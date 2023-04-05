От теории к практике - страница 659
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Да, нарисуйте стрелочки )))
Если нарисую стрелочки ДЦ будут плакать.
Если нарисую стрелочки ДЦ будут плакать.
Можно регулировать. Вы внимательны, это похвально. На скрине изображен не 2х , а немного изменённый коэффициент, для немного завуалированного процесса.
П.С. Должна быть тема, для обсуждения. А так скучно становиться.
Когда-то давно сделал для себя нечто похожее. Только у меня ширина канала равна 2*средний размер дневного бара без учёта теней.
Добавляем ещё один индикатор и можно торговать.
Когда-то давно сделал для себя нечто похожее. Только у меня ширина канала равна 2*средний размер дневного бара без учёта теней.
Не смог найти закономерности по представленному рисунку. Долго смотрел, вертел. Может у меня неважно с абстрактным мышлением.
Не смог найти закономерности по представленному рисунку. Долго смотрел, вертел. Может у меня неважно с абстрактным мышлением.
Наверно так и есть.) Цена часто разворачивается или корректируется после пробоя верхней или нижней границы, либо вблизи средней линии. По этому индикатору легко ориентироваться, где находится цена по отношению к среднему дневному диапазону, а это всегда полезно знать перед принятием решения о входе в рынок.
Наверно так и есть.) Цена часто разворачивается или корректируется после пробоя верхней или нижней границы, либо вблизи средней линии. По этому индикатору легко ориентироваться, где находится цена по отношению к среднему дневному диапазону, а это всегда полезно знать перед принятием решения о входе в рынок.
Поверхностно понятно мне по стрелочкам. Но индикатор получается в стороне.
Александр, в ветке о машинном обучении дали ссылку на https://smart-lab.ru/blog/499678.php, где пишут, что "Как то так не слишком строго и почти без формул «доказывается» то, что приращения цен на больших таймфремах нестационарно нормальны". Помнится, Вы искали как раз нормальность.
Поверхностно понятно мне по стрелочкам. Но индикатор получается в стороне.
У Вас косоглазие.
Смысл заключается в том что цена не выходит за рамки двухкратного среднего размера свечки.
Убедитесь сами.
Дерзайте ребята. Буду открывать вам по немного секреты рынка))