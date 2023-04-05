От теории к практике - страница 1470
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Господа!
Сердце щемит от радости и предвкушения наличных!
Скоро - начало торгов. я постараюсь публиковать сделки, а с 1 сентября, наверное, открою ПАММ-счет.
Не отчаивайтесь! Дядя Саша не даст вам сгинуть от безденежья в мусорной яме.
Аминь.
Дядя Саша не даст сгинуть путем инвестирования в ПАММ Дяди Саши?
Ясно ,Дядя Саша - продает золотую курочку)))
Как в прочем и многие ПАММ управленцы золотых ферм с золотыми курочками
Ну ну)
Сигнальчик выложите для начала с историей, а потом говорите людям что стоит тратить время на эту книжку.
Хм... Чё за неверие?! Ты мне, физику, не веришь?!!!
На:
Это результаты, с тех пор, как я перешел на динамические окна.
Сам считай, сколько это, начиная со 100$ при лоте=0.01.
Дядя Саша не даст сгинуть путем инвестирования в ПАММ Дяди Саши?
Ясно ,Дядя Саша - продает золотую курочку)))
Как в прочем и многие ПАММ управленцы золотых ферм с золотыми курочками
Дядя Саша не даст сгинуть путем инвестирования в ПАММ Дяди Саши?
Ясно ,Дядя Саша - продает золотую курочку)))
Как в прочем и многие ПАММ управленцы золотых ферм с золотыми курочками
Хорошо. Я не буду ничё открывать. Тебе легче будет?
Хм... Чё за неверие?! Ты мне, физику, не веришь?!!!
На:
Это результаты, с тех пор, как я перешел на динамические окна.
Сам считай, сколько это, начиная со 100$ при лоте=0.01.
Дядя Саша , давай хоть сигнал для начала)
Дядя Саша , давай хоть сигнал для начала)
Я посмотрю до 1 сентября - стОит ли его вообще открывать. Может, и так достаточно будет... Практика покажет.
С Богом, ребята!!!
Я посмотрю до 1 сентября - стОит ли его вообще открывать. Может, и так достаточно будет... Практика покажет.
С Богом, ребята!!!
Практика покажет слив. А ты скажешь на форуме "и так достаточно"
ЛОЛ
Я посмотрю до 1 сентября - стОит ли его вообще открывать. Может, и так достаточно будет... Практика покажет.
С Богом, ребята!!!
к слову..
не желательно показывать в какую сторону торгуешь, жить легче
;)
Хм... Чё за неверие?! Ты мне, физику, не веришь?!!!
На:
Это результаты, с тех пор, как я перешел на динамические окна.
Сам считай, сколько это, начиная со 100$ при лоте=0.01.
тестировал в мт4 или в мт5?
В МТ4.