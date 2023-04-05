От теории к практике - страница 1305
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конечно не увидишь, но не в этом дело
Конечно не в этом, а в том.
И зачем эти мучения, из раннего(вашего как на gbpusd) сигналы в 16:50 и 17:50 - это 45п и 25п 4хзн.
все абсолютно все перед вашими глазами разве это не может тут каждый заметить?
Кроме:
1. сопровождения сделок
2. технологии открытия по лучшей цене.
Если ты болван, то необязательно что все вокруг тебя такие же болваны. Это же и Макса касается.
своё "ты" засунь себе туда, куда еду кладёшь, на брудершафт мы не пили.
детский сад, ей богу =DDD
Писать ни о чем - отличный способ ничего добиться)))
Жаль, что начался тренд сплошного флуда в этой ветке...))
вот она, настоящая закономерность))
Седня жаркий день - эмоции кипят...
Однако, дружище Че, вопрос - при всей информативности твоих графиков (чего у многих не наблюдается от слова "совсем") и своего взгляда на рынок, почему все-таки ты не увеличишь лот своих сделок??? Есть стабильность в торговле, но процент прибыли мал. Чего не хватает?
И просадка, вроде, невелика... Не, не понимаю. Чё-то все-таки тебя сдерживает, не иначе.
Седня жаркий день - эмоции кипят...
Однако, дружище Че, вопрос - при всей информативности твоих графиков (чего у многих не наблюдается от слова "совсем") и своего взгляда на рынок, почему все-таки ты не увеличишь лот своих сделок??? Есть стабильность в торговле, но процент прибыли мал. Чего не хватает?
И просадка, вроде, невелика... Не, не понимаю. Чё-то все-таки тебя сдерживает, не иначе.
потому что мартышонок этого не выдержит, вестимо
Я понял секрет!
да да
как будьто сигнал у меня постоянно был
;)
Если ты болван, то необязательно что все вокруг тебя такие же болваны.
По этому ты не удалил свой демо сигнал как обещал?. Видимо пока не нашел ни одного болвана.
Цитата из описания сигнала.