От теории к практике - страница 1326

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Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Рена у Тебя все бы работало классно, но не будет уж извини за это рынок. 

То, чего Ты  не понимаешь, а понимаю Я, является причиной того, что Ты каждый раз свою формулЕ совершенствуешь хотя Ты давно уже говорил, что она проста как хозяйственное мыло (и что тогда там совершенствовать?)  

С уважением Че.

ничо я не совершенствую

тупо ни у кого нет, а показывать ФормулЕ не хочу

потому процесс развития ТС в одну харю долгий

в час по чайной ложке

скрины показываю, может кто допетрит...

то что тиковый объем растет при смене цели, это невооруженным глазом как бы, собственно чо ты и учуял

ну раз мгновенно растет объем, а потом слабее и слабее - какая функция, дорога какая по которой цена к цели прет, правда прет она сильно шумя и пыхтя ))))) ?

//в последний раз навожу на мысль ;)))

 
Renat Akhtyamov:

то что тиковый объем растет при смене цели, это невооруженным глазом как бы, собственно чо ты и учуял

вычислил, а не учуял. я никогда ничего не говорю просто потому что я что-то там увидел.

 
Renat Akhtyamov:

тиковый объем растет при смене цели

мгновенно растет объем, а потом слабее и слабее

Не слабее и слабее, а имеет периодичность, что и определяет поведение цены.

Собственно, все уже сказано и дальше - совсем неинтересно.

Дальше - у каждого своя судьба даже с одними и теми же знаниями о рынке.

Пошел я к понедельнику готовиться, а именно - чистить портмоне.

Всем - удачи!

 
Renat Akhtyamov:

ничо я не совершенствую

тупо ни у кого нет, а показывать ФормулЕ не хочу

потому процесс развития ТС в одну харю долгий

в час по чайной ложке

скрины показываю, может кто допетрит...

то что тиковый объем растет при смене цели, это невооруженным глазом как бы, собственно чо ты и учуял

ну раз мгновенно растет объем, а потом слабее и слабее - какая функция, дорога какая по которой цена к цели прет, правда прет она сильно шумя и пыхтя ))))) ?

//в последний раз навожу на мысль ;)))


анализ твоего графика Рена.

и пускай никто на Тебя не наезжает что Ты впустую тарахтишь.

Ты ж не обязан знать все на свете. а То чего Ты знаешь и позволяет Тебе добиваться своего. 

так что мое уважение коллега!)


Че.

 
Alexander_K:

Не слабее и слабее, а имеет периодичность, что и определяет поведение цены.

Собственно, все уже сказано и дальше - совсем неинтересно.

Дальше - у каждого своя судьба даже с одними и теми же знаниями о рынке.

Пошел я к понедельнику готовиться, а именно - чистить портмоне.

Всем - удачи!

а че скучать давайте устроим как нибудь потом устроим гонки на сигналах - у кого лучше)

так же интереснее)) 

и другим будет интересно посмотреть)

правда с такими графиками как у Рената он нас тут всех наверное перегонит)) 

 
Renat Akhtyamov:

ничо я не совершенствую

тупо ни у кого нет, а показывать ФормулЕ не хочу

потому процесс развития ТС в одну харю долгий

в час по чайной ложке

скрины показываю, может кто допетрит...

то что тиковый объем растет при смене цели, это невооруженным глазом как бы, собственно чо ты и учуял

ну раз мгновенно растет объем, а потом слабее и слабее - какая функция, дорога какая по которой цена к цели прет, правда прет она сильно шумя и пыхтя ))))) ?

//в последний раз навожу на мысль ;)))

Я Ренат пошел другим путем я конечно понимаю что ты как-то круто определяешь выбросы. 

но у меня так не получается. я просто нашел способ сделать это по другому и понадежнее.

 
Alexander_K:

Отлично, Максим!

Окно = 150 CLOSE M15? Правильно я понял? Т.е. = 2250 минут? 

Можно взять период 34 для H1 или 144 для M15, но настоящие герои всегда идут х.пойми куда совершая никому не нужный подвиг. Интересно, сколько человек и по скольку раз должный написать значение для искомого окна, чтобы до АК это дошло?

 
Renat Akhtyamov:

ну и я проанализировал, убытков не вижу:


Такие рисунки хороши только на истории. Не в обиду будет сказано.)

На практике может увидим "метаморфоз" на следующей неделе.

 
Uladzimir Izerski:

Такие рисунки хороши только на истории. Не в обиду будет сказано.)

На практике может увидим "метаморфоз" на следующей неделе.

ок
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Я уважаю всех кто выкладывает не просто какие-то свои графики а конкретно обосновывает что к чему)


А я тех, кто отвечает за свои слова.

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