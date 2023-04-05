От теории к практике - страница 1326
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Рена у Тебя все бы работало классно, но не будет уж извини за это рынок.
То, чего Ты не понимаешь, а понимаю Я, является причиной того, что Ты каждый раз свою формулЕ совершенствуешь хотя Ты давно уже говорил, что она проста как хозяйственное мыло (и что тогда там совершенствовать?)С уважением Че.
ничо я не совершенствую
тупо ни у кого нет, а показывать ФормулЕ не хочу
потому процесс развития ТС в одну харю долгий
в час по чайной ложке
скрины показываю, может кто допетрит...
то что тиковый объем растет при смене цели, это невооруженным глазом как бы, собственно чо ты и учуял
ну раз мгновенно растет объем, а потом слабее и слабее - какая функция, дорога какая по которой цена к цели прет, правда прет она сильно шумя и пыхтя ))))) ?
//в последний раз навожу на мысль ;)))
то что тиковый объем растет при смене цели, это невооруженным глазом как бы, собственно чо ты и учуял
вычислил, а не учуял. я никогда ничего не говорю просто потому что я что-то там увидел.
тиковый объем растет при смене цели
мгновенно растет объем, а потом слабее и слабее
Не слабее и слабее, а имеет периодичность, что и определяет поведение цены.
Собственно, все уже сказано и дальше - совсем неинтересно.
Дальше - у каждого своя судьба даже с одними и теми же знаниями о рынке.
Пошел я к понедельнику готовиться, а именно - чистить портмоне.
Всем - удачи!
ничо я не совершенствую
тупо ни у кого нет, а показывать ФормулЕ не хочу
потому процесс развития ТС в одну харю долгий
в час по чайной ложке
скрины показываю, может кто допетрит...
то что тиковый объем растет при смене цели, это невооруженным глазом как бы, собственно чо ты и учуял
ну раз мгновенно растет объем, а потом слабее и слабее - какая функция, дорога какая по которой цена к цели прет, правда прет она сильно шумя и пыхтя ))))) ?
//в последний раз навожу на мысль ;)))
анализ твоего графика Рена.
и пускай никто на Тебя не наезжает что Ты впустую тарахтишь.
Ты ж не обязан знать все на свете. а То чего Ты знаешь и позволяет Тебе добиваться своего.
так что мое уважение коллега!)
Че.
Не слабее и слабее, а имеет периодичность, что и определяет поведение цены.
Собственно, все уже сказано и дальше - совсем неинтересно.
Дальше - у каждого своя судьба даже с одними и теми же знаниями о рынке.
Пошел я к понедельнику готовиться, а именно - чистить портмоне.
Всем - удачи!
а че скучать давайте устроим как нибудь потом устроим гонки на сигналах - у кого лучше)
так же интереснее))
и другим будет интересно посмотреть)
правда с такими графиками как у Рената он нас тут всех наверное перегонит))
ничо я не совершенствую
тупо ни у кого нет, а показывать ФормулЕ не хочу
потому процесс развития ТС в одну харю долгий
в час по чайной ложке
скрины показываю, может кто допетрит...
то что тиковый объем растет при смене цели, это невооруженным глазом как бы, собственно чо ты и учуял
ну раз мгновенно растет объем, а потом слабее и слабее - какая функция, дорога какая по которой цена к цели прет, правда прет она сильно шумя и пыхтя ))))) ?
//в последний раз навожу на мысль ;)))
Я Ренат пошел другим путем я конечно понимаю что ты как-то круто определяешь выбросы.
но у меня так не получается. я просто нашел способ сделать это по другому и понадежнее.
Отлично, Максим!
Окно = 150 CLOSE M15? Правильно я понял? Т.е. = 2250 минут?
Можно взять период 34 для H1 или 144 для M15, но настоящие герои всегда идут х.пойми куда совершая никому не нужный подвиг. Интересно, сколько человек и по скольку раз должный написать значение для искомого окна, чтобы до АК это дошло?
ну и я проанализировал, убытков не вижу:
Такие рисунки хороши только на истории. Не в обиду будет сказано.)
На практике может увидим "метаморфоз" на следующей неделе.
Такие рисунки хороши только на истории. Не в обиду будет сказано.)
На практике может увидим "метаморфоз" на следующей неделе.
Я уважаю всех кто выкладывает не просто какие-то свои графики а конкретно обосновывает что к чему)
А я тех, кто отвечает за свои слова.