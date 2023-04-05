От теории к практике - страница 1481

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secret:

А надо ли оно нам (чтобы приближала распределение в строгом соответствии с теорией)?

Мы же с дискретными данными работаем. И ничего точного и постоянного на рынке нет и не будет.

Приходится кое-как работать с тем что есть.

Например, гистограмма приращений больше похожа на Лапласа, чем на Гаусса. Поэтому берем метод наименьших модулей, а не наименьших квадратов. И т.п.

что-то давно не обновлял скрин с профиля)
 
aleger:
Проблемы "недостаточной прибыли" нет и в помине - работа может выполняться потрендово и фактически непрерывно на основе всей реально возникающей в
течение дня текущей и частично предыдущей волатильности, поскольку учитывает изменение котировок не только визуализированной, но также скрытой части
текущего, а также предыдущего и предпредыдущего трендов.
Ваша фраза "в течение дня" меня сильно заинтересовала.
О какие котировках вы говорите?
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Ваша фраза "в течение дня" меня сильно заинтересовала.
О какие котировках вы говорите?

Все валютные пары можно ранжировать по их текущей (в течение рабочего дня) и исторической (в течение рабочей недели) волатильности и доходности, и делать соответствующий выбор  

 
aleger:

Все валютные пары можно ранжировать по их текущей (в течение рабочего дня) и исторической (в течение рабочей недели) волатильности и доходности, и делать соответствующий выбор  

на счет  рабочего дня это я тоже вычислил и использую...а что на счет недельной? разве там есть что-то?

только увидел...попробую разобраться в  Ваших записях.
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

да не

на формуле наложил ма-шку

я был в ауте - то же самое, сигналы там же

но есть формула, которое подтверждает вышерассказанное

она в инете

кому надо, тот найдет сам
По каким ключевым словам искать то?
 
Oleg Bondarev:
По каким ключевым словам искать то?

Поиск -> "Что означает фраза "Гоняться за собственным хвостом"? "

по крайней мере даже я уже не верю в его формулу. 

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

на счет  рабочего дня это я тоже вычислил и использую...а что на счет недельной? разве там есть что-то?

только увидел...попробую разобраться в  Ваших записях.

Отладочный вариант учета и контроля внутридневной волатильности и доходности выглядит след.образом:


Расшифровать - что есть что?

И тишина ... Удаляю ...

 
Oleg Bondarev:
По каким ключевым словам искать то?

Нашёл, вот здесь формула.)

[Удален]  
Фор-му-лу! Фор-му-лу!
 
aleger:

Отладочный вариант учета и контроля внутридневной волатильности и доходности выглядит след.образом:


Расшифровать - что есть что?

И тишина ... Удаляю ...

я себе сохранил)

мне просто важно знать к какой вероятности выигрыша ведет Твоя система?
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