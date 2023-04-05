От теории к практике - страница 1331

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Сколько бы не было здесь флуда, но настройку индикаторов все таки лучше делать на тиках.

А_К в этом безусловно прав.

Чем выше ТФ, тем круче ошибка, т.к. длинные свечи и не понятна цена сигнала.


 
Renat Akhtyamov:

Сколько бы не было здесь флуда, но настройку индикаторов все таки лучше делать на тиках.

А_К в этом безусловно прав.


А как же то, что цена в любой момент на всех таймфреймах одинаковая? А на тиках она ровнее и правильнее?

 
Uladzimir Izerski:

А как же то, что цена в любой момент на всех таймфреймах одинаковая? А на тиках она ровнее и правильнее?

ааа

так это совсем из другой системы залетело, там не важно

для индикаторных систем, для оптимизации, ТФ все таки важен.
 
Renat Akhtyamov:

ааа

так это совсем из другой системы залетело

там не важно

для индикаторных систем, для оптимизации, ТФ все таки важен.

В этой ветке в основном идет обсуждение производной от цены, а на саму цену плюют, и часто.))

 
Renat Akhtyamov:


а может быть пробой верха и низа экрана протестировать?


Прортестируй, через неделю картинок накидаешь и скажешь граль. Синдром Рената- Чегевары- Наполеона на лицо.

Шизофрения 1 степени.

 
Evgeny Belyaev:

Прортестируй, через неделю картинок накидаешь и скажешь граль. Синдром Рената- Чегевары- Наполеона на лицо.

Шизофрения 1 степени.

ну если с чувством юмора туго, тогда и 6-я палата уже никчему...
 
Renat Akhtyamov:
ну если с чувством юмора туго, тогда и 6-я палата уже никчему...

Ты полежал? Какой синдром?

Картинок накидай неуч. День и ночь он сидит и флудит. Заведи себе подружку.

 
Renat Akhtyamov:

Сколько бы не было здесь флуда, но настройку индикаторов все таки лучше делать на тиках.

А_К в этом безусловно прав.

Чем выше ТФ, тем круче ошибка, т.к. длинные свечи и не понятна цена сигнала.


И в чем смысл тиков , совсем недавно было, отложка на 1.6500 открылась на 1.6370 - 13п разница(~5-ть спредов). Так это отложка которая уже давно стояла, а теперь представим некий расчет на тиках, который занимает время, потом маркет ордер - какая будет в итоге цена и результат вашей тс? Тики они для того чтобы смотря на историю пожонглировать в математике и попускать слюни на виртуальный результат. На сколько я понял, расширение спреда(и ценовой ряд с гэпами) убивает вашу тс. Чем выше ТФ, тем выше отношение спреда/комиссии/гэпа к потенциальному ходу цены и выше вероятная прибыль.

 
Unicornis:

И в чем смысл тиков , совсем недавно было, отложка на 1.6500 открылась на 1.6370 - 13п разница(~5-ть спредов). Так это отложка которая уже давно стояла, а теперь представим некий расчет на тиках, который занимает время, потом маркет ордер - какая будет в итоге цена и результат вашей тс? Тики они для того чтобы смотря на историю пожонглировать в математике и попускать слюни на виртуальный результат. На сколько я понял, расширение спреда(и ценовой ряд с гэпами) убивает вашу тс. Чем выше ТФ, тем выше отношение спреда/комиссии/гэпа к потенциальному ходу цены и выше вероятная прибыль.

ничо уже там не убивает, проблема с гэпом решена

насчет отложки - я не торгую на плавающих спредах

а чем выше ТФ, тем выше вероятность надежды на ложный сигнал индикатора.

по тикам же сразу видно точное время и точнейшую цену сигнала, с возможностью повторного дублирования торговли в тестере стратегий.

вот, критический подход к сигналу индикатора, часики (ну ржака же...?)

тики напрашиваются?

 
Evgeny Belyaev:

Ты полежал? Какой синдром?

Картинок накидай неуч. День и ночь он сидит и флудит. Заведи себе подружку.

Учитель, годик подожди. Слишком сложно, дай время разработать ТС.

Напомни через год, выложу картинки, если успею.

хм, подружку. дельный совет...

познакомь, а?

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