотри нижний график с начала года 7+ 1-

1...153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548...1981
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