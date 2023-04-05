От теории к практике - страница 1330

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neitrino22:

В России разрешили коноплю? Это похвально, способствует расширению сознания (если стекломой уже не штырит)

забей и не надо провоцировать данного субъекта  у него цель исключительно провокация)

а то тут и так флуда достаточно)

 

Товарищи, там помимо тиковых объемов в терминале, есть еще "сетка".

Можно попробовать поискать закономерности с отбоем/пробоем границ.

Ренат и Че, это вам задание на ближайшие пару лет. Там грааль, 100%.

 
Макс:

Товарищи, там помимо тиковых объемов в терминале, есть еще "сетка".

Можно попробовать поискать закономерности с отбоем/пробоем границ.

Ренат и Че, это вам задание на ближайшие пару лет. Там грааль, 100%.

Спасибо!

//тамбовский волк тебе товарищ ;)

а может быть пробой верха и низа экрана протестировать?

например в масштабе - флет, пробой - тренд, а?

[Удален]  
Макс:

Товарищи, там помимо тиковых объемов в терминале, есть еще "сетка".

Можно попробовать поискать закономерности с отбоем/пробоем границ.

Ренат и Че, это вам задание на ближайшие пару лет. Там грааль, 100%.

Есть еще стакан для форекса, тоже весьма информативен


 
Renat Akhtyamov:

Спасибо!

//тамбовский волк тебе товарищ ;)

а может быть пробой верха и низа экрана порыть?

Начни сначала с сетки.

Копай в сторону кол-ва флетовых касаний и трендовых, потом уже пробой экрана, если флетовых было больше. Это грааль.

 
Макс:

Начни сначала с сетки.

Копай в сторону кол-ва флетовых касаний и трендовых, потом уже пробой экрана, если флетовых было больше. Это грааль.

ну всё, понял

почти... :

а как тестеру такое объяснить?

ну и про стакан тоже понравилось... очень!

стакан налить перед...?

 
Maxim Dmitrievsky:

Есть еще стакан для форекса, тоже весьма информативен


Это хайлевел. Не стоит так сразу вываливать на ребят такую инфу.

 
Renat Akhtyamov:

ну всё, понял

почти... :

а как тестеру такое объяснить?

Что еще за тестер?

Открываешь эксель. И пишешь: если флетовое касание +1, если трендовое -1. Если в окне было 200 касаний, из которых 150 флетовых - ждем пробой экрана, и рвем их всех как тузик грелку.

 
Макс:

Что еще за тестер?

Открываешь эксель. И пишешь: если флетовое касание +1, если трендовое -1. Если в окне было 200 касаний, из которых 150 флетовых - ждем пробой экрана, и рвем их всех как тузик грелку.

неее

руками - это не моё..., не климатит.

тем более считать касания в экселе, а потом долго и мучительно сливать....

закинул в тестер, результат в отчете, деньги целы.

 
Igor Makanu:

ну это из области что и в хаосе есть порядок, главное найти нужный угол обзора

ЗЫ: в универе было дело, злоупотребляли вечером алкоголь, а  утром сосед расписывал на листке бумаги новую шариковую ручку. Так вот, во время чрезмерного употребления, кто то нашел этот листик бумаги, повертел и со словами слон - передал мне эти "каляки-маляки" - я увидел тоже слона! Да вот 2 больших круга по краям - уши, вот круг по середине голова и какие то линии образовали хобот.... утром посмотрев на этот лист бумаги, я естественно ничего не увидел там - нет там слона!

Афоризм Козьмы Пруткова "Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим" я с тех пор всегда себе повторяю в случаях если вижу, то что захотел я или что захотели другие 

))))

У меня эта ситуация вообще клиническая, если делаю тесты чего-либо поздно вечером, даже алкоголь не нужен. Через раз грааль нахожу. Сильно устаю и со слюнами от предвкушения профита еле могу уснуть, все кручу в голове куда бапки тратить. Утром, как правило, хватает 5 минут, что бы понять где была ошибка.:))

Не знаю почему, но эта ситуация уже повторялась очень много раз. Утром или днем граали не находятся почему-то.:)

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