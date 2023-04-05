От теории к практике - страница 1328

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Alexander_K:

Нет, просто независимый обзор.

Если на нескольких парах энтропия укажет на одно и то же окно - все, задача решена.

ребят а на тиковые объемы не судьба посмотреть?)

зачем так изголяться?)

[Удален]  
Alexander_K:

неправильно до этого считал среднее, по последнему окну. Исправил на всю выборку


 
Maxim Dmitrievsky:

неправильно до этого считал среднее, по последнему окну. Исправил на всю выборку


Хм...

Это уже менее информативно.... Т.е., с увеличением окна, ВР все менее похож на СБ, и на каком-то значении энтропия становится = const.

Уже выводы не так однозначны....

[Удален]  
Alexander_K:

Хм...

Это уже менее информативно.... Т.е., с увеличением окна, ВР все менее похож на СБ, и на каком-то значении энтропия становится = const.

Уже выводы не так однозначны....

ну, больше выбросов захватывает, которые вносят свой вклад, мб

а это сравнение показания энтропии ретурнов валютной пары с ретурнами СБ, если вспомнить из прошлой ветки. Т.е. в среднем 1.5 для EURUSD

возникает другой вопрос логичный: нужно преобразовывать прайс в отношении к энтропии теперь?

Может надо взять не ретурны а просто цены, хотя разницы большой быть не должно

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Читайте мои комментарии все ответы на все ваши вопросы есть в моих комментариях. 
Но вы ближе всех.подобрались) так как мыслите масштабно)
Не гетероскедантичность) ибо кто вам сказал что направленное движение цены не может являться случайным?:)
Мне нужен ваш ВОЛС из павой ноздри ,.... Я тут кое чё на по выдумывал
 
Maxim Dmitrievsky:

ну, больше выбросов захватывает, которые вносят свой вклад, мб

а это сравнение показания энтропии ретурнов валютной пары с ретурнами СБ, если вспомнить из прошлой ветки. Т.е. в среднем 1.5 для EURUSD

возникает другой вопрос логичный: нужно преобразовывать прайс в отношении к энтропии теперь?

Может надо взять не ретурны а просто цены, хотя разницы большой быть не должно

Цель всех этих исследований найти временной период, на котором наблюдается устойчивая средняя энтропия, минимальная в сравнении с энтропией СБ.

Если ты считаешь, что показатель 1,5 (т.е. период = 720 минут = 12 часов) наиболее характерен для пары EURUSD и характеризует как ценовой ряд, так и ретурны, то это следует проверить и для других пар.

При совпадении результатов исследований, надо остановиться именно на такой выборке и ни в коем случае никогда ее не трогать.

Все что угодно можно настраивать в своей ТС, только не рассчитанный временной период выборки. 

 
Alexander_K:

И, кстати, о Рене.

Не надо тут его записывать в балаболы.

Этот человек общался с легендами этого форума - Стренжем, Артикулем, Тантриком, Колдуном,... когда я еще слыхом не слыхивал про Форекс.

У них был своеобразный язык общения, который не всем понятен. Просто надо уметь читать.

Ну вот и я с ними общался- а  знаете почему они ушли  - глупо общаться на  тему о выигрыше на чистой монете  

 
neitrino22:

Ну вот и я с ними общался- а  знаете почему они ушли  - глупо общаться на  тему о выигрыше на чистой монете  

Это - не чистая монета. Внимательно читай исследования Макса в области энтропии процесса.

 
neitrino22:

Ну вот и я с ними общался- а  знаете почему они ушли  - глупо общаться на  тему о выигрыше на чистой монете  

не по этому

у них счас тема - СМЕ и СОТ

до сих пор трут эту тему

все живы, здоровы

[Удален]  
Alexander_K:

Цель всех этих исследований найти временной период, на котором наблюдается устойчивая средняя энтропия, минимальная в сравнении с энтропией СБ.

Если ты считаешь, что показатель 1,5 (т.е. период = 720 минут = 12 часов) наиболее характерен для пары EURUSD и характеризует как ценовой ряд, так и ретурны, то это следует проверить и для других пар.

При совпадении результатов исследований, надо остановиться именно на такой выборке и ни в коем случае никогда ее не трогать.

Все что угодно можно настраивать в своей ТС, только не рассчитанный временной период выборки. 

Рупь дсчитался. Довольно упрямая и стабильная метрика

пожалуй, надо переписать скрипт, который будет вообще сравнивать энтропии разных инструментов.. мб полезно в кач-ве исследования и выбора потом


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