От теории к практике - страница 1305

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Renat Akhtyamov:
конечно не увидишь, но не в этом дело


Конечно не в этом, а в том.
 
 
Я понял секрет!
Он на демке льет, а на реале наоборот открывается! 
 
Evgeniy Chumakov:

И зачем эти мучения, из раннего(вашего как на gbpusd) сигналы в 16:50 и 17:50 - это 45п и 25п 4хзн.

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:


все абсолютно все перед вашими глазами разве это не может тут каждый заметить?

Кроме:

1. сопровождения сделок

2. технологии открытия по лучшей цене.


Если ты болван, то необязательно что все вокруг тебя такие же болваны. Это же и Макса касается.

своё "ты" засунь себе туда, куда еду кладёшь, на брудершафт мы не пили.

 

детский сад, ей богу =DDD

Писать ни о чем - отличный способ ничего добиться)))

Жаль, что начался тренд сплошного флуда в этой ветке...))

вот она, настоящая закономерность)) 

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Седня жаркий день - эмоции кипят...

Однако, дружище Че, вопрос - при всей информативности твоих графиков (чего у многих не наблюдается от слова "совсем") и своего взгляда на рынок, почему все-таки ты не увеличишь лот своих сделок??? Есть стабильность в торговле, но процент прибыли мал. Чего не хватает?

И просадка, вроде, невелика... Не, не понимаю. Чё-то все-таки тебя сдерживает, не иначе.

[Удален]  
Alexander_K:

Седня жаркий день - эмоции кипят...

Однако, дружище Че, вопрос - при всей информативности твоих графиков (чего у многих не наблюдается от слова "совсем") и своего взгляда на рынок, почему все-таки ты не увеличишь лот своих сделок??? Есть стабильность в торговле, но процент прибыли мал. Чего не хватает?

И просадка, вроде, невелика... Не, не понимаю. Чё-то все-таки тебя сдерживает, не иначе.

потому что мартышонок этого не выдержит, вестимо

 
Макс:
Я понял секрет!
Он на демке льет, а на реале наоборот открывается! 

да да

как будьто сигнал у меня постоянно был

;)

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:


Если ты болван, то необязательно что все вокруг тебя такие же болваны.


По этому ты не удалил свой демо сигнал как обещал?. Видимо пока не нашел ни одного болвана.

Цитата из описания сигнала.

ранее работал только один трендовый модуль ядра робота.
с 27.03.2019 запущен полноценный торговый робот. 27.04.2019 сигнал станет либо недоступным либо платным за 799$.
начальный депозит от 200$ до 500$ при минимальном лоте 0.01
срок окупаемости в среднем - 0.5 - 1 год
максимально возможное превышение рисков - х20
срок окупаемости с максимальным риском - 0.5 - 1 месяц.
средний риск с минимальным лотом составляет менее 1%.
 
торговый механизм робота позволяет выдерживать минимум...
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