От теории к практике - страница 1481
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А надо ли оно нам (чтобы приближала распределение в строгом соответствии с теорией)?
Мы же с дискретными данными работаем. И ничего точного и постоянного на рынке нет и не будет.
Приходится кое-как работать с тем что есть.
Например, гистограмма приращений больше похожа на Лапласа, чем на Гаусса. Поэтому берем метод наименьших модулей, а не наименьших квадратов. И т.п.
Проблемы "недостаточной прибыли" нет и в помине - работа может выполняться потрендово и фактически непрерывно на основе всей реально возникающей в
течение дня текущей и частично предыдущей волатильности, поскольку учитывает изменение котировок не только визуализированной, но также скрытой части
текущего, а также предыдущего и предпредыдущего трендов.
Ваша фраза "в течение дня" меня сильно заинтересовала.
Все валютные пары можно ранжировать по их текущей (в течение рабочего дня) и исторической (в течение рабочей недели) волатильности и доходности, и делать соответствующий выбор
Все валютные пары можно ранжировать по их текущей (в течение рабочего дня) и исторической (в течение рабочей недели) волатильности и доходности, и делать соответствующий выбор
на счет рабочего дня это я тоже вычислил и использую...а что на счет недельной? разве там есть что-то?только увидел...попробую разобраться в Ваших записях.
да не
на формуле наложил ма-шку
я был в ауте - то же самое, сигналы там же
но есть формула, которое подтверждает вышерассказанное
она в инетекому надо, тот найдет сам
По каким ключевым словам искать то?
Поиск -> "Что означает фраза "Гоняться за собственным хвостом"? "
по крайней мере даже я уже не верю в его формулу.
на счет рабочего дня это я тоже вычислил и использую...а что на счет недельной? разве там есть что-то?только увидел...попробую разобраться в Ваших записях.
Отладочный вариант учета и контроля внутридневной волатильности и доходности выглядит след.образом:
Расшифровать - что есть что?
И тишина ... Удаляю ...
По каким ключевым словам искать то?
Нашёл, вот здесь формула.)
Отладочный вариант учета и контроля внутридневной волатильности и доходности выглядит след.образом:
Расшифровать - что есть что?
И тишина ... Удаляю ...
я себе сохранил)мне просто важно знать к какой вероятности выигрыша ведет Твоя система?