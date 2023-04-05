От теории к практике - страница 1656

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Martin Cheguevara:

Отчет свежий. Изменение графика идет с учетом закрытых сделок, а не прошедших суток.

аааа

ну понял теперь, это график профита к балансу, прибыль как бы

 
Тоже так могу, правда убыточные сделки есть.
 
Martin Cheguevara:

Статистическое преимущество сделок решает.

подогнать в тестере отчет под историю, потом закинуть его на мухобук.
ведь все мы знаем, если закинуть на мухобук отчет с тестера - оно такую же страничку сформирует, как и для мониторинга.
хорошая попытка, но нет!

это как Ренат, на демке сетку открывает, потом через минуту, если сетка вышла в плюс - всю сетку закрывает.
и получается 30 прибыльных сделок подряд.
и на графике баланса - кривая из 30 прибыльных сделок.
а потом говорит: "вот, посмотрите, это не с тестера!")))

у каждого свои методы фокусы делать))

 
Макс:
Тоже так могу, правда убыточные сделки есть.
если сделки можно скрыть, кинь пжста местечко для памма в личку
 
danminin:

подогнать в тестере отчет под историю, потом закинуть его на мухобук.
ведь все мы знаем, если закинуть на мухобук отчет с тестера - оно такую же страничку сформирует, как и для мониторинга.
хорошая попытка, но нет!

это как Ренат, на демке сетку открывает, потом через минуту, если сетка вышла в плюс - всю сетку закрывает.
и получается 30 прибыльных сделок подряд.
и на графике баланса - кривая из 30 прибыльных сделок.
а потом говорит: "вот, посмотрите, это не с тестера!")))

у каждого свои методы фокусы делать))

Я не собираюсь вам ничего доказывать, но так на всякий случай скину предыдущий сигнал.
500 сделок непросто подделать;)
 
Martin Cheguevara:
Я не собираюсь вам ничего доказывать, но так на всякий случай скину предыдущий сигнал.
500 сделок непросто подделать;)
а просады то не слабые были...
 
Renat Akhtyamov:
а просады то не слабые были...


нууу тут смотря что считать сильной просадкой) 

1 часть графика работал только трендовый модуль торгового ядра.

2 часть  подключил все модули.

страта неплохая когда спред не больше 15-20 пунктов. 

 
Renat Akhtyamov:
а просады то не слабые были...

У себя не трогая ниче, пусть стоит как есть. За тебя болею...

 
danminin:

подогнать в тестере отчет под историю, потом закинуть его на мухобук.
ведь все мы знаем, если закинуть на мухобук отчет с тестера - оно такую же страничку сформирует, как и для мониторинга.
хорошая попытка, но нет!

это как Ренат, на демке сетку открывает, потом через минуту, если сетка вышла в плюс - всю сетку закрывает.
и получается 30 прибыльных сделок подряд.
и на графике баланса - кривая из 30 прибыльных сделок.
а потом говорит: "вот, посмотрите, это не с тестера!")))

у каждого свои методы фокусы делать))


нет мартина

и вообще не так как пишешь

но мне кажется эта фишка трупик в перспективе

[Удален]  
Кто-нибудь хоть раз больше чем на 1к торговал? ) 10-100к? :) Рена где фонд на 5 ярдов? На леденцы хоть хватает с такой торговли?
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