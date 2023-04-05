От теории к практике - страница 1545

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это для ясности.

 
Renat Akhtyamov:

кстати, когда у тебя был открыт сигнал, я внимательно за ним следил

т.к. мне он был интересен алгоритмом перекрытия убытка

не скрою, я повторил его и потестил

идет не плохо, но риск мизерный иначе аут

но аут там так или иначе все равно наступает

подумай еще, не крой максимальный профит...

не знаю какую магию Ты Рена использовал чтобы тест из 1000 сделок 100% прибыльные)

но выше 95% хоть убей не получается...)


я почти что самые толстые хвосты оставил)

у тебя еще есть тесты со 100% прибыльными сделками можешь кинуть?)

 
secret:
По крайней мере, стараюсь.

У Горчакова есть хорошее видео про горизонтальные флэты.


 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

не знаю какую магию Ты Рена использовал чтобы тест из 1000 сделок 100% прибыльные)

но выше 95% хоть убей не получается...)


я почти что самые толстые хвосты оставил)

у тебя еще есть тесты со 100% прибыльными сделками можешь кинуть?)

Дорогой Че, ты с рынка что нить покажи, а не с тестера.

Рынок и тестер не совместимые понятия. В тестере значительно легче показать красивый график.

[Удален]  

  

.

это для понимания.

 
Олег avtomat:

  

.

это для понимания.

Это сильно помогает тебе торговать прибыльно? Сомневаюсь.

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Uladzimir Izerski:

Это сильно помогает тебе торговать прибыльно? Сомневаюсь.

ты даже не понимаешь, какую глупость ты морозишь.

по-твоему, ежели грамотность не помогает торговать прибыльно, то можно и нужно быть безграмотным. (это ты и демонстрируешь)

 
Олег avtomat:

ты даже не понимаешь, какую глупость ты морозишь.

по-твоему, ежели грамотность не помогает торговать прибыльно, то можно и нужно быть безграмотным. (это ты и демонстрируешь)

Я смотрю тут 95% форума за грамотами в очередь стоят, а не денег заработать.))
[Удален]  
Макс:
Я смотрю тут 95% форума за грамотами в очередь стоят, а не денег заработать.))

а разве одно мешает другому?

зарабатывай, кто тебе мешает?

не хочешь узнать что-то новое для себя, так тебя ж никто не заставляет, -- не знай.

 

Ну что там по преобразованиям?

У меня какое-то странное получается ,  с обрывками некоторых значений.


 

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