От теории к практике - страница 1321
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Хорошая динамика по энергии! полетов паравдо перебор но тебе важна Судьба
парный - чешуя и остальное перечисленное тоже
все это выносит депо на раз-дваа вот как не слить никогда - это уже тема
какой своп с плечом 1000? ты с плечом 1000 через ночь не перейдешь, так как там ночные расширения спредов до 30 пунктов.
ты об этом?
вот, отработано по ФормулЕ
и чо пристали к сигналу?
там активные первые сделки ручками, а последние две по ФормулЕ...
Ага. :)
ты об этом?
вот, отработано по ФормулЕ
и чо пристали к сигналу?
там активные первые сделки ручками, а последние две по ФормулЕ...
нет. я о том, что иногда ночью спреды расширяются до 30 пунктов по четырехзнаку.
а с плечом 1000 не имеет смысла сделку на ночь оставлять и париться о свопе.
потому что с таким плечом расширение даже в 10 пунктов - убьет депозит.
https://www1.oanda.com/lang/ru/forex-trading/markets/recent?instrument=AUD/CAD
И, кстати, о Рене.
Не надо тут его записывать в балаболы.
Этот человек общался с легендами этого форума - Стренжем, Артикулем, Тантриком, Колдуном,... когда я еще слыхом не слыхивал про Форекс.
У них был своеобразный язык общения, который не всем понятен. Просто надо уметь читать.
2Алл - просто в тему пост. ИМХО.
Кстати, где Стренж со своими прогнозами и торгами в ветке евробаксовой?
Да..., много тут более не постят...
Кое-кто читает лишь... кое-кто постит иногда...
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Закат?
Единственные долгоживущие тс проверенные временем и суммами это усреднители с мартином.
ИМХО - нет. Скальп и Арбитраж еще бывает...и долгоиграющий долгосрок...
Эти ребята "усреднители с мартином." - льют...
нет. я о том, что иногда ночью спреды расширяются до 30 пунктов по четырехзнаку.
а с плечом 1000 не имеет смысла сделку на ночь оставлять и париться о свопе.
потому что с таким плечом расширение даже в 10 пунктов - убьет депозит.
https://www1.oanda.com/lang/ru/forex-trading/markets/recent?instrument=AUD/CAD
торгую только на фиксированных спредах
плавающий - развод
ночью спред чуток поболе
ИМХО - нет. Скальп и Арбитраж еще бывает...и долгоиграющий долгосрок...
Эти ребята "усреднители с мартином." - льют...