От теории к практике - страница 1656
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Отчет свежий. Изменение графика идет с учетом закрытых сделок, а не прошедших суток.
аааа
ну понял теперь, это график профита к балансу, прибыль как бы
Статистическое преимущество сделок решает.
подогнать в тестере отчет под историю, потом закинуть его на мухобук.
ведь все мы знаем, если закинуть на мухобук отчет с тестера - оно такую же страничку сформирует, как и для мониторинга.
хорошая попытка, но нет!
это как Ренат, на демке сетку открывает, потом через минуту, если сетка вышла в плюс - всю сетку закрывает.
и получается 30 прибыльных сделок подряд.
и на графике баланса - кривая из 30 прибыльных сделок.
а потом говорит: "вот, посмотрите, это не с тестера!")))
у каждого свои методы фокусы делать))
Тоже так могу, правда убыточные сделки есть.
подогнать в тестере отчет под историю, потом закинуть его на мухобук.
ведь все мы знаем, если закинуть на мухобук отчет с тестера - оно такую же страничку сформирует, как и для мониторинга.
хорошая попытка, но нет!
это как Ренат, на демке сетку открывает, потом через минуту, если сетка вышла в плюс - всю сетку закрывает.
и получается 30 прибыльных сделок подряд.
и на графике баланса - кривая из 30 прибыльных сделок.
а потом говорит: "вот, посмотрите, это не с тестера!")))
у каждого свои методы фокусы делать))
Я не собираюсь вам ничего доказывать, но так на всякий случай скину предыдущий сигнал.
а просады то не слабые были...
нууу тут смотря что считать сильной просадкой)
1 часть графика работал только трендовый модуль торгового ядра.
2 часть подключил все модули.
страта неплохая когда спред не больше 15-20 пунктов.
а просады то не слабые были...
У себя не трогая ниче, пусть стоит как есть. За тебя болею...
подогнать в тестере отчет под историю, потом закинуть его на мухобук.
ведь все мы знаем, если закинуть на мухобук отчет с тестера - оно такую же страничку сформирует, как и для мониторинга.
хорошая попытка, но нет!
это как Ренат, на демке сетку открывает, потом через минуту, если сетка вышла в плюс - всю сетку закрывает.
и получается 30 прибыльных сделок подряд.
и на графике баланса - кривая из 30 прибыльных сделок.
а потом говорит: "вот, посмотрите, это не с тестера!")))
у каждого свои методы фокусы делать))
нет мартина
и вообще не так как пишешь
но мне кажется эта фишка трупик в перспективе