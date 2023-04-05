От теории к практике - страница 1324

Новый комментарий
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:


сколько Тебе этих графиков нужно?

хошь двадцать хошь сто нарисую))

но суть от этого не поменяется..отнюдь

при чем тут спред? у Тебя например анализируются графики часовые о каких спредах идет речь?)
такой нарисуй (по сравнению с верхним моим скрин-шотом, уже не запаздывает, ФормулЕ исправил ;)


собственно по теме ветки: периодичности нет

хоть на тиках, хоть на часиках...

остался последний этап - цель следования цены - тейк профит, дата и время прибытия

---

Copyright © new-rena

 
Maxim Dmitrievsky:

гетероскедастичность ретурнов именно, т.е. выбросов становится больше, например. Видимо, направленное движение иногда подтверждается кластеризацией волатильности, хотя и не обязано

ну плюс серийная корреляция появляется какая-никакая. В скользящем окне все это воспринимается как отклонение от СБ

у нас с вами есть манна небесная:

периодичность роста волатильности. причем эта периодичность например на EURUSD = 100%!)

то есть со 100%-й вероятностью я например Вам скажу что с 10 утра до 19 вечера на EURUSD будет рост волатильности.

А вы мне скажите "ну и что"?))

А Я Вам скажу что это и есть грааль))

Только инструменты нужны правильные) 

А их даже у Рената нет (извини Ренат но это так)

Я уже всем тут 100 раз давал информацию. 

И меня никто не слушает.

А может и хорошо что никто не слушает меньше будет счастливчиков на рынке =)

В конце концов на рынке всегда кто-то проигрывает, а кто-то выигрывает) 

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

у нас с вами есть манна небесная:

периодичность роста волатильности. причем эта периодичность например на EURUSD = 100%!)

то есть со 100%-й вероятностью я например Вам скажу что с 10 утра до 19 вечера на EURUSD будет рост волатильности.

А вы мне скажите "ну и что"?))

А Я Вам скажу что это и есть грааль))

И это - правильное решение. Браво, товарищ Че! Но, только этим знанием надо еще уметь пользоваться :)))

 
Renat Akhtyamov:
такой нарисуй (по сравнению с верхним моим скрин-шотом, уже не запаздывает, ФормулЕ исправил ;)


собственно по теме: и никакой периодичности тоже нет

ну ну)))


 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

ну ну)))

у цены есть только цель

решение задачки помнишь?

вот потому она и прёт, и фиг чем остановишь.

 
Alexander_K:

И это - правильное решение. Браво, товарищ Че! Но, только этим знанием надо еще уметь пользоваться :)))

вот именно)))

если Ты понимаешь то же что и я чему я крайне удивлен , что наконец-то Ты меня слушал) 0_о

 
Renat Akhtyamov:

у цены есть только цель

решение задачки помнишь?

вот потому она и прёт.

Ренат если у Тебя есть какая-то формула которая выявляет вовремя тенденции то Тебе не хватает лишь одного)

Думаю, раз Ты не выкладываешь свои формулы, то отвечу Тебе тем же чем мне ответил и Ты: "ФормулЕ у всех на виду за каждым поворотом"  в том числе и ее недостающие части=)

 
Renat Akhtyamov:

у цены есть только цель

Если инструмент никто из крупных игроков не хочет покупать, цена на него начнет падать.

 
Alexander_K:

И это - правильное решение. Браво, товарищ Че! Но, только этим знанием надо еще уметь пользоваться :)))

только Саш переключись с тиков на графики повыше и проанализируй изменения движений цены от меньшего масштаба к большему :)

и еще у Тебя так и осталась проблема генеральной выборки) она не должна быть статичной.

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

вот именно)))

если Ты понимаешь то же что и я чему я крайне удивлен , что наконец-то Ты меня слушал) 0_о

Думаю, концептуально, мы пришли к одним и тем же выводам о периодичности процессов на рынке.

Только ТС у нас разные и этот период у меня строго определен.

Если Максим выцепит ту же периодичность и найдет нужное скользящее временное окно (период), то НС ваще расколет рынок как орех.

1...131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331...1981
Новый комментарий