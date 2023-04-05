От теории к практике - страница 1312

Новый комментарий
 
vladevgeniy:

Капец пишу сообщение и сайт падает... Нанялся чтоли переписывать)) 

Афтар будет выбирать писателей)) Да пусть выбирает.. Но тут вакханалия творится ваще))))))) По 5 страниц перелистывать приходится))  Хз как это помогает поиску граали и этой ссаной формулЕ))))

Черт его знает... Я лично в формулЕ не верую и работаю только с вероятностями.

Однако, Рена тут пишет какие-то загадки и граали - не понимаю, зачем это нужно. Просто интересно.

Ну, и за стейтом Че смотрю. Этот революционер - пожалуй, единственный, кроме меня, кто не боится показывать результаты своей торговли и высказывать свой взгляд на рынок. Виват и уважение ему!

 
Alexander_K:

Черт его знает... Я лично в формулЕ не верую и работаю только с вероятностями.

Однако, Рена тут пишет какие-то загадки и граали - не понимаю, зачем это нужно. Просто интересно.

Ну, и за стейтом Че смотрю. Этот революционер - пожалуй, единственный, кроме меня, кто не боится показывать результаты своей торговли и высказывать свой взгляд на рынок. Виват и уважение ему!

Страху нет, один задор... Я было хотел тож выложить стейт, но весь не выложишь, данные есть там личные... а картинки, смысл))) И там у альпари... ска счет старый вкорячили в него строку с именем профит ,вместо инструмента и убыток по нему конский))) некрасиво смотрится..... Но этого небыло.И это остановило... Имхо выростет до не центового  счета переведу туда, мож и покажу... Если все ок будет) Все знаем с чем играем??)))

 
Alexander_K:

Черт его знает... Я лично в формулЕ не верую и работаю только с вероятностями.

Даже топикстартер в формуле не верит.

А если никто в формуле не верит, то это автоматически означает, что все верят, что Renat Akhtyamov балабол. )))

 
vladevgeniy:

Страху нет, один задор... Я было хотел тож выложить стейт, но весь не выложишь, данные есть там личные... а картинки, смысл))) И там у альпари... ска счет старый вкорячили в него строку с именем профит ,вместо инструмента и убыток по нему конский))) некрасиво смотрится..... Но этого небыло.И это остановило... Имхо выростет до не центового  счета переведу туда, мож и покажу... Если все ок будет) Все знаем с чем играем??)))

Дружище!

Я не знаю, как тебя звать-величать, а на Феликса ты обижаешься...

Деловой тон - это если бы ты скинул ссылки на теорию, по которой работаешь (пусть с Паука, неважно), приложил бы стэйт, рассказал бы - что конкретно не получается, чтоб был Грааль. Вот это - да!

Но, ты же флудишь в основном. Ждешь чего-то... Это - совсем не то, чего я ожидал от форумчан! 

 
vladevgeniy:

Страху нет, один задор... Я было хотел тож выложить стейт, но весь не выложишь, данные есть там личные... а картинки, смысл))) И там у альпари... ска счет старый вкорячили в него строку с именем профит ,вместо инструмента и убыток по нему конский))) некрасиво смотрится..... Но этого небыло.И это остановило... Имхо выростет до не центового  счета переведу туда, мож и покажу... Если все ок будет) Все знаем с чем играем??)))

Где-то читал, что успехи в трейдинге практически никак не коррелируют с уровнем интеллекта, образованием, родом занятий и пр.

Ну, посмотрим мы ваши (и не только ваши) результаты. Ну, хорошие. И о чем это говорит? - Да, ни о чем, кроме хороших результатов. И дальше что? Да, и обсуждать в итоге нечего.

 
Yuriy Asaulenko:

Где-то читал, что успехи в трейдинге практически никак не коррелируют с уровнем интеллекта, образованием, родом занятий и пр.

Ну, посмотрим мы ваши результаты. Ну, хорошие. И о чем это говорит? - Да, ни о чем, кроме хороших результатов. И дальше что? Да, и обсуждать в итоге нечего.

Абсолютно верно, нечего обсуждать. Да и не собирался) И не говорит не о чем. Да и результаты так себе))))))))))))))))

 
Alexander_K:

Дружище!

Я не знаю, как тебя звать-величать, а на Феликса ты обижаешься...

Деловой тон - это если бы ты скинул ссылки на теорию, по которой работаешь (пусть с Паука, неважно), приложил бы стэйт, рассказал бы - что конкретно не получается, чтоб был Грааль. Вот это - да!

Но, ты же флудишь в основном. Ждешь чего-то... Это - совсем не то, чего я ожидал от форумчан! 

Да с какого паука, до того кишка тонка, как и всех тут присутствующийх... Свое нечто, связанное с отклонениями цены статистическими. Типа к средней))) Тока ктож не понимает что ценаксредней не возвращается) Да и сырая тема, да и дорабатывать лнеь и устал. Профит дает и хре с ней) с 270 до щас уже 5700... Но юзать надо... Ждемс смотримс. Ветка тоне обо мне)

Я-то торгую... Ваще не торгую )))  пару раз в день смотрю че там приключилось) Ну и маньячески можно понаблюдать изредка днем (но у нас день - у вас ночь))))

 
vladevgeniy:

Тока ктож не понимает что ценаксредней не возвращается) 

Как же цена может не возвращаться к средней, если средняя берется от самой цены? К такой средней будет возвращаться все что угодно.))

 
Yuriy Asaulenko:

Как же цена может не возвращаться к средней, если средняя берется от самой цены? К такой средней будет возвращаться все что угодно.))

К такой-то да))) Надо брокеру тока объяснить потом отличия)))


Извините, люди добрые, коль обидел кого)) Не хотел, искренне)) 

 

Ду уже как то публиковал... Вот страта загод. Визуально видно, но не синхронизировано по времени с ценой. Имхо неплохая текущая цена для продажи евро, статистически выверенная. На пред баре была 85%. А пробитие этовполне симпотично)) Я продал во всяком случае, безстопа ожидая пунктов 200 по 4 заку от хая


По другим парам, настройки не меняются.Все +- однохерственно. Но есть строптивые, где выбросовбольше и глубже. Там будут лосики... Но имхо с правильными рисками не фатальные. Жизнь покажет. Зато гадать не надо)))

1...130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319...1981
Новый комментарий