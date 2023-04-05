От теории к практике - страница 1474
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как вы уже достали своей физикой, индюками и статистикой...........
да вот где находится цена, вооот:
всего лишь два варианта
сверху на пробой, снизу на флет
Ты имеешь ввиду внизу шарик будет болтаться в яме, а наверху скатываться с горки?
Ты имеешь ввиду внизу шарик будет болтаться в яме, а наверху скатываться с горки?
ну да
Но бывает же, что цена с низа резко взмывает вверх.
Но бывает же, что цена с низа резко взмывает вверх.
ок.
поворачиваем картинку на 90 градусов, раз начало понятно
выключаем время (координату Х), оставляем только механизм работы рынка
но остался невыясненным вопрос - что по краям цены(?), получится единственное что нужно знать - координата Y
чо там рисовать?
нижний вариант - флет
механизм - катание шарика внутри чаши
был вопрос - что по краям шарика, что его сдвинет применительно к рынку?
Хоть понять о чем ты.
Говоришь опять загадками про чашу.
Я тебе щас вообще про ведро залью и скажу что это суть.
Что по краям шарика?
Почему шарик на твоей картинке только вниз может скатиться а цена умеет и расти?
Где ты у меня картинке увидел чашу?
ок.
поворачиваем картинку на 90 градусов, раз начало понятно
выключаем время, оставляем только механизм работы рынка
но остался невыясненным вопрос - что по краям цены?
Наверно, имеешь ввиду спрос и предложение?
Наверно, имеешь ввиду спрос и предложение?
спрос - покупки, предложение - продажи
размещайте и получите цену.
вот и будет грааль, который кушает ваши бабосы.
потому что (не в первый раз повторяюсь), если откроется трейдером покупка - цена пойдет вниз, откроется продажа - вверх.иначе - никак
спрос - покупки, предложение - продажи
размещайте и получите цену.
вот и будет грааль, который кушает ваши бабосы.
потому что (не в первый раз повторяюсь), если откроется трейдером покупка - цена пойдет вниз, откроется продажа - вверх.
Да эту басню я ещё в тот раз слышал.
Давай факты иначе щас ведро в баскетбольным мячем внутри пойду рисовать в паинте)
Сигнальчик там какой нить...А то смотрю твоя формуле тоже нечаянно демо деньги дц наверное отдала?) Раз сигнал пропал...
Да эту басню я ещё в тот раз слышал.
Давай факты иначе щас ведро в баскетбольным мячем внутри пойду рисовать в паинте)
Сигнальчик там какой нить...А то смотрю твоя формуле тоже нечаянно демо деньги дц наверное отдала?) Раз сигнал пропал...
да не
на формуле наложил ма-шку
я был в ауте - то же самое, сигналы там же
но есть формула, которое подтверждает вышерассказанное
она в инетекому надо, тот найдет сам
да не
на формуле наложил ма-шку
я был в ауте - то же самое
но есть формула, которое подтверждает вышерассказанное
она в инете
Ты мертвого замучаешь)
На картинке это?
Тогда вопрос гуру - Когда закончатся покупки\продажи???