От теории к практике - страница 734

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Evgeniy Chumakov:
Ну я так и понял, что это был рефлекс. 

У вас, да, точно рефлекс. Картинку нарисовал - все смотрите как я умею.

 
Evgeniy Chumakov:
А вы ещё и глупый.

Ну, нарисуйте нам еще картинок. Глядишь, поумнеем.))

 
Правильно вас А_К охарактеризовал.
 
Yuriy Asaulenko:
Правильно вас А_К охарактеризовал.
Давай, каждое ваше сообщение характеризует вас! 
 
Evgeniy Chumakov:
Давай, каждое ваше сообщение характеризует вас! 

Безусловно. Каждое сообщение кого-либо характеризует именно его.))

 
Alexander_K:

Не, ну, я себя идиотом пока не считаю. Финита ля комедия - пущай теперь другие страдают, а я в разряд троллей перехожу. Пора.

Дык не надо против тренда идти ибо он раздавит, входите от серединки к краю например...

 
Andrei:

Дык не надо против тренда идти ибо он раздавит, входите от серединки к краю например...

гениально!

к какому краю идем и сколько раз сменился сигнал? :


 
Renat Akhtyamov:

гениально!

...

края только подожмите поближе и будет вам щастье))

 
Andrei:

края только подожмите поближе и будет вам щастье))

ага, уже спреда ;)

нет?

тогда во сколько раз шире спреда, чтобы отбить затраты на бесконечную смену сигнала?

 
Renat Akhtyamov:
ага, уже спреда ;)
тогда поменяйте ТФ побольше ))
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