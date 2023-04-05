От теории к практике - страница 1327

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Evgeniy Chumakov:

А я тех, кто отвечает за свои слова.

по понятиям чтоли живешь?

на форексе когда один выигрывает, то другой ему проигрывает

сегодня ты выиграл, завтра другой...

здесь некого уважать, здесь есть только "спасибо!" и всё.

кому повезет завтра - никто не знает.

 и есть такое негласное правило - выложил стратегию, значит потерял.

так что на чужие мозоли давить - нет смысла, это бесполезно.

;)

 
Renat Akhtyamov:

по понятиям чтоли живешь?

на форексе когда один выигрывает, то другой ему проигрывает

сегодня ты выиграл, завтра другой...

здесь некого уважать, здесь есть только "спасибо!" и всё.

кому повезет завтра - никто не знает.

 и такое правило - выложил стратегию, значит потерял.

;)

+1)

Хотя вот на счет истории да..меня чето тоже сомнения вызывают...он у Тебя не перерисовывается часом?

как зиг-заг например? который тоже вроде бы как круто показывает но толку ноль потому что перерисовывается...

а то получается я ж такое тоже могу нарисовать...

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

+1)

Хотя вот на счет истории да..меня чето тоже сомнения вызывают...он у Тебя не перерисовывается часом?

как зиг-заг например? который тоже вроде бы как круто показывает но толку ноль потому что перерисовывается...

нет, не перерисовывается

это один из критериев, на который следует особо обращать внимание.

молотилок спреда я уже наелся вдоволь, всёёёё, не хочу больше.... ;)))
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

+1)

Хотя вот на счет истории да..меня чето тоже сомнения вызывают...он у Тебя не перерисовывается часом?

как зиг-заг например? который тоже вроде бы как круто показывает но толку ноль потому что перерисовывается...

а то получается я ж такое тоже могу нарисовать...

просто построив индикатор вот например по этому зиг загу...

у зиг зага нет концовки и еще бы не перерисовывал

а так - да, он крут

[Удален]  
Alexander_K:

Отлично, Максим!

Окно = 150 CLOSE M15? Правильно я понял? Т.е. = 2250 минут? 1.14103 - это среднее значение энтропии ВР?

Я не могу, конечно, давать какие-то задания тебе, но если будет возможность сделай, плиз, таблицу средних значений энтропии для скользящих окон кратных 1 часу:

60 минут (час), 120,180, 240, ..., 1440 минут (сутки).

Нужно найти окно с минимальным средним значением энтропии ВР. 

А ничего, что оно такими здоровыми волнами при увеличении окна? например, при 720 уже


долго считает для истории в 50к минуток, например для EURUSD на данный момент посчиталось. Потом всю таблицу скину

Window size EURUSD
60 1.2862
120 1.8847
180 1.8134
240 2.0114
300 1.7494
360 1.4996
420 1.3849
480 1.2603
540 1.2316
600 1.268
660 1.3803
720 1.3403
 
Maxim Dmitrievsky:

А ничего, что оно такими здоровыми волнами при увеличении окна? например, при 720 уже


Афигеть!!! Чудеса!!!

Это 12 часов??? Надо осмыслить увиденное... Если можно, Максим - полный набор таких картинок от 1 до 24 часов либо здесь, либо в личку.

[Удален]  
Alexander_K:

Афигеть!!! Чудеса!!!

Это 12 часов??? Надо осмыслить увиденное... Если можно, Максим - полный набор таких картинок от 1 до 24 часов либо здесь, либо в личку.

позже доделаю для нескольких пар и скину, есть какие-то предпочтения?

 
Maxim Dmitrievsky:

А ничего, что оно такими здоровыми волнами при увеличении окна? например, при 720 уже


долго считает для истории в 50к минуток, например для EURUSD на данный момент посчиталось. Потом всю таблицу скину

Window size EURUSD
60 1.2862
120 1.8847
180 1.8134
240 2.0114
300 1.7494
360 1.4996
420 1.3849
480 1.2603
540 1.2316
600 1.268
660 1.3803
720 1.3403

Т.е. минимум энтропии наблюдается, в среднем, на периоде = 540 минут = 9 часов = торговая сессия?

Да-да, примерно это я и ожидал увидеть

 
Maxim Dmitrievsky:

позже доделаю для нескольких пар и скину, есть какие-то предпочтения?

Нет, просто независимый обзор.

Если на нескольких парах энтропия укажет на одно и то же окно - все, задача решена.

[Удален]  
Alexander_K:

Т.е. минимум энтропии наблюдается, в среднем, на периоде = 540 минут = 9 часов = торговая сессия?

Да-да, примерно это я и ожидал увидеть

да, но еще не до конца досчитал, на др. вал. парах тоще проверю

1...132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334...1981
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