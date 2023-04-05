От теории к практике - страница 659

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Roman Kutemov:
Да, нарисуйте стрелочки ))) 

Если нарисую стрелочки ДЦ будут плакать.

 
Uladzimir Izerski:

Если нарисую стрелочки ДЦ будут плакать.

Не всё коту масленица ! )) 
 
Uladzimir Izerski:

Можно регулировать. Вы внимательны, это похвально. На скрине  изображен не 2х , а немного изменённый коэффициент, для немного завуалированного процесса.

П.С. Должна быть тема, для обсуждения. А так скучно становиться.

Когда-то давно сделал для себя нечто похожее. Только у меня ширина канала равна 2*средний размер дневного бара без учёта теней.


 

Добавляем ещё один индикатор и можно торговать.


 
khorosh:

Когда-то давно сделал для себя нечто похожее. Только у меня ширина канала равна 2*средний размер дневного бара без учёта теней.


Не смог найти закономерности по представленному рисунку. Долго смотрел, вертел. Может у меня неважно с абстрактным мышлением.

 
Uladzimir Izerski:

Не смог найти закономерности по представленному рисунку. Долго смотрел, вертел. Может у меня неважно с абстрактным мышлением.

Наверно так и есть.) Цена часто разворачивается или корректируется после пробоя верхней или нижней границы, либо вблизи средней линии. По этому индикатору легко ориентироваться, где находится цена по отношению к среднему дневному диапазону, а это всегда полезно знать перед принятием решения о входе в рынок. 

 
khorosh:

Наверно так и есть.) Цена часто разворачивается или корректируется после пробоя верхней или нижней границы, либо вблизи средней линии. По этому индикатору легко ориентироваться, где находится цена по отношению к среднему дневному диапазону, а это всегда полезно знать перед принятием решения о входе в рынок. 

Поверхностно понятно мне по стрелочкам. Но индикатор получается в стороне.

 

Александр, в ветке о машинном обучении дали ссылку на https://smart-lab.ru/blog/499678.php, где пишут, что "Как то так не слишком строго и почти без формул «доказывается» то, что приращения цен на больших таймфремах  нестационарно нормальны". Помнится, Вы искали как раз нормальность.

О «теореме Ферма» теории вероятностей или о нормальности «бытия» (много буков)
О «теореме Ферма» теории вероятностей или о нормальности «бытия» (много буков)
  • smart-lab.ru
А точнее даже не о нем самом, а об известной центральной предельной теореме (ЦПТ) применительно к ценам. Что такое центральная предельная теорема в ее классическом виде? Пусть нам дана некоторая сумма большого числа случайных величин Х=х1+…+хN где каждое слагаемое имеет конечную и ненулевую дисперсию (как мы увидим далее в приложении к ценам...
 
Uladzimir Izerski:

Поверхностно понятно мне по стрелочкам. Но индикатор получается в стороне.

У Вас косоглазие. 

 
Uladzimir Izerski:

Смысл заключается в том что цена не выходит за рамки двухкратного среднего размера свечки.

Убедитесь сами.

Дерзайте ребята. Буду открывать вам по немного секреты рынка)) 

Дык а что толку? Первый же тренд сожрет всё заработанное в канале.
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