От теории к практике - страница 1473
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Хорошо. Посмотрим, что ты скажешь, когда я таки предъявлю стэйт.
А Грааль отнюдь не прост. Сложнее чем рынок трудно себе представить какой-либо другой процесс. Он настолько необычен, насколько необычен сам трейдер. Здесь нет места стенаниям и тупизне. Только - вера, знания и умение мыслить нестандартно, расширяя известные закономерности из теории случайных процессов.
Да я только рад буду за тебя.
Надеюсь так же что грааль - будет действительно граалем и ты намекнешь мне в какую сторону копать.
Т.к как я понимаю заработать на оставшуюся жизнь с граалем можно очень быстро и она уже не нужна.
Ну я думаю этого никогда не будет)
Да и потом, что считаешь граалем...
В сигнале с хомячком , - 2000 подписчиков тоже думали что это грааль)
А оказалось мои слова - грааль для дц(собрать куш побольше и прихлопнуть за раз)
Да я только рад буду за тебя.
Надеюсь так же что грааль - будет действительно граалем и ты намекнешь мне в какую сторону копать.
Т.к как я понимаю заработать на оставшуюся жизнь с граалем можно очень быстро и она уже не нужна.
Ну я думаю этого никогда не будет)
Да и потом, что считаешь граалем...
В сигнале с хомячком , - 2000 подписчиков тоже думали что это грааль)
А оказалось мои слова - грааль для дц(собрать куш побольше и прихлопнуть за раз)
А вы знаете, на мясокомбинатах держат козлов-провокаторов, которые ведут стадо на убой. Так вот, некоторые управляющие ПАММов и являются такими козлами.)
Наткнулся на пост по поводу диффузии.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page111#comment_6275923
"Смысл такой. Цена находится возле уровня. Потом приникает в его окрестную область. И в итоге пробивает."
А теперь смотрим график EURUSD )
Поэтому я не спешу читать умные книжки)
о какой книге идет речь?
Об этой.
На 75% моя ТС состоит из формул, указанных в ней. А 25% - это "индикаторы разладки", которые дополняют ее.
как вы уже достали своей физикой, индюками и статистикой...........
да вот где находится цена, вооот:
всего лишь два варианта
сверху на пробой, снизу на флет
как вы уже достали своей физикой, индюками и статистикой...........
да вот где находится цена, вооот:
всего лишь два варианта
сверху на пробой, снизу на флет
Система "Лавина" бы рулила если я правильно понял о чем речь
Система "Лавина" бы рулила если я правильно понял о чем речь
система лавина - это предсказуемый слив
что по краям цены?
//рассказывать не буду, думайте
система лавина - это слив
Ок. Так никто не спорит.
Нарисуй пожалуйста свои кружочки на моей картинке)
Ок. Так никто не спорит.
Нарисуй пожалуйста свои кружочки на моей картинке)
чо там рисовать?
нижний вариант - флет
механизм - катание шарика внутри чаши
был вопрос - что по краям шарика(цены), что его сдвинет/столкнет применительно к рынку?