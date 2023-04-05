От теории к практике - страница 1474

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Renat Akhtyamov:

как вы уже достали своей физикой, индюками и статистикой...........

да вот где находится цена, вооот:

всего лишь два варианта

сверху на пробой, снизу на флет

Ты имеешь ввиду внизу шарик будет болтаться в яме, а наверху скатываться с горки?

 
khorosh:

Ты имеешь ввиду внизу шарик будет болтаться в яме, а наверху скатываться с горки?

ну да
 
Renat Akhtyamov:
ну да

Но бывает же, что цена с низа резко взмывает вверх.

 
khorosh:

Но бывает же, что цена с низа резко взмывает вверх.

ок.

поворачиваем картинку на 90 градусов, раз начало понятно

выключаем время (координату Х), оставляем только механизм работы рынка

но остался невыясненным вопрос - что по краям цены(?), получится единственное что нужно знать - координата Y

 
Renat Akhtyamov:

чо там рисовать?

нижний вариант - флет

механизм - катание шарика внутри чаши

был вопрос - что по краям шарика, что его сдвинет применительно к рынку?

Хоть понять о чем ты.

Говоришь опять загадками про чашу.

Я тебе щас вообще про ведро залью и скажу что это суть.

Что по краям шарика?

Почему шарик на твоей картинке только вниз может скатиться а цена умеет и расти?

Где ты у меня картинке увидел чашу?

 
Renat Akhtyamov:

ок.

поворачиваем картинку на 90 градусов, раз начало понятно

выключаем время, оставляем только механизм работы рынка

но остался невыясненным вопрос - что по краям цены?

Наверно, имеешь ввиду спрос и предложение?

 
khorosh:

Наверно, имеешь ввиду спрос и предложение?

спрос - покупки, предложение - продажи

размещайте и получите цену.

вот и будет грааль, который кушает ваши бабосы.

потому что (не в первый раз повторяюсь), если откроется трейдером покупка - цена пойдет вниз, откроется продажа - вверх.

иначе - никак
 
Renat Akhtyamov:

спрос - покупки, предложение - продажи

размещайте и получите цену.

вот и будет грааль, который кушает ваши бабосы.

потому что (не в первый раз повторяюсь), если откроется трейдером покупка - цена пойдет вниз, откроется продажа - вверх.

Да эту басню я ещё в тот раз слышал.

Давай факты иначе щас ведро в баскетбольным мячем внутри пойду рисовать в паинте)

Сигнальчик там какой нить...А то смотрю твоя формуле тоже нечаянно демо деньги дц наверное отдала?) Раз сигнал пропал...

 
EgorKim:

Да эту басню я ещё в тот раз слышал.

Давай факты иначе щас ведро в баскетбольным мячем внутри пойду рисовать в паинте)

Сигнальчик там какой нить...А то смотрю твоя формуле тоже нечаянно демо деньги дц наверное отдала?) Раз сигнал пропал...

да не

на формуле наложил ма-шку

я был в ауте - то же самое, сигналы там же

но есть формула, которое подтверждает вышерассказанное

она в инете

кому надо, тот найдет сам
 
Renat Akhtyamov:

да не

на формуле наложил ма-шку

я был в ауте - то же самое

но есть формула, которое подтверждает вышерассказанное

она в инете

Ты мертвого замучаешь)

На картинке это? 

Тогда вопрос гуру - Когда закончатся покупки\продажи???


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