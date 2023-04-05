От теории к практике - страница 1462
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Нет, это не просто многократное сглаживание, это замкнутая система с прямыми, перекрёстными и обратными связями.
жесть короче говоря
ничего не поделаешь, все гениальное просто
и чем проще, тем сложнее в этом разобраться...
с вероятностью 87.5% цена преодолев максимум предыдущего дня продолжит движение не коснувшись минимума предыдущего дня. и наоборот.
если у вас возникнут мысли как эту единственную закономерность которая действительно существует использовать буду рад прочитать)
На какое расстояние?
На какое расстояние?
жесть короче говоря
ничего не поделаешь, все гениальное просто
и чем проще, тем сложнее в этом разобраться...
я не знаю, о какой такой гениальной простоте ты вещаешь,
я лишь констатирую тот факт, что твоя "формулЕ" очень далека от "у-син", они из разных вселенных.
с вероятностью 87.5% цена преодолев максимум предыдущего дня продолжит движение не коснувшись минимума предыдущего дня. и наоборот.
если у вас возникнут мысли как эту единственную закономерность которая действительно существует использовать буду рад прочитать)
Уточните, пожалуйста, о какой закономерности идет речь. В частности, как понимать слова "продолжит движение" в условиях, когда есть лишь суточные OHLC, и нет сведений о том, что случилось раньше, High или Low. Если нетрудно, с поясняющим рисунком.Или Вы используете другие данные, кроме OHLC за сутки?
Уточните, пожалуйста, о какой закономерности идет речь. В частности, как понимать слова "продолжит движение" в условиях, когда есть лишь суточные OHLC, и нет сведений о том, что случилось раньше, High или Low. Если нетрудно, с поясняющим рисунком.Или Вы используете другие данные, кроме OHLC за сутки?
Какая разница что раньше, High или Low предыдущего дня? В каком направлении экстремум предыдущего дня пробит туда цена и продолжит движение.
жесть короче говоря
ничего не поделаешь, все гениальное просто
и чем проще, тем сложнее в этом разобраться...
полностью с Тобой согласен!кроме конечно всяких у-син и прочей нечисти =D
полностью с Тобой согласен!кроме конечно всяких у-син и прочей нечисти =D
а у-син -- это не просто, это сложно, и поэтому твоей гениальностью не запятнано ;))
полностью с Тобой согласен!кроме конечно всяких у-син и прочей нечисти =D
цена и объемы, нет ничего проще в этом высказывании, однозначно
но....
самое простое увидеть, что это такое - посмотреть на таблички на сайтах СМЕ и МОЕХ
как же ж с чарта распознать то же самое???
эхх, 4 года поисков, ну и предыдущие на всю индюкаторную нечисть ....
кажись готовченко ;)
ппц
самый простой типа грааль - наложить на правильно посчитанные ценовые уровни по СМЕ - соответствующие отложки, объемом, кратным опубликованным
в динамике производить их модификацию
ну и затянет, затянет такое дело, я уверен
только дадут зарабатывать на этом не долго (2-3 дня), пропарсенная инфа начнет чудить...
;)
Доброго времени суток. Кто нибудь может подсказать, как переделать индикатор с MQL4 на MQL5(начал осваивать недавно). Индикатор очень простой, рисует заданные уровни от текущей цены. Уже несколько дней разобраться не могу... Вроде всё как надо написал, но ничего не работает...
вот код mql4
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 Blue
#property indicator_width1 1
#property indicator_width2 1
extern double sl=0.1;
double redline[5];
double blueline[5];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---- indicators
SetIndexBuffer(0,redline);
SetIndexBuffer(1,blueline);
//----
SetIndexStyle(0, DRAW_ARROW, 0);
SetIndexArrow(0, 158);
//----
SetIndexStyle(1, DRAW_ARROW, 0);
SetIndexArrow(1, 158);
return(0);
}
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
redline[0]=Ask+0.1;
blueline[0]=Bid-0.1;
redline[1]=Ask+0.1;
blueline[1]=Bid-0.1;
redline[2]=Ask+0.1;
blueline[2]=Bid-0.1;
redline[3]=Ask+0.1;
blueline[3]=Bid-0.1;
redline[4]=NULL;
blueline[4]=NULL;
return(0);
}
вот код mql 5 (за грязь извиняюсь, работаю...)
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 2
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_color2 clrBlue
#property indicator_width1 1
#property indicator_width2 1
#property indicator_type1 DRAW_ARROW
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_type2 DRAW_ARROW
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
CSymbolInfo c_symbol;
input double sl=0.1;
double redline[5];
double blueline[5];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,redline,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,blueline,INDICATOR_DATA);
//----
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,151);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,151);
//IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits);
// PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
// PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
//SetIndexStyle(0, DRAW_ARROW, 0);
//SetIndexArrow(0, 158);
//----
//SetIndexStyle(1, DRAW_ARROW, 0);
//SetIndexArrow(1, 158);
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//---
c_symbol.Name();
redline[0]=c_symbol.Ask()+0.1;
blueline[0]=c_symbol.Bid()-0.1;
redline[1]=c_symbol.Ask()+0.1;
blueline[1]=c_symbol.Bid()-0.1;
redline[2]=c_symbol.Ask()+0.1;
blueline[2]=c_symbol.Bid()-0.1;
redline[3]=c_symbol.Ask()+0.1;
blueline[3]=c_symbol.Bid()-0.1;
redline[4]=0;
blueline[4]=0;
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}