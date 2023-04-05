От теории к практике - страница 1475
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но есть формула, которое подтверждает вышерассказанное
она в инетекому надо, тот найдет сам
опять? )))
Ты мертвого замучаешь)
На картинке это?
Тогда вопрос гуру - Когда закончатся покупки\продажи???
да нет же, где тут формула?
это обычный индюк открытых позиций, собранных по нескольким ДЦ, к тому же не по всем
опять? )))
да нет же, где тут формула?
это обычный индюк открытых позиций, собранных по нескольким ДЦ, к тому же не по всем
1.
Давай формулу с каждого угла в личку.
Ты этой формулой прикрываешься уже который раз.
2.
Ты вот до этого пишешь
Я тебе дал индикатор покупок\продаж. С вопросом когда они эти покупки\продажи закончатся.
Ты опять увильнул. Хотя чуть ли не в каждом посте кричишь что это грааль
Потому как ты не знаешь когда закончатся покупки\продажи) И этого никто не знает.
Это не грааль а основа рынка.
1.
Давай формулу с каждого угла в личку.
Ты этой формулой прикрываешься уже который раз.
2.
Ты вот до этого пишешь
Я тебе дал индикатор покупок\продаж. С вопросом когда они эти покупки\продажи закончатся.
Ты опять увильнул. Хотя чуть ли не в каждом посте кричишь что это грааль
Потому как ты не знаешь когда закончатся покупки\продажи) И этого никто не знает.
Это не грааль а основа рынка.
1. насчет давай уже сказано - придется искать в инете кому очень надо
2. вот и я так же подумал в самом начале
вот и я так же подумал в самом начале
насчет давай уже сказано - придется искать в инете кому очень надо
У тебя даже демо счета слились с демо бабками , о чем ты говоришь?
Нафиг людям только мозг забиваешь...)))
У тебя даже демо счета слились с демо бабками , о чем ты говоришь?
Нафиг людям только мозг забиваешь...)))
да потому что нет ни у кого здесь такой торговли, даже рядом
добиваю последние штрихи
то что запутал - не спорю, т.к. одновременно две стратегии добивал
одну добил, выкинул ;)
то что рассказал выше - неубиваема, уже на протяжении почти что 4-х лет
да потому что нет ни у кого здесь такой торговли, даже рядом
добиваю последние штрихи
то что запутал - не спорю, т.к. одновременно две стратегии добивал
одну добил, выкинул ;)
то что рассказал выше - неубиваема, уже на протяжении почти что 4-х лет
Ясно. Нашел я кажется формулу
Опубликую чтоб другие не мучались)))
Ясно. Нашел я кажется формулу
Опубликую чтоб другие не мучались)))
Наверно так: ХУ или Z
)))
Ясно. Нашел я кажется формулу
Опубликую чтоб другие не мучались)))
оно
как говорится
хоть торгуй, хоть не торгуй, все равно получишь ...
;)