От теории к практике - страница 1472

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secret:

Запускайте МТ с ключом /portable

лучше запустить с ключом

/₽

    
 
secret:

Запускайте МТ с ключом /portable

Спасибо, Бас. Буду знать.

Читай книгу и твои 15-летние страдания быстро закончатся.

 
Alexander_K:

Спасибо, Бас. Буду знать.

Читай книгу и твои 15-летние страдания быстро закончатся.

Какую страницу уточни.

 
EgorKim:

Какую страницу уточни.

Все.

 
Alexander_K:

Спасибо, Бас. Буду знать.

Читай книгу и твои 15-летние страдания быстро закончатся.

Он не будет её читать, пока вы не представите справку о том, что её автор - форексовый миллионер)

 
Aleksey Nikolayev:

Он не будет её читать, пока вы не представите справку о том, что её автор - форексовый миллионер)

Хорошо. Я предъявлю стэйт, но не сейчас. Чуть терпения.

 
Alexander_K:

Хорошо. Я предъявлю стэйт, но не сейчас. Чуть терпения.

Ждемс. А уже апосля появится смысл читать что то)

 
EgorKim:

Ждемс. А уже апосля появится смысл читать что то)

Ну, ты хотя бы веруешь в Грааль? Если - нет, чё ты тогда тут делаешь?

 
Alexander_K:

Ну, ты хотя бы веруешь в Грааль? Если - нет, чё ты тогда тут делаешь?

Интересно наблюдать как куча народа верит в грааль.

Крутят всякую дисперсию и диффузию

А грааль прост - слив депозита).

Этот грааль только для дц к сожалению

 
EgorKim:

Интересно наблюдать как куча народа верит в грааль.

Крутят всякую дисперсию.

А грааль прост - слив депозита).

Этот грааль только для дц к сожалению

Хорошо. Посмотрим, что ты скажешь, когда я таки предъявлю стэйт.

А Грааль отнюдь не прост. Сложнее чем рынок трудно себе представить какой-либо другой процесс. Он настолько необычен, насколько необычен сам трейдер. Здесь нет места стенаниям и тупизне. Только - вера, знания и умение мыслить нестандартно, расширяя известные закономерности из теории случайных процессов.

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