От теории к практике - страница 1649
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А эквити на графике где?
И как ?
Удивительно ровная линия средства. Это же плюс. Только потери на спреде.
Удивительно ровная линия средства. Это же плюс.
Плюс если бы вверх, а так минус.
Ренат, ликвидность это толпа. Спрос и предложение это крупные игроки-банки.
Но толпа никогда не знает, что в следующий момент понадобиться покупка или продажа для крупного игрока.
Наша спекулятивная задача видеть перспективу спроса основанную на ФА, слухах, предположениях, новостях.
ТА это грабли на картофельном поле.))
нееее
крупные банки продают и покупают Аском и Бидом, а мы - мелочь, у нас все наоборот.
И их задача - оборот, да побольше, побольше.
Поэтому хоть у тебя 1 доллар, хоть 1000, ты все равно для них дичь
нееее
крупные банки продают и покупают Аском и Бидом, а мы - мелочь, у нас все наоборот.
И их задача - оборот, да побольше, побольше.
Поэтому хоть у тебя хоть 1 доллар, хоть 1000, ты все равно для них дичь
Дичь это и есть ликвидность.
Крупняк покупает для клиентов и зарабатывает на клиентах. А мы дичь в джунглях.
Дичь это и есть ликвидность.
Крупняк покупает для клиентов и зарабатывает на клиентах. А мы дичь в джунглях.
Мы на рынке, хочешь верь, хочешь нет.
В этом противоречия нет. Мы тоже в рынке.
Но заработать у нас есть возможность. Только купил дороже и держи. У крупняка наоборот есть возможность покупать дешевле, а продавать дороже. Всегда.
В этом противоречия нет. Мы тоже в рынке.
Но заработать у нас есть возможность. Только купил дороже и держи. У крупняка наоборот есть возможность покупать дешевле, а продавать дороже. Всегда.
согласен
согласен
Правильно.
Мы всегда клиенты.
Покупаем дороже чем покупает банк, дилер, агрегатор..., а продаем когда придется только тому у кого покупали.
А вот банк, дилер, агрегатор... покупает у нас, а продает своим клиентам со своей маржой.
Клиенты это крупные международные торговые агенты, население(туристы) и мы спекулянты.))
Все кормят друг друга. Всем хорошо.
П.С.
У нас маржа всегда отрицательная, и даже в этом случае есть возможность быть в прибыли.
Правильно.
Мы всегда клиенты.
Покупаем дороже чем покупает банк, дилер, агрегатор..., а продаем когда придется только тому у кого покупали.
А вот банк, дилер, агрегатор... покупает у нас, а продает своим клиентам со своей маржой.
Клиенты это крупные международные торговые агенты, население(туристы) и мы спекулянты.))
Все кормят друг друга. Всем хорошо.
П.С.
У нас маржа всегда отрицательная, и даже в этом случае есть возможность быть в прибыли.
трейдуны кормят дц и маркетов.
маркетам и дц хорошо.
а насчет трейдунов что можно сказать... если нет прибыльной системы - нефиг лезть в рынок. это те же самые люди, что и игроки в казино и игроки на игровых автоматах.