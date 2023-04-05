От теории к практике - страница 1468
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот тоже храаль.) Тестерный или нет пока не знаю. В понедельник поставлю на центовый реал, тогда ясно будет.
Тест с 01.01.2017 г.
Да у меня мозгов не хватит что бы понять что там написано. Плохо учился я ...
Угу...
Помнишь, мы рассуждали - как неплохо было бы работать с динамическим окном.
Так вот - именно в этой книге я нашел подтверждение, что именно так и надо делать.
Работать надо с тиками (лучше - прореженными), но в определенном временном окне. Надо знать количество событий (прореженных тиков) в этом скользящем окне. Фактически - тиковые объемы. И вот с этим плавающим количеством и надо работать.
Но, я смотрю, просто теории уже никто здесь не верит... Нужны доказательства в виде стэйта.
Хорошо. С 1 сентября покажу.
Но, я смотрю, просто теории уже никто здесь не верит...
Как раз мне теория и интересна.
Помнишь, мы рассуждали - как неплохо было бы работать с динамическим окном.
Сколько не пытался найти правильное динамическое окно - ничего не получалось. Хрен его знает, может всё дело в тиках, а я минутки ковыряю.
Как раз мне теория и интересна.
Сколько не пытался найти правильное динамическое окно - ничего не получалось. Хрен его знает, может всё дело в тиках, а я минутки ковыряю.
Именно так.
Я месяц посвятил изучению этого принципиального момента. Результаты... Потом увидишь.
Помнишь, мы рассуждали - как неплохо было бы работать с динамическим окном.
Вот последнее из динамического окна. Не каких периодов не указываю , кинул на график и все
:))) Слушаюсь и повинуюсь.
С 1 сентября открою сигнал.... Может быть...
Да черт с ним, с сигналом! Скорее всего, новую ветку заведу - чтобы страждущие убедились, что Грааль-таки есть.
Александр, а как же старый сигнал? всё? нетути его?
Сколько не пытался найти правильное динамическое окно - ничего не получалось.
Сколько не пытался найти правильное динамическое окно - ничего не получалось. Хрен его знает, может всё дело в тиках, а я минутки ковыряю.
я показывал, что если окно >1000 минут, то уже большой разницы нету.
я показывал, что если окно >1000 минут, то уже большой разницы нету.
разницы для чего?
разницы для чего?