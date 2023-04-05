От теории к практике - страница 1331
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Сколько бы не было здесь флуда, но настройку индикаторов все таки лучше делать на тиках.
А_К в этом безусловно прав.
Чем выше ТФ, тем круче ошибка, т.к. длинные свечи и не понятна цена сигнала.
Сколько бы не было здесь флуда, но настройку индикаторов все таки лучше делать на тиках.
А_К в этом безусловно прав.
А как же то, что цена в любой момент на всех таймфреймах одинаковая? А на тиках она ровнее и правильнее?
А как же то, что цена в любой момент на всех таймфреймах одинаковая? А на тиках она ровнее и правильнее?
ааа
так это совсем из другой системы залетело, там не важнодля индикаторных систем, для оптимизации, ТФ все таки важен.
ааа
так это совсем из другой системы залетело
там не важнодля индикаторных систем, для оптимизации, ТФ все таки важен.
В этой ветке в основном идет обсуждение производной от цены, а на саму цену плюют, и часто.))
а может быть пробой верха и низа экрана протестировать?
Прортестируй, через неделю картинок накидаешь и скажешь граль. Синдром Рената- Чегевары- Наполеона на лицо.
Шизофрения 1 степени.
Прортестируй, через неделю картинок накидаешь и скажешь граль. Синдром Рената- Чегевары- Наполеона на лицо.
Шизофрения 1 степени.
ну если с чувством юмора туго, тогда и 6-я палата уже никчему...
Ты полежал? Какой синдром?
Картинок накидай неуч. День и ночь он сидит и флудит. Заведи себе подружку.
Сколько бы не было здесь флуда, но настройку индикаторов все таки лучше делать на тиках.
А_К в этом безусловно прав.
Чем выше ТФ, тем круче ошибка, т.к. длинные свечи и не понятна цена сигнала.
И в чем смысл тиков , совсем недавно было, отложка на 1.6500 открылась на 1.6370 - 13п разница(~5-ть спредов). Так это отложка которая уже давно стояла, а теперь представим некий расчет на тиках, который занимает время, потом маркет ордер - какая будет в итоге цена и результат вашей тс? Тики они для того чтобы смотря на историю пожонглировать в математике и попускать слюни на виртуальный результат. На сколько я понял, расширение спреда(и ценовой ряд с гэпами) убивает вашу тс. Чем выше ТФ, тем выше отношение спреда/комиссии/гэпа к потенциальному ходу цены и выше вероятная прибыль.
И в чем смысл тиков , совсем недавно было, отложка на 1.6500 открылась на 1.6370 - 13п разница(~5-ть спредов). Так это отложка которая уже давно стояла, а теперь представим некий расчет на тиках, который занимает время, потом маркет ордер - какая будет в итоге цена и результат вашей тс? Тики они для того чтобы смотря на историю пожонглировать в математике и попускать слюни на виртуальный результат. На сколько я понял, расширение спреда(и ценовой ряд с гэпами) убивает вашу тс. Чем выше ТФ, тем выше отношение спреда/комиссии/гэпа к потенциальному ходу цены и выше вероятная прибыль.
ничо уже там не убивает, проблема с гэпом решена
насчет отложки - я не торгую на плавающих спредах
а чем выше ТФ, тем выше вероятность надежды на ложный сигнал индикатора.
по тикам же сразу видно точное время и точнейшую цену сигнала, с возможностью повторного дублирования торговли в тестере стратегий.
вот, критический подход к сигналу индикатора, часики (ну ржака же...?)
тики напрашиваются?
Ты полежал? Какой синдром?
Картинок накидай неуч. День и ночь он сидит и флудит. Заведи себе подружку.
Учитель, годик подожди. Слишком сложно, дай время разработать ТС.
Напомни через год, выложу картинки, если успею.
хм, подружку. дельный совет...
познакомь, а?