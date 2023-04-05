От теории к практике - страница 1473

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о какой книге идет речь?
 
Alexander_K:

Хорошо. Посмотрим, что ты скажешь, когда я таки предъявлю стэйт.

А Грааль отнюдь не прост. Сложнее чем рынок трудно себе представить какой-либо другой процесс. Он настолько необычен, насколько необычен сам трейдер. Здесь нет места стенаниям и тупизне. Только - вера, знания и умение мыслить нестандартно, расширяя известные закономерности из теории случайных процессов.

Да я только рад буду за тебя.

Надеюсь так же что грааль - будет действительно граалем и ты намекнешь мне в какую сторону копать.

Т.к как я понимаю заработать на оставшуюся жизнь с граалем можно очень быстро и она уже не нужна.

Ну я думаю этого никогда не будет)

Да и потом, что считаешь граалем...

В сигнале с хомячком , - 2000 подписчиков тоже думали что это грааль)

А оказалось мои слова - грааль для дц(собрать куш побольше и прихлопнуть за раз)

 
EgorKim:

Да я только рад буду за тебя.

Надеюсь так же что грааль - будет действительно граалем и ты намекнешь мне в какую сторону копать.

Т.к как я понимаю заработать на оставшуюся жизнь с граалем можно очень быстро и она уже не нужна.

Ну я думаю этого никогда не будет)

Да и потом, что считаешь граалем...

В сигнале с хомячком , - 2000 подписчиков тоже думали что это грааль)

А оказалось мои слова - грааль для дц(собрать куш побольше и прихлопнуть за раз)

А вы знаете, на мясокомбинатах держат козлов-провокаторов, которые ведут стадо на убой. Так вот, некоторые управляющие ПАММов и являются такими козлами.)

 

Наткнулся на пост по поводу диффузии.

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page111#comment_6275923

"Смысл такой. Цена находится возле уровня. Потом приникает в его окрестную область. И в итоге пробивает."

А теперь смотрим график EURUSD )

Поэтому я не спешу читать умные книжки)

От теории к практике
От теории к практике
  • 2017.12.30
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Vladimir Kononenko:
о какой книге идет речь?

Об этой.

На 75% моя ТС состоит из формул, указанных в ней. А 25% - это "индикаторы разладки", которые дополняют ее.

Файлы:
diff_full.zip  1494 kb
 

как вы уже достали своей физикой, индюками и статистикой...........

да вот где находится цена, вооот:

всего лишь два варианта

сверху на пробой, снизу на флет

 
Renat Akhtyamov:

как вы уже достали своей физикой, индюками и статистикой...........

да вот где находится цена, вооот:

всего лишь два варианта

сверху на пробой, снизу на флет

Система "Лавина" бы рулила если я правильно понял о чем речь

 
EgorKim:

Система "Лавина" бы рулила если я правильно понял о чем речь

система лавина - это предсказуемый слив

что по краям цены?

//рассказывать не буду, думайте

 
Renat Akhtyamov:
система лавина - это слив

Ок. Так никто не спорит.

Нарисуй пожалуйста свои кружочки на моей картинке)

 
EgorKim:

Ок. Так никто не спорит.

Нарисуй пожалуйста свои кружочки на моей картинке)

чо там рисовать?

нижний вариант - флет

механизм - катание шарика внутри чаши

был вопрос - что по краям шарика(цены), что его сдвинет/столкнет применительно к рынку?

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