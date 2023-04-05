От теории к практике - страница 1324
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сколько Тебе этих графиков нужно?
хошь двадцать хошь сто нарисую))
но суть от этого не поменяется..отнюдьпри чем тут спред? у Тебя например анализируются графики часовые о каких спредах идет речь?)
собственно по теме ветки: периодичности нет
хоть на тиках, хоть на часиках...
остался последний этап - цель следования цены - тейк профит, дата и время прибытия
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Copyright © new-rena
гетероскедастичность ретурнов именно, т.е. выбросов становится больше, например. Видимо, направленное движение иногда подтверждается кластеризацией волатильности, хотя и не обязанону плюс серийная корреляция появляется какая-никакая. В скользящем окне все это воспринимается как отклонение от СБ
у нас с вами есть манна небесная:
периодичность роста волатильности. причем эта периодичность например на EURUSD = 100%!)
то есть со 100%-й вероятностью я например Вам скажу что с 10 утра до 19 вечера на EURUSD будет рост волатильности.
А вы мне скажите "ну и что"?))
А Я Вам скажу что это и есть грааль))
Только инструменты нужны правильные)
А их даже у Рената нет (извини Ренат но это так)
Я уже всем тут 100 раз давал информацию.
И меня никто не слушает.
А может и хорошо что никто не слушает меньше будет счастливчиков на рынке =)
В конце концов на рынке всегда кто-то проигрывает, а кто-то выигрывает)
у нас с вами есть манна небесная:
периодичность роста волатильности. причем эта периодичность например на EURUSD = 100%!)
то есть со 100%-й вероятностью я например Вам скажу что с 10 утра до 19 вечера на EURUSD будет рост волатильности.
А вы мне скажите "ну и что"?))
А Я Вам скажу что это и есть грааль))
И это - правильное решение. Браво, товарищ Че! Но, только этим знанием надо еще уметь пользоваться :)))
такой нарисуй (по сравнению с верхним моим скрин-шотом, уже не запаздывает, ФормулЕ исправил ;)
собственно по теме: и никакой периодичности тоже нет
ну ну)))
ну ну)))
у цены есть только цель
решение задачки помнишь?
вот потому она и прёт, и фиг чем остановишь.
И это - правильное решение. Браво, товарищ Че! Но, только этим знанием надо еще уметь пользоваться :)))
вот именно)))
если Ты понимаешь то же что и я чему я крайне удивлен , что наконец-то Ты меня слушал) 0_о
у цены есть только цель
решение задачки помнишь?
вот потому она и прёт.
Ренат если у Тебя есть какая-то формула которая выявляет вовремя тенденции то Тебе не хватает лишь одного)
Думаю, раз Ты не выкладываешь свои формулы, то отвечу Тебе тем же чем мне ответил и Ты: "ФормулЕ у всех на виду за каждым поворотом" в том числе и ее недостающие части=)
у цены есть только цель
Если инструмент никто из крупных игроков не хочет покупать, цена на него начнет падать.
И это - правильное решение. Браво, товарищ Че! Но, только этим знанием надо еще уметь пользоваться :)))
только Саш переключись с тиков на графики повыше и проанализируй изменения движений цены от меньшего масштаба к большему :)
и еще у Тебя так и осталась проблема генеральной выборки) она не должна быть статичной.
вот именно)))
если Ты понимаешь то же что и я чему я крайне удивлен , что наконец-то Ты меня слушал) 0_о
Думаю, концептуально, мы пришли к одним и тем же выводам о периодичности процессов на рынке.
Только ТС у нас разные и этот период у меня строго определен.
Если Максим выцепит ту же периодичность и найдет нужное скользящее временное окно (период), то НС ваще расколет рынок как орех.