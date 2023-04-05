От теории к практике - страница 1327
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А я тех, кто отвечает за свои слова.
по понятиям чтоли живешь?
на форексе когда один выигрывает, то другой ему проигрывает
сегодня ты выиграл, завтра другой...
здесь некого уважать, здесь есть только "спасибо!" и всё.
кому повезет завтра - никто не знает.
и есть такое негласное правило - выложил стратегию, значит потерял.
так что на чужие мозоли давить - нет смысла, это бесполезно.
;)
по понятиям чтоли живешь?
на форексе когда один выигрывает, то другой ему проигрывает
сегодня ты выиграл, завтра другой...
здесь некого уважать, здесь есть только "спасибо!" и всё.
кому повезет завтра - никто не знает.
и такое правило - выложил стратегию, значит потерял.
;)
+1)
Хотя вот на счет истории да..меня чето тоже сомнения вызывают...он у Тебя не перерисовывается часом?
как зиг-заг например? который тоже вроде бы как круто показывает но толку ноль потому что перерисовывается...
а то получается я ж такое тоже могу нарисовать...
+1)
Хотя вот на счет истории да..меня чето тоже сомнения вызывают...он у Тебя не перерисовывается часом?как зиг-заг например? который тоже вроде бы как круто показывает но толку ноль потому что перерисовывается...
нет, не перерисовывается
это один из критериев, на который следует особо обращать внимание.молотилок спреда я уже наелся вдоволь, всёёёё, не хочу больше.... ;)))
+1)
Хотя вот на счет истории да..меня чето тоже сомнения вызывают...он у Тебя не перерисовывается часом?
как зиг-заг например? который тоже вроде бы как круто показывает но толку ноль потому что перерисовывается...
а то получается я ж такое тоже могу нарисовать...
просто построив индикатор вот например по этому зиг загу...
у зиг зага нет концовки и еще бы не перерисовывал
а так - да, он крут
Отлично, Максим!
Окно = 150 CLOSE M15? Правильно я понял? Т.е. = 2250 минут? 1.14103 - это среднее значение энтропии ВР?
Я не могу, конечно, давать какие-то задания тебе, но если будет возможность сделай, плиз, таблицу средних значений энтропии для скользящих окон кратных 1 часу:
60 минут (час), 120,180, 240, ..., 1440 минут (сутки).
Нужно найти окно с минимальным средним значением энтропии ВР.
А ничего, что оно такими здоровыми волнами при увеличении окна? например, при 720 уже
долго считает для истории в 50к минуток, например для EURUSD на данный момент посчиталось. Потом всю таблицу скину
А ничего, что оно такими здоровыми волнами при увеличении окна? например, при 720 уже
Афигеть!!! Чудеса!!!
Это 12 часов??? Надо осмыслить увиденное... Если можно, Максим - полный набор таких картинок от 1 до 24 часов либо здесь, либо в личку.
Афигеть!!! Чудеса!!!
Это 12 часов??? Надо осмыслить увиденное... Если можно, Максим - полный набор таких картинок от 1 до 24 часов либо здесь, либо в личку.
позже доделаю для нескольких пар и скину, есть какие-то предпочтения?
А ничего, что оно такими здоровыми волнами при увеличении окна? например, при 720 уже
долго считает для истории в 50к минуток, например для EURUSD на данный момент посчиталось. Потом всю таблицу скину
Т.е. минимум энтропии наблюдается, в среднем, на периоде = 540 минут = 9 часов = торговая сессия?
Да-да, примерно это я и ожидал увидеть
позже доделаю для нескольких пар и скину, есть какие-то предпочтения?
Нет, просто независимый обзор.
Если на нескольких парах энтропия укажет на одно и то же окно - все, задача решена.
Т.е. минимум энтропии наблюдается, в среднем, на периоде = 540 минут = 9 часов = торговая сессия?
Да-да, примерно это я и ожидал увидеть
да, но еще не до конца досчитал, на др. вал. парах тоще проверю