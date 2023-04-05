От теории к практике - страница 1329

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Alexander_K:

Цель всех этих исследований найти временной период, на котором наблюдается устойчивая средняя энтропия, минимальная в сравнении с энтропией СБ.

Если ты считаешь, что показатель 1,5 (т.е. период = 720 минут = 12 часов) наиболее характерен для пары EURUSD и характеризует как ценовой ряд, так и ретурны, то это следует проверить и для других пар.

При совпадении результатов исследований, надо остановиться именно на такой выборке и ни в коем случае никогда ее не трогать.

Все что угодно можно настраивать в своей ТС, только не рассчитанный временной период выборки. 

Опять 25 хрени херста?
Зачем тебе эти учителя и конструктор модели института?  Они бредят! 
 

Вот и торговые сессии и тиковые объемы

не вижу никакой периодичности


https://www.mql5.com/ru/code/7753
 
Maxim Dmitrievsky:

Рупь дсчитался. Довольно упрямая и стабильная метрика


ОК. Кажись 1,5 - то, что нужно.

Далее - сам, Максим. Думаю, НС просто обязана найти закономерности в рассчитанном скользящем окне. Я же их как-то нахожу :)))

Не получится - через 3 месяца скину тебе свою ТС, если тебя мой стэйт устроит. Только - на ВисСиме, не взыщи :)))

Спасибо.

 
Renat Akhtyamov:

Вот и торговые сессии и тиковые объемы

не вижу никакой периодичности


не в торговые сессии смотреть надо.

а именно в моменты наиболее высокой волатильности.

потому что именно там самая высокая вероятность неслучайного движения в рыночном шуме.

только это подходит для анализа, все остальное время это шлак.

[Удален]  
Alexander_K:

ОК. Кажись 1,5 - то, что нужно.

Далее - сам, Максим. Думаю, НС просто обязана найти закономерности в рассчитанном скользящем окне. Я же их как-то нахожу :)))

Не получится - через 3 месяца скину тебе свою ТС, если тебя мой стэйт устроит. Только - на ВисСиме, не взыщи :)))

Спасибо.

да, разберемся

на гарнир, кстати, было исследование энтропии уже от создателя ветки МО, если еще не читали https://habr.com/ru/post/127394/

по моему, там результаты точно такие же
Теория информации в задаче проверки гипотезы о независимости значений, принимаемых случайной переменной, на примере индекса DJI
Теория информации в задаче проверки гипотезы о независимости значений, принимаемых случайной переменной, на примере индекса DJI
  • habr.com
Попробуем проверить гипотезу о том, являются ли приращения значений индекса DJI статистически независимыми. При этом в качестве референсного источника данных, с которым будем проводить сравнение, возьмем искусственный временной ряд, сгенерированный из собственно приращений исходного ряда, но при этом случайно перемешанных. В качестве меры...
 

Alexander_K:

Это - не чистая монета. Внимательно читай исследования Макса в области энтропии процесса.

 Да уж читаю и торгую более 10- ти годков 

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

не в торговые сессии смотреть надо.

а именно в моменты наиболее высокой волатильности.

потому что именно там самая высокая вероятность неслучайного движения в рыночном шуме.

только это подходит для анализа, все остальное время это шлак.

но пока тиковый объем вырастет до необходимого, сигнал запоздает или все таки конкретное время имеешь ввиду?

кстати как то раз ева улетела именно ночью

и фунтяра точно также ночью черного лебедя закатил...

а чиф, примерно в полдень дал дрозда

скорее всего нужно соотнести статистику хода свечей с тиковым объемом, ну и...

 
neitrino22:
Саня ответь себе за следствие причины?
 
Renat Akhtyamov:

но пока тиковый объем вырастет до необходимого, сигнал запоздает или все таки конкретное время имеешь ввиду?

кстати как то раз ева улетела именно ночью

и фунтяра точно также ночью черного лебедя закатил...

а чиф, примерно в полдень дал дрозда

скорее всего нужно соотнести статистику хода свечей с тиковым объемом, ну и...

да Тебе этого то в принципе не нужно ... судя по твоим картинкам у Тебя и так система дает дрозда)

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

да Тебе этого то в принципе не нужно ... судя по твоим картинкам у Тебя и так система дает дрозда)

ты про эту?


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