От теории к практике - страница 1330
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В России разрешили коноплю? Это похвально, способствует расширению сознания (если стекломой уже не штырит)
забей и не надо провоцировать данного субъекта у него цель исключительно провокация)
а то тут и так флуда достаточно)
Товарищи, там помимо тиковых объемов в терминале, есть еще "сетка".
Можно попробовать поискать закономерности с отбоем/пробоем границ.
Ренат и Че, это вам задание на ближайшие пару лет. Там грааль, 100%.
Товарищи, там помимо тиковых объемов в терминале, есть еще "сетка".
Можно попробовать поискать закономерности с отбоем/пробоем границ.
Ренат и Че, это вам задание на ближайшие пару лет. Там грааль, 100%.
Спасибо!
//тамбовский волк тебе товарищ ;)
а может быть пробой верха и низа экрана протестировать?
например в масштабе - флет, пробой - тренд, а?
Товарищи, там помимо тиковых объемов в терминале, есть еще "сетка".
Можно попробовать поискать закономерности с отбоем/пробоем границ.
Ренат и Че, это вам задание на ближайшие пару лет. Там грааль, 100%.
Есть еще стакан для форекса, тоже весьма информативен
Спасибо!
//тамбовский волк тебе товарищ ;)а может быть пробой верха и низа экрана порыть?
Начни сначала с сетки.
Копай в сторону кол-ва флетовых касаний и трендовых, потом уже пробой экрана, если флетовых было больше. Это грааль.
Начни сначала с сетки.
Копай в сторону кол-ва флетовых касаний и трендовых, потом уже пробой экрана, если флетовых было больше. Это грааль.
ну всё, понял
почти... :
а как тестеру такое объяснить?
ну и про стакан тоже понравилось... очень!
стакан налить перед...?
Есть еще стакан для форекса, тоже весьма информативен
Это хайлевел. Не стоит так сразу вываливать на ребят такую инфу.
ну всё, понял
почти... :
а как тестеру такое объяснить?
Что еще за тестер?
Открываешь эксель. И пишешь: если флетовое касание +1, если трендовое -1. Если в окне было 200 касаний, из которых 150 флетовых - ждем пробой экрана, и рвем их всех как тузик грелку.
Что еще за тестер?
Открываешь эксель. И пишешь: если флетовое касание +1, если трендовое -1. Если в окне было 200 касаний, из которых 150 флетовых - ждем пробой экрана, и рвем их всех как тузик грелку.
неее
руками - это не моё..., не климатит.
тем более считать касания в экселе, а потом долго и мучительно сливать....
закинул в тестер, результат в отчете, деньги целы.
ну это из области что и в хаосе есть порядок, главное найти нужный угол обзора
ЗЫ: в универе было дело, злоупотребляли вечером алкоголь, а утром сосед расписывал на листке бумаги новую шариковую ручку. Так вот, во время чрезмерного употребления, кто то нашел этот листик бумаги, повертел и со словами слон - передал мне эти "каляки-маляки" - я увидел тоже слона! Да вот 2 больших круга по краям - уши, вот круг по середине голова и какие то линии образовали хобот.... утром посмотрев на этот лист бумаги, я естественно ничего не увидел там - нет там слона!
Афоризм Козьмы Пруткова "Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим" я с тех пор всегда себе повторяю в случаях если вижу, то что захотел я или что захотели другие
))))
У меня эта ситуация вообще клиническая, если делаю тесты чего-либо поздно вечером, даже алкоголь не нужен. Через раз грааль нахожу. Сильно устаю и со слюнами от предвкушения профита еле могу уснуть, все кручу в голове куда бапки тратить. Утром, как правило, хватает 5 минут, что бы понять где была ошибка.:))
Не знаю почему, но эта ситуация уже повторялась очень много раз. Утром или днем граали не находятся почему-то.:)