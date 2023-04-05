От теории к практике - страница 1312
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Капец пишу сообщение и сайт падает... Нанялся чтоли переписывать))
Афтар будет выбирать писателей)) Да пусть выбирает.. Но тут вакханалия творится ваще))))))) По 5 страниц перелистывать приходится)) Хз как это помогает поиску граали и этой ссаной формулЕ))))
Черт его знает... Я лично в формулЕ не верую и работаю только с вероятностями.
Однако, Рена тут пишет какие-то загадки и граали - не понимаю, зачем это нужно. Просто интересно.
Ну, и за стейтом Че смотрю. Этот революционер - пожалуй, единственный, кроме меня, кто не боится показывать результаты своей торговли и высказывать свой взгляд на рынок. Виват и уважение ему!
Черт его знает... Я лично в формулЕ не верую и работаю только с вероятностями.
Однако, Рена тут пишет какие-то загадки и граали - не понимаю, зачем это нужно. Просто интересно.
Ну, и за стейтом Че смотрю. Этот революционер - пожалуй, единственный, кроме меня, кто не боится показывать результаты своей торговли и высказывать свой взгляд на рынок. Виват и уважение ему!
Страху нет, один задор... Я было хотел тож выложить стейт, но весь не выложишь, данные есть там личные... а картинки, смысл))) И там у альпари... ска счет старый вкорячили в него строку с именем профит ,вместо инструмента и убыток по нему конский))) некрасиво смотрится..... Но этого небыло.И это остановило... Имхо выростет до не центового счета переведу туда, мож и покажу... Если все ок будет) Все знаем с чем играем??)))
Черт его знает... Я лично в формулЕ не верую и работаю только с вероятностями.
Даже топикстартер в формуле не верит.
А если никто в формуле не верит, то это автоматически означает, что все верят, что Renat Akhtyamov балабол. )))
Страху нет, один задор... Я было хотел тож выложить стейт, но весь не выложишь, данные есть там личные... а картинки, смысл))) И там у альпари... ска счет старый вкорячили в него строку с именем профит ,вместо инструмента и убыток по нему конский))) некрасиво смотрится..... Но этого небыло.И это остановило... Имхо выростет до не центового счета переведу туда, мож и покажу... Если все ок будет) Все знаем с чем играем??)))
Дружище!
Я не знаю, как тебя звать-величать, а на Феликса ты обижаешься...
Деловой тон - это если бы ты скинул ссылки на теорию, по которой работаешь (пусть с Паука, неважно), приложил бы стэйт, рассказал бы - что конкретно не получается, чтоб был Грааль. Вот это - да!
Но, ты же флудишь в основном. Ждешь чего-то... Это - совсем не то, чего я ожидал от форумчан!
Страху нет, один задор... Я было хотел тож выложить стейт, но весь не выложишь, данные есть там личные... а картинки, смысл))) И там у альпари... ска счет старый вкорячили в него строку с именем профит ,вместо инструмента и убыток по нему конский))) некрасиво смотрится..... Но этого небыло.И это остановило... Имхо выростет до не центового счета переведу туда, мож и покажу... Если все ок будет) Все знаем с чем играем??)))
Где-то читал, что успехи в трейдинге практически никак не коррелируют с уровнем интеллекта, образованием, родом занятий и пр.
Ну, посмотрим мы ваши (и не только ваши) результаты. Ну, хорошие. И о чем это говорит? - Да, ни о чем, кроме хороших результатов. И дальше что? Да, и обсуждать в итоге нечего.
Где-то читал, что успехи в трейдинге практически никак не коррелируют с уровнем интеллекта, образованием, родом занятий и пр.
Ну, посмотрим мы ваши результаты. Ну, хорошие. И о чем это говорит? - Да, ни о чем, кроме хороших результатов. И дальше что? Да, и обсуждать в итоге нечего.
Абсолютно верно, нечего обсуждать. Да и не собирался) И не говорит не о чем. Да и результаты так себе))))))))))))))))
Дружище!
Я не знаю, как тебя звать-величать, а на Феликса ты обижаешься...
Деловой тон - это если бы ты скинул ссылки на теорию, по которой работаешь (пусть с Паука, неважно), приложил бы стэйт, рассказал бы - что конкретно не получается, чтоб был Грааль. Вот это - да!
Но, ты же флудишь в основном. Ждешь чего-то... Это - совсем не то, чего я ожидал от форумчан!
Да с какого паука, до того кишка тонка, как и всех тут присутствующийх... Свое нечто, связанное с отклонениями цены статистическими. Типа к средней))) Тока ктож не понимает что ценаксредней не возвращается) Да и сырая тема, да и дорабатывать лнеь и устал. Профит дает и хре с ней) с 270 до щас уже 5700... Но юзать надо... Ждемс смотримс. Ветка тоне обо мне)
Я-то торгую... Ваще не торгую ))) пару раз в день смотрю че там приключилось) Ну и маньячески можно понаблюдать изредка днем (но у нас день - у вас ночь))))
Тока ктож не понимает что ценаксредней не возвращается)
Как же цена может не возвращаться к средней, если средняя берется от самой цены? К такой средней будет возвращаться все что угодно.))
Как же цена может не возвращаться к средней, если средняя берется от самой цены? К такой средней будет возвращаться все что угодно.))
К такой-то да))) Надо брокеру тока объяснить потом отличия)))
Извините, люди добрые, коль обидел кого)) Не хотел, искренне))
Ду уже как то публиковал... Вот страта загод. Визуально видно, но не синхронизировано по времени с ценой. Имхо неплохая текущая цена для продажи евро, статистически выверенная. На пред баре была 85%. А пробитие этовполне симпотично)) Я продал во всяком случае, безстопа ожидая пунктов 200 по 4 заку от хая
По другим парам, настройки не меняются.Все +- однохерственно. Но есть строптивые, где выбросовбольше и глубже. Там будут лосики... Но имхо с правильными рисками не фатальные. Жизнь покажет. Зато гадать не надо)))