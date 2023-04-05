От теории к практике - страница 1468

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khorosh:

Вот тоже храаль.) Тестерный или нет пока не знаю. В понедельник поставлю на центовый реал, тогда ясно будет.

Тест с 01.01.2017 г.


по реальным тикам протестировано? в мт5?
 
Evgeniy Chumakov:


Да у меня мозгов не хватит что бы понять что там написано.  Плохо учился я ...

Угу...

Помнишь, мы рассуждали - как неплохо было бы работать с динамическим окном.

Так вот - именно в этой книге я нашел подтверждение, что именно так и надо делать.

Работать надо с тиками (лучше - прореженными), но в определенном временном окне. Надо знать количество событий (прореженных тиков) в этом скользящем окне. Фактически - тиковые объемы. И вот с этим плавающим количеством и надо работать.

Но, я смотрю, просто теории уже никто здесь не верит... Нужны доказательства в виде стэйта.

Хорошо. С 1 сентября покажу.

 
Alexander_K:

Но, я смотрю, просто теории уже никто здесь не верит...


Как раз мне теория и интересна. 

Alexander_K:


Помнишь, мы рассуждали - как неплохо было бы работать с динамическим окном.


Сколько не пытался найти правильное динамическое окно - ничего не получалось.  Хрен его знает, может всё дело в тиках, а я минутки ковыряю.

 
Evgeniy Chumakov:

Как раз мне теория и интересна. 


Сколько не пытался найти правильное динамическое окно - ничего не получалось.  Хрен его знает, может всё дело в тиках, а я минутки ковыряю.

Именно так.

Я месяц посвятил изучению этого принципиального момента. Результаты... Потом увидишь.

 
Alexander_K:


Помнишь, мы рассуждали - как неплохо было бы работать с динамическим окном.



Вот последнее из динамического окна.  Не каких периодов не указываю , кинул на график и все


 
Alexander_K:

:))) Слушаюсь и повинуюсь.

С 1 сентября открою сигнал.... Может быть...

Да черт с ним, с сигналом! Скорее всего, новую ветку заведу - чтобы страждущие убедились, что Грааль-таки есть.

Александр, а как же старый сигнал? всё? нетути его?

 
Evgeniy Chumakov:
Сколько не пытался найти правильное динамическое окно - ничего не получалось. 
а как искал?

Evgeniy Chumakov:

Сколько не пытался найти правильное динамическое окно - ничего не получалось.  Хрен его знает, может всё дело в тиках, а я минутки ковыряю.


я показывал, что если окно >1000 минут, то уже большой разницы нету.
 
multiplicator:


я показывал, что если окно >1000 минут, то уже большой разницы нету.


разницы для чего?

 
Evgeniy Chumakov:


разницы для чего?

тики и минутки
 
Саш, если можно напиши мне в личке с какой именно страницы читать про динамическое окно, а то тяжело там всё для меня.
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