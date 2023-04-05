От теории к практике - страница 1321

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Aлександр Антошкин:
Хорошая динамика  по энергии!         полетов паравдо  перебор  но тебе важна Судьба
Глюпый рюсский,быка от коровы не отличил ..в теории
 
Renat Akhtyamov:

парный - чешуя и остальное перечисленное тоже

все это выносит депо на раз-два

а вот как не слить никогда - это уже тема
Ага. :)
А еще круто лечить любые болезни прикосновением, превращать воду в вино, ходить по воде. 
 
Ну пока у вас в теории ,Что смотрел Херст и его череб на Ютубе ..
 
multiplicator:

какой своп с плечом 1000? ты с плечом 1000 через ночь не перейдешь, так как там ночные расширения спредов до 30 пунктов.

ты об этом?

вот, отработано по ФормулЕ

и чо пристали к сигналу?

там активные первые сделки ручками, а последние две по ФормулЕ...

 
Макс:
Ага. :)
А еще круто лечить любые болезни прикосновением, превращать воду в вино, ходить по воде. 
К статье  Ренат почему кодеры шарашки метоквот простых телодвижений прекосновений смертного  в терминале не могут решить?
Ладно не грусти)

 
Renat Akhtyamov:

ты об этом?

вот, отработано по ФормулЕ

и чо пристали к сигналу?

там активные первые сделки ручками, а последние две по ФормулЕ...

нет. я о том, что иногда ночью спреды расширяются до 30 пунктов по четырехзнаку.

а с плечом 1000 не имеет смысла сделку на ночь оставлять и париться о свопе.

потому что с таким плечом расширение даже в 10 пунктов - убьет депозит.

https://www1.oanda.com/lang/ru/forex-trading/markets/recent?instrument=AUD/CAD

 
Alexander_K:

И, кстати, о Рене.

Не надо тут его записывать в балаболы.

Этот человек общался с легендами этого форума - Стренжем, Артикулем, Тантриком, Колдуном,... когда я еще слыхом не слыхивал про Форекс.

У них был своеобразный язык общения, который не всем понятен. Просто надо уметь читать.

2Алл - просто в тему пост. ИМХО.

Кстати, где Стренж со своими прогнозами и торгами в ветке евробаксовой?

Да..., много тут более не постят...

Кое-кто читает лишь... кое-кто постит иногда...

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Закат?

 
Unicornis:
Единственные долгоживущие тс проверенные временем и суммами это усреднители с мартином.

ИМХО - нет. Скальп и Арбитраж еще бывает...и долгоиграющий долгосрок...

Эти ребята "усреднители с мартином." - льют...

 
multiplicator:

нет. я о том, что иногда ночью спреды расширяются до 30 пунктов по четырехзнаку.

а с плечом 1000 не имеет смысла сделку на ночь оставлять и париться о свопе.

потому что с таким плечом расширение даже в 10 пунктов - убьет депозит.

https://www1.oanda.com/lang/ru/forex-trading/markets/recent?instrument=AUD/CAD

торгую только на фиксированных спредах

плавающий - развод

ночью спред чуток поболе

 
Roman Shiredchenko:

ИМХО - нет. Скальп и Арбитраж еще бывает...и долгоиграющий долгосрок...

Эти ребята "усреднители с мартином." - льют...

арбитраж на форексе? что арбитражат?
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