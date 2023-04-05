От теории к практике - страница 734
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну я так и понял, что это был рефлекс.
У вас, да, точно рефлекс. Картинку нарисовал - все смотрите как я умею.
А вы ещё и глупый.
Ну, нарисуйте нам еще картинок. Глядишь, поумнеем.))
Правильно вас А_К охарактеризовал.
Давай, каждое ваше сообщение характеризует вас!
Безусловно. Каждое сообщение кого-либо характеризует именно его.))
Не, ну, я себя идиотом пока не считаю. Финита ля комедия - пущай теперь другие страдают, а я в разряд троллей перехожу. Пора.
Дык не надо против тренда идти ибо он раздавит, входите от серединки к краю например...
Дык не надо против тренда идти ибо он раздавит, входите от серединки к краю например...
гениально!
к какому краю идем и сколько раз сменился сигнал? :
гениально!
...
края только подожмите поближе и будет вам щастье))
края только подожмите поближе и будет вам щастье))
ага, уже спреда ;)
нет?
тогда во сколько раз шире спреда, чтобы отбить затраты на бесконечную смену сигнала?
ага, уже спреда ;)