От теории к практике - страница 1477
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Я вот что хочу сказать.
Мне очень жаль, что тема превратилась в помойку. Сравнивая посты, публикуемые здесь с сообщениями у меня в личке от реально страждущих, борющихся аки львы с рынком, людей, прихожу к выводу, что надо либо начинать новую ветку, либо уходить на Смарт-Лаб.
Я подумаю.
Смарт лаб чем-то отличается от этого форума в плане полезности?)) Там 90% - околорыночники со своими убогими прогнозами и аналитикой, 5% - наивных и 5% стебущихся опытных, которые особо инфой не готовы делиться.
В 5% опытных Вы никак.. т.к. опыта торгов нет практически.
Околорыночником Вас назвать пока нельзя, ничего еще не впариваете.
Получается, будете в 5% наивных? Тогда уж лучше тут оставаться).. тут такие же Рена и Че есть. :)
А надо ли оно нам (чтобы приближала распределение в строгом соответствии с теорией)?
Мы же с дискретными данными работаем. И ничего точного и постоянного на рынке нет и не будет.
Приходится кое-как работать с тем что есть.
Например, гистограмма приращений больше похожа на Лапласа, чем на Гаусса. Поэтому берем метод наименьших модулей, а не наименьших квадратов. И т.п.
Простой пример. Пусть все приращения независимы и распределены по Гауссу, но каждое со своим средним и дисперсией (нарушается одинаковая распределённость). Подбором этого набора средних и дисперсий вы легко можете получить похожесть гистограммы построенной по выборке из этих приращений хоть на Лапласа, хоть на Коши.
Пусть теперь все приращения распределены по Гауссу с одними и теми же средним и дисперсией, но между ними очень сильная связь - близкая к тождественному равенству (нарушается независимость). В этом случае выборка будет очень сильно скучена и выборочная дисперсия будет очень мала - гораздо меньше истинной.
В общем случае - всё гораздо сложнее.
При желании, гистограмме можно попытаться придать смысл навроде стационарного распределения в марковских цепях, но это вряд ли получится из-за нестационарности (неоднородности во времени) поведения цены.
Простой пример. Пусть все приращения независимы и распределены по Гауссу, но каждое со своим средним и дисперсией (нарушается одинаковая распределённость). Подбором этого набора средних и дисперсий вы легко можете получить похожесть гистограммы построенной по выборке из этих приращений хоть на Лапласа, хоть на Коши.
Пусть теперь все приращения распределены по Гауссу с одними и теми же средним и дисперсией, но между ними очень сильная связь - близкая к тождественному равенству (нарушается независимость). В этом случае выборка будет очень сильно скучена и выборочная дисперсия будет очень мала - гораздо меньше истинной.
В общем случае - всё гораздо сложнее.
При желании, гистограмме можно попытаться придать смысл навроде стационарного распределения в марковских цепях, но это вряд ли получится из-за нестационарности (неоднородности во времени) поведения цены.
Ну надо же, - куда не кинь, всё клин. Все усилия учёных мужей терпят крах, так как природа с большой неохотой позволяет раскрывать свои тайны.)
Ну надо же, - куда не кинь, всё клин. Все усилия учёных мужей терпят крах, так как природа с большой неохотой позволяет раскрывать свои тайны.)
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя
ахахахажгите парни, не молчите
Ну надо же, - куда не кинь, всё клин. Все усилия учёных мужей терпят крах, так как природа с большой неохотой позволяет раскрывать свои тайны.)
Поэтому кроме науки , нужны философы, поэты, музыканты.
У науки свои ограничения, она не понимает целого, "Полёта единого к единому"(с).
Поэтому кроме науки , нужны философы, поэты, музыканты.
К сожалению, нет сейчас гениев уровня Дмитрия Шостаковича - уж он бы точно написал нам оперетту "Маржа", как написал он в своё время балет "Болт"
ахахахажгите парни, не молчите
А если пустить этот твой шарик/цену в петле мебиуса ...ну в самом деле, цена ходит по кругу, как будто в одной плоскости, а мы её рассматриваем чуть ли не в трех... всякое колебание стремится к затуханию, если нет автоколебания - это по физике, а у нас никто не знает куда эту цену пнут в ближайшее время, можно только предполагать куда этот шарик полетит...
К сожалению, нет сейчас гениев уровня Дмитрия Шостаковича - уж он бы точно написал нам оперетту "Маржа", как написал он в своё время балет "Болт"
ну как же нет ?
Хорошо.
Постараюсь каждый день публиковать свои сделки, чтобы страждущие знали - Грааль есть.
Представьте, что в Ваших дырявых карманах всего 50$, ставка - 0.01 лот.
Поехали! Все это - на реале, естественно...
20.08.2019
Две сделки