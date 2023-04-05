От теории к практике - страница 1475

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Renat Akhtyamov:

но есть формула, которое подтверждает вышерассказанное

она в инете

кому надо, тот найдет сам

опять? )))

 
EgorKim:

Ты мертвого замучаешь)

На картинке это? 

Тогда вопрос гуру - Когда закончатся покупки\продажи???

да нет же, где тут формула?

это обычный индюк открытых позиций, собранных по нескольким ДЦ, к тому же не по всем

 
multiplicator:

опять? )))

да, не в первый раз повторяюсь об одном и том же, т.к. сам занимаюсь этой темой 4-ый год
 
Renat Akhtyamov:

да нет же, где тут формула?

это обычный индюк открытых позиций, собранных по нескольким ДЦ, к тому же не по всем

1.

Давай формулу с каждого угла в личку.

Ты этой формулой прикрываешься уже который раз.

2.

Ты вот до этого пишешь

Я тебе дал индикатор покупок\продаж. С вопросом когда они эти покупки\продажи закончатся.

Ты опять увильнул. Хотя чуть ли не в каждом посте кричишь что это грааль

Потому как ты не знаешь когда закончатся покупки\продажи) И этого никто не знает.

Это не грааль а основа рынка. 

 
EgorKim:

1.

Давай формулу с каждого угла в личку.

Ты этой формулой прикрываешься уже который раз.

2.

Ты вот до этого пишешь

Я тебе дал индикатор покупок\продаж. С вопросом когда они эти покупки\продажи закончатся.

Ты опять увильнул. Хотя чуть ли не в каждом посте кричишь что это грааль

Потому как ты не знаешь когда закончатся покупки\продажи) И этого никто не знает.

Это не грааль а основа рынка. 

1. насчет давай уже сказано - придется искать в инете кому очень надо

2. вот и я так же подумал в самом начале

 
Renat Akhtyamov:

вот и я так же подумал в самом начале

насчет давай уже сказано - придется искать в инете кому очень надо

У тебя даже демо счета слились с демо бабками , о чем ты говоришь?

Нафиг людям только мозг забиваешь...)))

 
EgorKim:

У тебя даже демо счета слились с демо бабками , о чем ты говоришь?

Нафиг людям только мозг забиваешь...)))

да потому что нет ни у кого здесь такой торговли, даже рядом

добиваю последние штрихи

то что запутал - не спорю, т.к. одновременно две стратегии добивал

одну добил, выкинул ;)

то что рассказал выше - неубиваема, уже на протяжении почти что 4-х лет

 
Renat Akhtyamov:

да потому что нет ни у кого здесь такой торговли, даже рядом

добиваю последние штрихи

то что запутал - не спорю, т.к. одновременно две стратегии добивал

одну добил, выкинул ;)

то что рассказал выше - неубиваема, уже на протяжении почти что 4-х лет

Ясно. Нашел я кажется формулу

Опубликую чтоб другие не мучались)))


 
EgorKim:

Ясно. Нашел я кажется формулу

Опубликую чтоб другие не мучались)))


Наверно так:  ХУ или Z

)))

 
EgorKim:

Ясно. Нашел я кажется формулу

Опубликую чтоб другие не мучались)))

оно

как говорится

хоть торгуй, хоть не торгуй, все равно получишь ...

;)

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