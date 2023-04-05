От теории к практике - страница 1470

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Alexander_K:

Господа!

Сердце щемит от радости и предвкушения наличных!

Скоро - начало торгов. я постараюсь публиковать сделки, а с 1 сентября, наверное, открою ПАММ-счет.

Не отчаивайтесь! Дядя Саша не даст вам сгинуть от безденежья в мусорной яме.

Аминь.

Дядя Саша не даст сгинуть путем инвестирования в ПАММ Дяди Саши?

Ясно ,Дядя Саша - продает золотую курочку)))

Как в прочем и многие ПАММ управленцы золотых ферм с золотыми курочками

 
EgorKim:

Ну ну)

Сигнальчик выложите для начала с историей, а потом говорите людям что стоит тратить время на эту книжку.

Хм... Чё за неверие?! Ты мне, физику, не веришь?!!!

На:

Это результаты, с тех пор, как я перешел на динамические окна.

Сам считай, сколько это, начиная со 100$ при лоте=0.01.

 
EgorKim:

Дядя Саша не даст сгинуть путем инвестирования в ПАММ Дяди Саши?

Ясно ,Дядя Саша - продает золотую курочку)))

Как в прочем и многие ПАММ управленцы золотых ферм с золотыми курочками

 
EgorKim:

Дядя Саша не даст сгинуть путем инвестирования в ПАММ Дяди Саши?

Ясно ,Дядя Саша - продает золотую курочку)))

Как в прочем и многие ПАММ управленцы золотых ферм с золотыми курочками

Хорошо. Я не буду ничё открывать. Тебе легче будет?

 
Alexander_K:

Хм... Чё за неверие?! Ты мне, физику, не веришь?!!!

На:

Это результаты, с тех пор, как я перешел на динамические окна.

Сам считай, сколько это, начиная со 100$ при лоте=0.01.

Дядя Саша , давай хоть сигнал для начала)

 
EgorKim:

Дядя Саша , давай хоть сигнал для начала)

Я посмотрю до 1 сентября - стОит ли его вообще открывать. Может, и так достаточно будет... Практика покажет.

С Богом, ребята!!!

 
Alexander_K:

Я посмотрю до 1 сентября - стОит ли его вообще открывать. Может, и так достаточно будет... Практика покажет.

С Богом, ребята!!!

Практика покажет слив. А ты скажешь на форуме "и так достаточно"

ЛОЛ

 
Alexander_K:

Я посмотрю до 1 сентября - стОит ли его вообще открывать. Может, и так достаточно будет... Практика покажет.

С Богом, ребята!!!

к слову..

не желательно показывать в какую сторону торгуешь, жить легче

;)

 
Alexander_K:

Хм... Чё за неверие?! Ты мне, физику, не веришь?!!!

На:

Это результаты, с тех пор, как я перешел на динамические окна.

Сам считай, сколько это, начиная со 100$ при лоте=0.01.

тестировал в мт4 или в мт5?
 
multiplicator:
тестировал в мт4 или в мт5?

В МТ4.

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