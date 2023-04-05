От теории к практике - страница 1472
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Запускайте МТ с ключом /portable
лучше запустить с ключом
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Запускайте МТ с ключом /portable
Спасибо, Бас. Буду знать.
Читай книгу и твои 15-летние страдания быстро закончатся.
Спасибо, Бас. Буду знать.
Читай книгу и твои 15-летние страдания быстро закончатся.
Какую страницу уточни.
Какую страницу уточни.
Все.
Спасибо, Бас. Буду знать.
Читай книгу и твои 15-летние страдания быстро закончатся.
Он не будет её читать, пока вы не представите справку о том, что её автор - форексовый миллионер)
Он не будет её читать, пока вы не представите справку о том, что её автор - форексовый миллионер)
Хорошо. Я предъявлю стэйт, но не сейчас. Чуть терпения.
Хорошо. Я предъявлю стэйт, но не сейчас. Чуть терпения.
Ждемс. А уже апосля появится смысл читать что то)
Ждемс. А уже апосля появится смысл читать что то)
Ну, ты хотя бы веруешь в Грааль? Если - нет, чё ты тогда тут делаешь?
Ну, ты хотя бы веруешь в Грааль? Если - нет, чё ты тогда тут делаешь?
Интересно наблюдать как куча народа верит в грааль.
Крутят всякую дисперсию и диффузию
А грааль прост - слив депозита).
Этот грааль только для дц к сожалению
Интересно наблюдать как куча народа верит в грааль.
Крутят всякую дисперсию.
А грааль прост - слив депозита).
Этот грааль только для дц к сожалению
Хорошо. Посмотрим, что ты скажешь, когда я таки предъявлю стэйт.
А Грааль отнюдь не прост. Сложнее чем рынок трудно себе представить какой-либо другой процесс. Он настолько необычен, насколько необычен сам трейдер. Здесь нет места стенаниям и тупизне. Только - вера, знания и умение мыслить нестандартно, расширяя известные закономерности из теории случайных процессов.